Comerciantes de Punta Arenas reciben Sello de Apertura Responsable

Apertura Responsable, es el nombre que se le ha dado al sello que implementarán las seremis de Economía y Salud, para acreditar que el comercio funciona con los protocolas sanitarios correspondientes, asegurando así la protección frente al Covid-19 de ellos y sus clientes.

Punta Arenas, 15 de diciembre 2020. Un trabajo conjunto y la difusión del auto cuidado, es lo que están realizando las autoridades gubernamentales, junto a representantes del comercio, ya que ambos sectores se han puesto como objetivo común, poder mantener a Punta Arenas en etapa de Transición, para luego avanzar a la Fase de Preparación.

Sólo el rubro de estética, como: peluqueros, barberos, manicuristas o esteticistas, suman más de 300 en la capital regional, por ello, el Presidente de la Agrupación de Estilistas de Magallanes (Agesmag), Sandro Contreras destacó que: “esta apertura nos brinda una oportunidad, pero también una preocupación, significa que tenemos que auto cuidarnos mucho. A mis clientes, a mi gente y conocidos, les hago un llamado y a la ciudadanía, al auto cuidado. Es la única forma de poder mantenernos y avanzar en esta Fase 2, porque si no nos cuidamos, no solamente saturamos el hospital regional, sino que también, es un tema de rebote para los independientes, porque no podemos trabajar, entonces también es un tema de conciencia, de que nos ayuden a poder educar y nosotros obvio que vamos a hacer este trabajo en nuestras peluquerías, para educar a la gente, al buen uso de la mascarilla, a no andar en la calle porque tiene que andar, eso es importante y se agradece, porque son casi 4 meses ya, donde muchos de mis colegas están totalmente dañados, con arriendos que superan los $2 – $2,5 millones, es súper complejo lo que hemos vivido este tiempo”.

Para asegurar este objetivo, la Intendenta Jenniffer Rojas, junto a las seremis de Economía Natalia Easton, Trabajo Victoria Cortés y Salud Eduardo Castillo, visitaron el comercio de calle Bories y las peluquerías que se encuentran en el puente Magallanes, para poder entregarles el Sello de Apertura Responsable y además informar sobre los protocolos sanitarios que deben seguir.

El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que “este sello es un compromiso que queremos que se adquiera desde el comercio y todos como comunidad, para no solo quedarnos en Fase 2, sino también seguir avanzando. Esto significa que desde este jueves 17 de diciembre a las 5.00 AM va a poder abrir el comercio no esencial que estaba cerrado. Nosotros vamos a hacer una fiscalización para que en primer lugar cuenten con los elementos básicos de seguridad para sus trabajadores y los clientes. También entregaremos los formularios que deberán auto aplicarse para futuras fiscalizaciones. Entonces cuando el cliente vea un local que tiene el sello, va a tener la certeza que ese local cumple con condiciones mínimas de seguridad como son uso de mascarilla, señalética, un aforo definido, uso de alcohol gel, entrega de elementos de protección personal para los trabajadores, el distanciamiento que tiene que haber entre los trabajadores, con los clientes, y muy importante, el distanciamiento en los comedores. Se trata de un trabajo conjunto para cuidarnos entre todos”. La autoridad agregó que “este tipo de locales podrá comenzar a funcionar sin el sello, pero luego nosotros en un corto plazo los fiscalizaremos para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención del Covid-19 y entregarles el sello de apertura responsable”.

Desde los distintos gremios del comercio, se está trabajando con la Cámara de Comercio Detallista de Punta Arenas, asociación que a través de su vicepresidente Juan Pablo Martínez, señaló que: “distintas agrupaciones gremiales se acercaron a nosotros, para poder apoyarlos en esta reapertura, desde la fase 1. Ahora ya en fase 2, el gremio viene a ser una ayuda para los que no habían podido abrir, nosotros hemos apoyado desde el día 1, a las galerías en su primer momento, a las ferias libres, la Feria de La Lorca, la del Barrio 18 de Septiembre, la Feria Renacer; hoy estamos con los peluqueros y así estamos disponibles para que cualquier asociación gremial que no se encuentre representada o estos comerciantes por cuenta propia o incluso trabajadores cesantes, nosotros podemos ayudarlos a lograr una negociación o acuerdo con las autoridades”.

Al trabajo que están realizando las autoridades gubernamentales y los mismos comerciantes, se sumaron la Senadora Carolina Goic y la Diputada Sandra Amar, quienes han trabajado desde un inicio en poder entregar nuevas herramientas a la región para el manejo de la Pandemia.

La intendenta Rojas, realizó hincapié en que “este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, esta pandemia la derrotamos entre todos y eso es lo que estamos haciendo hoy, educando y trabajando juntos, porque hoy día la responsabilidad es de todos nosotros, no podemos darnos el lujo de retroceder. Hoy día Magallanes, sobre todo Punta Arenas (con el cambio de etapa), tenemos que seguir avanzando en fase 3, incluso superior, para aprender a vivir y convivir con esta nueva normalidad y para eso necesitamos el apoyo de todos”.

La Senadora Carolina Goic aprovechó la oportunidad para informar un importante anuncio, “hoy en la Comisión de Salud, se ratificó que no se requiere la orden médica para aquellas personas que no tienen síntomas y que quieren hacerse la PCR, el laboratorio donde se hace el examen es el responsable de incorporarlo al sistema Epivigila. Necesitamos que se testee más, sobre todo los más jóvenes y que asumamos la responsabilidad individual, para cuidar este paso que hemos dado, hoy día nos alegramos de que las peluquerías puedan funcionar, de que el pequeño comercio tenga un respiro, pero cuidar esto depende de todos”, destacó.

Al finalizar la Diputada Amar hizo “un llamado a los jóvenes, aquí para poder cuidarnos necesitamos de la responsabilidad de todos, acá se han visto muy afectados y quisiera hacer un llamado a lo que han sido nuestros adultos mayores, que son las personas que se han visto más vulneradas y muchos fallecido producto de esta pandemia. Entonces, hago un llamado a nuestros jóvenes, a la ciudadanía para que los cuidemos, aquí es trabajo de todos cuidarnos, respetarnos, porque, en la medida que seamos responsables, vamos a poder continuar y seguir en los pasos sucesivos, que es lo que requerimos como región, que ha sido una de las más golpeadas producto de estas cuarentenas prolongadas”.

Es importante destacar que las autoridades seguirán entregando el Sello de Apertura Responsable durante los próximos días y semanas, por lo cual no es un requisito para la apertura del día jueves 17 de diciembre.