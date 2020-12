CPC Magallanes llama a levantar cuarentena y normalizar actividad económica

Desde la multigremial CPC Magallanes hicieron un llamado a las autoridades a levantar la cuarentena que afectan a las principales comunas de la región con el propósito de normalizar la actividad económica con una mejor estrategia y evitar que se siga deteriorando los ingresos de las personas y las empresas.

Desde el mundo empresarial aseguran que las medidas impuestas a través de la cuarentena han demostrado que no son efectivas para detener o disminuir los contagio de covid-19, entre otras causas, porque no existen sanciones importantes para quienes no cumplen las normativas.

“Lo que debe hacer el gobierno es una masiva campaña comunicacional para dar a conocer las medidas que deben tomar las personas, empresas e instituciones para evitar el contagio y permitir que se normalicen las actividades en la región. Tal como lo ha dicho el propio ministro de Salud, Enrique Paris, las cuarentenas tan prolongadas no tienen efecto sobre la contención de la pandemia y, por el contrario, generan un decaimiento en la actividad económica que simplemente ya no se puede tolerar”, expresó el presidente de CPC Magallanes, Alejandro Kusanovic.

El dirigente hizo ver que desde el inicio de la crisis sanitaria han sido cientos las empresas que han quebrado o han debido cerrar. Especialmente complicada es la situación que afecta a la micro, pequeña y mediana empresa, sectores que generaban cientos de puestos de trabajo en la zona.

Indicaron que se deben abrir todos los rubros económicos con protocolos estrictos auditables. Además, poner todos los esfuerzos en una adecuada trazabilidad, apoyo y vigilancia de los casos activos y sus contactos estrechos para que se realicen las cuarentenas correspondientes, manteniendo la cuarentena obligatoria sólo para aquellos habitantes en condición de riesgo y aplicando medidas ejemplarizadoras a quienes infrinjan la cuarentena y/o el toque de queda.

