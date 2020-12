Aumento en incidencia y mortalidad por cáncer de páncreas advierten especialistas en Chile y en el mundo

· La Sociedad Chilena de Gastroenterología y su filial Club de Páncreas Chile, buscan fortalecer la educación de hábitos protectores de la salud relacionados con el desarrollo de este tipo de cáncer, entre ellos: el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo y la diabetes.

· Existen nuevas esperanzas respecto al impacto y cambios del manejo del cáncer de páncreas en Chile con la implementación de la nueva Ley Nacional del Cáncer “Dr. Claudio Mora”.

A pocos días de celebrarse el Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas, considerando el envejecimiento poblacional y el aumento de la incidencia y mortalidad por este tipo cáncer; el Club de Páncreas Chile, filial de la Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGE) realiza un llamado para fortalecer la educación respecto a los estilos de vida saludable y la prevención de factores de riesgo de esta condición.

La evidencia científica confirma un incremento del riesgo de cáncer de páncreas en fumadores, y se suman otros factores importantes como la obesidad, el sedentarismo, la diabetes mellitus el consumo de carnes rojas y procesadas, y excesivo consumo de alcohol. Según recientes estimaciones, cerca del 21% de todas las muertes por cáncer de páncreas serían debidas a fumar, seguido por altos niveles de glicemia (9%), y exceso de grasa corporal (6%). Asimismo, el Club de Páncreas Chile hace un llamado a las autoridades de salud para promover y educar en su prevención a nuestra población y garantizar en Chile, un acceso igualitario a un diagnóstico oportuno, mejorar las coberturas de tratamiento tanto en cirugía, quimioterapia, radioterapia, endoscopía terapéutica (prótesis paliativas y biopsias mediante endosonografía) y cuidados paliativos (manejo del dolor).

En opinión del Dr. Alberto Espino, Gastroenterólogo de la Red Salud UC-Christus y actual Presidente del Club de Páncreas Chile, filial de la SChGE, la incidencia y mortalidad mundial del cáncer de páncreas se correlacionan con el aumento de la expectativa de vida de la población. “Recientemente la prestigiosa revista Gastroenterology publicó una investigación que analiza datos de 48 países, concluyendo un incremento en la incidencia del cáncer de páncreas en todo el mundo, especialmente entre mujeres y personas de 50 años y mayores, pero también en personas más jóvenes. Los países con mayor incidencia y mortalidad tienen mayor prevalencia de tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo, obesidad, hipertensión y alto colesterol. Lo que debe hacernos reflexionar sobre la educación, prevención y optimización del manejo de esta importante condición en aumento”, precisa Espino.

El especialista señala que en Estados Unidos, se pronostica que el cáncer de páncreas aumentará de ser la cuarta a la segunda causa más común de muerte por cáncer para el año 2030. Respecto a la incidencia y mortalidad en Chile, según la International Agency for Research on Cancer – Globocan, ambas estarían en aumento. El año 2012 se registraron 1.152 casos nuevos, lo que representa el 2,9% de todos los cánceres diagnosticados ese año, en cambio en el 2018 la incidencia de casos fue 1.635, lo que representa 3,1% de todos los casos de cánceres, siendo el noveno cáncer en el ranking. Respecto a la mortalidad, en el 2012 se registraron 1.246 fallecimientos por este tipo de cáncer, lo que representa el 5% del total de muertes por cáncer ese año, en cambio en el 2018 se registraron 1579 casos, lo que representa el 5.6% del total de muertes por cáncer, siendo el séptimo en el ranking de mortalidad.

El cáncer de páncreas, principalmente el adenocarcinoma pancreático, es uno de los más letales en todo el mundo, el cual a pesar de los avances en su detección y manejo no ha presentado un incremento sustancial en la sobrevida a corto o largo plazo en los últimos 40 años. La tasa de sobrevida promedio a cinco años es menor a 5%, con 25% de sobrevida a 5 años en pacientes diagnosticados con enfermedad localizada o estadio I (solo 9% de la población total de pacientes). “Lamentablemente la gran mayoría de los pacientes se presentan con estadios avanzados y/o con enfermedad metastásica, con una pobre sobrevida global. La edad de presentación promedio de este cáncer se sitúa alrededor de los 60 años, mostrando un ascenso lineal de su incidencia a partir de los 50 ”, añade.

LEY NACIONAL DEL CÁNCER

Para el presidente del Club de Páncreas Chile, la cirugía es la primera elección para tratar el cáncer pancreático. No obstante, para muchos pacientes la cirugía no es posible debido a la ubicación del tumor o a lo avanzado de la enfermedad al momento del diagnóstico. “En Chile lamentablemente existe inequidad respecto al acceso al tratamiento, a nivel de la salud privada que representa al 20% de la población aproximadamente, no existe restricción de los tratamientos que han demostrado algún beneficio; sin embargo, puede implicar un alto costo para el paciente y su familia. A nivel público, un 80% de la población aproximada, al no ser patología GES, se realiza cirugía solo en tumores resecables, y no hay cobertura garantizada de ninguna terapia adyuvante, neoadyuvante, ni quimio paliativa, y si alguna de éstas es realizada depende de esfuerzos locales por parte de los equipos médicos tratantes”, puntualiza Espino.

El vocero plantea nuevas esperanzas sobre el impacto en el diagnóstico y manejo de la recientemente aprobada Ley Nacional del Cáncer “Dr. Claudio Mora”. El doctor Mora falleció a sus 45 años, consecuencia de cáncer páncreas. Su legado fue visualizar, concientizar y promover el problema del cáncer en Chile y ayudó en la materialización de esta Ley.

En opinión del Dr. Bruno Nervi, Oncólogo Médico Digestivo, Director Médico del Instituto de Cáncer UC de la Red de Salud UC-Christus, Presidente de la Fundación Chile sin cáncer (www.chilesincancer.cl) y asesor de cáncer del MINSAL, respecto al impacto de la nueva Ley, señala: “En Chile más del 90% de los cánceres de adultos están incorporados al GES, sin embargo, el cáncer de páncreas todavía no. Esto se debe probablemente a la gran frustración del sistema de salud ante tratamientos poco efectivos. En el año 2018 el MINSAL crea el Consejo Asesor de Cáncer, que incorpora a la sociedad civil para apoyar al Departamento de Cáncer en la redacción del Plan Nacional de Cáncer 2018-2028, con la estrategia para los próximos 10 años. Esto genera un importante avance al definir la brecha en oportunidad entre lo público y privado, como para definir indicadores y objetivos ante el cáncer. Una de las conquistas más importantes tiene que ver con la decisión de implementar un Registro de Cáncer obligatorio en el que se está trabajando, que obligará a la notificación obligatoria del cáncer”.

El Dr. Bruno Nervi sostiene que los principales desafíos se refieren a la falta de capital humano, frágil infraestructura para soportar la creciente incidencia de cáncer, insuficientes recursos para afrontar tratamientos que van siendo más efectivos pero también más caros, la falta de una estrategia para priorizar los tratamientos que se garantizarán, y dificultades para entregar a todos los pacientes apropiados cuidados paliativos.

“Recientemente el MINSAL celebró la aprobación y despacho a ley del proyecto que crea la Ley Nacional de Cáncer. Esta Ley que se implementará en los próximos meses, asegura la entrada de recursos desde el Estado dirigidos a cáncer, crea una Comisión de Cáncer con integrantes de la sociedad civil, 5 representantes de las Sociedades Científicas, 3 de las Universidades, y 3 de las Fundaciones y Agrupaciones de Pacientes. Esta comisión tendrá la responsabilidad de recomendar la inversión de recursos estatales y provenientes de donaciones para distintas aristas del cáncer, por ejemplo, educación, investigación y tratamientos. Esperamos que la nueva Ley conducirá recursos y la experiencia de los expertos para generar cambios en las oportunidades de tratamiento”.

Referencia publicación revista Gastroenterology: https://bit.ly/3flk1gW