Asumieron nuevos jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden en Magallanes

Con su ciclo en Magallanes cumplido, los generales a cargo de las Fuerzas Armadas en la región, fueron destinados a otras zonas del país, asumiendo nuevos liderazgos al interior de las instituciones.

Punta Arenas, 11 diciembre 2020. La Fuerza Aérea de Chile, Ejército, Armada y la Policía de Investigaciones, despidieron durante el mes de diciembre, a las jefaturas que los dirigieron hasta ese momento, para dar paso a nuevos mandos que estarán a cargo de dichas instituciones en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

En la Fuerza Aérea, dejó su cargo el General Eduardo Mosqueira, quien se acogió a retiro, siendo reemplazado por el Coronel Miguel Stange, nuevo Comandante en Jefe de la IV Brigada Aérea, quien ya había estado en Magallanes durante los años ’90. Al ser consultado por este nuevo desafío contó: “es bastante grande, porque la pandemia nos tiene muy preocupados, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos con la gente, para poder colaborar con la región y mantener todos los casos de la pandemia lo más controlados posible y además, poder colaborar en caso de que pacientes de Covid-19 deban ser trasladaos; esperamos no llegar a eso y para eso, mantenemos gente en las calles permanentemente para hacer controles selectivos y pedirle principalmente a las personas que se preocupen de esta situación, ya que el 50% de lo que ocurra con el Covid-19 es por el cuidado personal, no que alguien los esté cuidando. Por lo tanto, hacer un llamado a todos a que se cuide en sus casas, para no tener que hacer actividades como las aero evacuaciones”.

La intendenta de Magallanes, Jenniffer Rojas, reconoció y agradeció la gran labor realizada por las policías y las Fuerzas Armadas, sobre todo durante el Estado de excepción constitucional de catástrofe a propósito de la pandemia por Covid-19. “Quiero resaltar la labor que han realizado todas las instituciones que han apoyado durante este complicado momento que estamos viviendo, sobre todo a la Fuerza Aérea, quien nos ha ayudado a aero evacuar a los 120 magallánicos que han tenido que ser evacuados a distintos centros asistenciales del norte del país”.

La Tercera Zona Naval, estará a cargo del Capitán de Navío Leonardo Chávez Alvear, quien sustituyó al Contraalmirante Ronald Baasch, quien fue destinado a la región de Valparaiso.

Quien igualmente dejó la región fue el Prefecto Inspector Víctor Arriagada Mauna, quien se desempeñó durante dos años como Jefe de la Región Policial de Magallanes y la Antártica Chilena, para luego acogerse a retiro de la institución. El nuevo Jefe de la Región Policial de Magallanes y la Antártica Chilena es el Prefecto Inspector José Carrasco León, quién anteriormente se desempeñaba como Jefe de la PDI en Los Ríos.

El último en despedirse de la región, fue el General Rodrigo Ventura, Comandante en Jefe de la V División de Ejército y Comandante del Comando Conjunto Austral, quien declaró: “Hoy vine en mi último día como Jefe de la Defensa, a despedirme de la Intendenta, agradecer la colaboración y el trabajo que hemos tenido durante estos 275 días de pandemia. Estamos cumpliendo con el protocolo de despedirme y agradecer la buena disposición y el apoyo que tuvo siempre al trabajo de las Fuerzas Armadas, así que ya el día de mañana estoy en proceso de entrega”. La nueva destinación del General Ventura, será en Santiago, en el Comando de Apoyo a la Fuerza. En su lugar asumirá a cargo de la V División de Ejército, el General de Brigada Sergio Estévez Valencia.

La única institución que mantiene su liderazgo durante el 2021, es Carabineros de Chile, que se mantendrá bajo la dirección del General Patricio Figueroa.