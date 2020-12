HCM entrega recomendaciones de atención para Paso 2 “Transición”

Ante el cambio a Transición de la ciudad de Punta Arenas, mañana jueves 17, desde el Servicio de Orientación Medico Estadístico SOME del Hospital Clínico Magallanes (HCM), efectuaron un llamado a la población a concurrir al establecimiento sólo si cuenta con hora agendada para consulta o procedimiento, a fin de resguardar los aforos necesarios y las medidas establecidas en contexto de pandemia por COVID-19.

Lo anterior, considerando que las condiciones epidemiológicas no han cambiado mucho en este último tiempo, por lo que se deben mantener las medidas de prevención para evitar la transmisión y propagación del virus.

Al respecto, la jefa del SOME HCM EU Tatiana Navarro comentó que, “como Hospital vemos con preocupación un posible aumento del número usuarios que concurre al establecimiento, con motivo del término de la cuarentena, no siendo prioritaria su visita como nos aconteció en mayo pasado, cuando igualmente pasamos a transición, por lo que el mensaje a nuestra comunidad es que concurran aquellas personas que tienen agendada una hora, si son autovalentes que asistan solos y si no lo son, con un sólo un acompañante”, indicó la profesional.

Reiterando la jefa de SOME que, “continuamos en pandemia y las atenciones continúan siendo las de urgencia para proteger a la población”, por lo que los controles de alta y de urgencia serán informados telefónicamente a los usuarios y las horas presenciales, se asignarán en atención a lo que salga de la consulta; además, se mantendrá modalidad de atención preferencial para urgencias, GES, lista de espera y pacientes oncológicos.

De igual forma, desde la Unidad de Toma de Muestras, se informó que se continuarán entregando 40 números diarios como cupo máximo, priorizando pacientes oncológicos, preoperatorios y urgencias; respecto de la atención de pacientes con tratamiento anticoagulante TACO, esta se mantiene con normalidad.

Además, se informa que para aquellas personas que requieran renovación de receta, se deben comunicar vía WhatsApp al número +56 9 4111 0837, para consultas sobre la entrega de recetas en domicilio deben escribir al mail farmaciacoordina.hcm@redsalud.gov.cl o llamar a los fonos 61 2 293 040 o 61 2 293 183 y para informaciones en general, llamar a los fonos 61 2 293 0000 (mesa central) o 61 2 293 080.

Reiterar que estas medidas, buscan evitar la aglomeración de usuarios/as en el sector de espera del Consultorio Adosado de Especialidades CAE y seguir avanzando en el Plan Paso a Paso.