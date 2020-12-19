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Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 19 diciembre

Dic 18, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 18/12/2020 HORA: 20:00 Horas
Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
*Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.        
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

CENCO
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL.      RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA.*ADUANA SANITARIA: EN MUELLE PRAT, MUELLE MARDONES Y TERMINAL TRES PUENTES Y AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

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RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.      RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA SECA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA SECA. RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: RUTA SECA CON RIPIO SUELTO Y BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA SECA CON RIPIO SUELTO Y BACHES.

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SUBCOMISARIA RÍO SECO 
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9


CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA SECA.KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: RUTA SECA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA SECA.  RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA.  PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.  RUTA Y-50: RUTA: RUTA SECA CON PRECAUCIÓN POR BACHES.  

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA SECA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA SECA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA SECA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA SECA.

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RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA SECA.KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA SECA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA SECA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA SECA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA SECA.

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.RUTA Y-405: RUTA HÚMEDA PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.RUTA Y- 455: RUTA HÚMEDA CON PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA, EN EL KM 30 DESVIÓ SEÑALIZADO POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO DINAMARQUERO.        RUTA Y-485: RUTA HÚMEDA PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.            RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA HÚMEDA PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.  

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TENENCIA MONTE AYMOND 
PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL   BARRERA SANITARIA
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA SECA.SECTOR TOBOGANES: RUTA SECA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA SECA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA SECA.*CONTROL SANITARIO RUTA CH 255 SECTOR KIMIRIAIKE Y ENTRADA DE LA VILLA OHIGGINS.

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RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: MOJADA.







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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.

CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL SIN NOVEDADES.
*BARRERA SANITARIA EN EL SECTOR DE PUERTO BORIES.*ADUANA SANITARIA TERMINAL DE BUSES.

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 SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO *BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA SECA.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: RUTA SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA SECA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA SECA.

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RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADOCONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE AGUA DÉBILES, VIENTO DÉBIL.RUTA CH-250: RUTA MOJADA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA MOJADA.RUTA Y-315: RUTA MOJADA.

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RETÉN PUERTO EDÉN  CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. SIN NOVEDADES.



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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA SECA.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA SECA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA SECA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA SECA.RUTA Y-290: RUTA SECA.





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RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA SECA CON   BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                      SIN NOVEDADES.*ADUANA SANITARIA TERMINAL BAHÍA CHILOTA.  

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TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PAARCIAL, VIENTO DÉBILL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS  RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA SECA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA SECA.


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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

TENENCIA CERRO SOMBRERO
ADUANA SANITARIA TERMINAL  BAHÍA AZUL  		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA SECA.SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA SECA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA SECA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA SECA, PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR. 

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN: SIN CONTACTO. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160RUTA Y -761 LAGO BLANCORUTA HACIA CALETA MARÍARUTA HACIA LAGO FAGNANO: SECTOR: LOS CASTORES: RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: Y-79 CRUCE LAS FLORES: Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO

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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMSCORDÓN SANITARIO EN TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO. CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA SECA.

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TENENCIAYENDEGAIACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES.  




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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: CUBIERTO, VINETO DÉBIL.SIN NOVEDADES.  

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