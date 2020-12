Hoy se entregó la Cuenta Pública 2020 del Consejo Regional de Magallanes

Discurso del presidente del Consejo Regional, Sr Tolentino Soto España:

Antes de iniciar la presente cuenta pública, queremos manifestar como Consejo Regional, nuestro más profundo pesar por el reciente fallecimiento del destacado profesional y funcionario del Servicio Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, el señor Juan Eduardo Stewart Holden (Q.E.P.D.). Nuestras palabras de consuelo y aliento para su familia y para todos sus compañeros de trabajo, aquí en el Gobierno Regional.

En cuanto a lo que nos convoca el día de hoy y como dice el viejo refrán popular, «nobleza obliga», señalar que gran parte de la presente Cuenta Pública, considera la gestión del Presidente anterior del CORE, ex–Consejero Regional, Sr. Alejandro Kusanovic Glusevic, quien renunció a dicha calidad a partir del 20 de noviembre del presente año.

Dicho todo lo anterior, como un acto muy republicano y en cumplimiento a lo dispuesto en la letra k) del artículo 30 ter de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, vengo en exponer ante todos ustedes, la cuenta pública del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta será la séptima cuenta entregada por este Consejo a la comunidad regional, ello desde que sus integrantes fueran elegidos democráticamente por votación popular.

Esta cuenta pública contempla el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del presente año, donde, contamos con proyectos en tramitación correspondientes a los Fondos (FNDR) (Fondo Regional de Desarrollo Regional) y (FONDEMA) (Fondo de Desarrollo para Magallanes) sancionados por este Cuerpo Colegiado durante el presente año, siendo una inversión total aprobada de alrededor de 65 mil millones de pesos, en esta tabla que ustedes pueden observar, se consideran todas las comunas más la inversión Intercomunal, la cual dice relación con proyectos o iniciativas que contemplan territorialmente dos o más comunas de la Región.

En este contexto, destaca la Comuna de Punta Arenas con un porcentaje del 53,9 %, luego el Intercomunal con un 21,6%, luego la Comuna de Natales con un porcentaje del 9,0%, la Antártica con un 3,8% y si bien es cierto, la Antártica no opera administrativamente como una comuna individual propiamente tal, es importante destacar que se consideró la inversión regional realizada allí, toda vez que ella contribuye decididamente a afianzar la presencia soberana de nuestro país y Región en el Territorio Chileno Antártico; continuando seguimos con la Comuna Torres del Paine 3,4%, Timaukel con un 3%, Porvenir con un 2,1%, Primavera 0,9%, Cabo de Hornos 0,8%, San Gregorio 0,7%, Laguna Blanca y la comuna de Río Verde con un 0,4% del total.

Esta segunda tabla explica la inversión, considerando esta vez sólo a las comunas de la región, sin el componente intercomunal. Se puede observar que se presenta una relación similar en el comportamiento de la distribución, ello en cuanto a los porcentajes por comuna.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA PROVINCIA MAGALLANES

Comuna Punta Arenas, con una inversión de alrededor de 35 mil millones de pesos; los cuales se distribuyen en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con un monto de más de 32 mil millones de pesos; FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, con un monto de 1.800 millones de pesos; FONDEMA, Fondo de Desarrollo de Magallanes; con un monto de más de 420 millones de pesos y SECTORIAL, que se refiere a algunas iniciativas sectoriales que requieren pronunciamiento del Consejo Regional, para su ejecución y contempla un monto que bordea los 60 millones de pesos.

Comuna Río Verde con una inversión de 255 millones de pesos; los cuales corresponden al FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local.

Comuna Laguna Blanca con una inversión alrededor de 256 millones de pesos; los cuales se distribuyen en el FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, con un monto de alrededor de 225 millones de pesos; SECTORIAL, que se refiere a algunas iniciativas sectoriales que requieren pronunciamiento del Consejo Regional, para su ejecución y contempla un monto de más de 31 millones de pesos.

Comuna San Gregorio con una inversión más de 456 millones de pesos; los cuales se distribuyen en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con un monto de más de 147 millones de pesos; FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, con un monto de más de 309 millones de pesos

Iniciativas destacadas de financiamiento – Provincia de Magallanes año 2020.

“Proyectos habitacionales denominados; “Monte Fenton”, “Monte Sarmiento” y “Monte Aymond” (en su etapa de Ejecución), Comuna de Punta Arenas”, (más de 2.400 millones de pesos).

Proyectos habitacionales denominados; “Loteo Hornillas”, “Loteo General del Canto”, “Loteo Río de los Ciervos” (en su etapa de Ejecución) Comuna de Punta Arenas, (más de 6.900 millones de pesos).

Proyectos habitacionales; Enrique Abello 3 y Loteo Enrique Abello 4, en la comuna de Punta Arenas, (más de 5 mil millones de pesos).

Los tres proyectos mencionados hacen un total de más de 14 mil millones de pesos y son parte del Convenio de Programación que existe actualmente entre Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, convenio que hemos solicitado revisar para ex- tenderlo en condiciones más ventajosas para nuestra Región.

“Normalización CESFAM 18 de Septiembre Punta Arenas”, en su etapa de ejecución, (más de 7.600 millones de pesos). Tan anhelado proyecto por la comunidad del sector que ha esperado muchos años para esta solución que entregará más dignidad en la atención de salud.

“Reposición Equipos de Simulación Para Tratamiento de Pacientes con Cáncer”, (más de 892 millones de pesos).

También se debe destacar que los dos últimos proyectos leídos, son parte del Convenio de Programación que existe actualmente entre Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Comuna de Punta Arenas, (1.800 millones de pesos).

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Comuna de Río Verde, (255 millones de pesos).

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Comuna de Laguna Blanca, (224 millones, 500 mil pesos).

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Comuna de San Gregorio, (309 millones, 500 mil pesos).

“Construcción Sistema de Recolección de Aguas Servidas Sector Sur, Punta Arenas” (en su etapa de Diseño), (más de 360 millones de pesos).

“Restauración y Normalización Primera Compañía de Bomberos, Punta Arenas” (en su etapa de Ejecución), (más de 3.700 millones de pesos), aprobado por nuestro Consejo Regional recientemente.

Incremento de recursos del proyecto denominado “Reposición Red Alcantarillado y Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Servidas” – Punta Delgada, en su etapa de Ejecución, (más de 147 millones de pesos, lo que hace un total de más de 1.700 millones de pesos).

Pronunciamiento favorable para el estudio de pre-inversión denominado “Reposición y Ampliación Sistema APR Villa Tehuelches, Comuna Laguna Blanca”, con cargo a fondos Sectoriales y aprobación del Consejo Regional.

Con estos dos últimos proyectos, contribuimos a igualar el derecho al acceso a los servicios básicos que debieran tener to-dos los centros urbanos de nuestra Región, por más apartados que éstos se encuentren.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

Comuna Puerto Natales, con una inversión de más de 5.800 millones de pesos; los cuales se distribuyen en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con un monto de más de 4.300 millones de pesos; FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, con un monto de 945 millones de pesos; FONDEMA, Fondo de Desarrollo de Magallanes; con un monto de más de 473 millones de pesos y SECTORIAL, que se refiere a algunas iniciativas sectoriales que requieren pronunciamiento del Consejo Regional para su ejecución y contempla un monto de más de 93 millones de pesos.

Comuna Torres del Paine, con una inversión de más de 2.100 millones de pesos; los cuales se distribuyen en el FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, con un monto de 499 millones 500 mil pesos; FONDEMA, Fondo de Desarrollo de Magallanes; con un monto de más de 1.600 millones de pesos y SECTORIAL, que se refiere a algunas iniciativas sectoriales que requieren pronunciamiento del Consejo Regional, para su ejecución y contempla un monto de más de 37 millones de pesos.

Iniciativas destacadas de financiamiento – Provincia de Última Esperanza, año 2020.

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Comuna de Puerto Natales, (945 millones de pesos).

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Comuna de Torres del Paine, (499 millones 500 mil pesos).

“Reposición Centro de Atención de la Corporación de Asistencia Judicial en Puerto Natales”, en su etapa de ejecución, (más de 473 millones de pesos).

Proyectos habitacionales denominados “Loteo Centenario y San Pedro”, en su etapa de ejecución, (más de 3.700 millones de pesos).

Subsidio en la operación del sistema de autogeneración de energía de la localidad de Puerto Edén, Comuna de Puerto Natales”, (más de 100 millones de pesos).

“Mejoramiento Infraestructura Habitacional de Montaña en Parque Nacional Torres del Paine”, en su etapa de ejecución, (más de 1.600 millones de pesos).

Reposición Primera Compañía de Bomberos, Puerto Natales”, en su etapa de Diseño, (más de 79 millones de pesos).

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

Comuna Porvenir, con una inversión de más de 1.300 millones de pesos; los cuales se distribuyen en el FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, con un monto de 626 millones de pesos; FONDEMA, Fondo de Desarrollo de Magallanes; con un monto de más de 728 millones de pesos.

Comuna Primavera, con una inversión de 594 millones de pesos; los cuales corresponden al FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local.

Comuna Timaukel, con una inversión de más de 1.900 millones de pesos; los cuales se distribuyen en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con un monto de más de 1.600 millones de pesos; FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, con un monto de 281 millones 500 mil pesos.

Iniciativas destacadas de financiamiento – Provincia de Tierra del Fuego, año 2020.

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Comuna de Porvenir, (626 millones de pesos).

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Comuna de Primavera, (594 millones de pesos).

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Comuna de Timaukel, (281 millones 500 mil pesos).

Reevaluación del proyecto denominado “Sistema de agua Potable Rural, Loteo Selknam y loteo Los Cisnes, Porvenir”, en su etapa de ejecución, (alrededor de 599 millones de pesos, lo que hace un total de más de 2.100 millones de pesos).

“Construcción Gimnasio Zavattaro, Porvenir, Tierra del Fuego”, en su etapa de Diseño, (más de 129 millones de pesos).

Mención aparte para este proyecto tan anhelado por la comunidad porvenireña, el que, por fin y después de tantos tropiezos, comienza a dar sus primeros pasos en el camino correcto para su materialización.

Subsidio para la operación del sistema de autogeneración de energía de la localidad de Villa Cameron, (más de 58 millones de pesos).

“Construcción Alcantarillado y Tratamiento Aguas Servidas Villa Cameron, Timaukel”, en su etapa de Ejecución, (más de 784 millones de pesos).

“Reposición Sistema de Abastecimiento Agua Potable Rural Villa Cameron, Timaukel”, en su etapa de Ejecución, (más de 843 millones de pesos).

Estos dos últimos proyectos comprometen una fuerte inversión regional a una de las comunas más apartadas de la Región y que van en la dirección de entregar igualdad de oportunidades a sus esforzados habitantes, permitiéndoles en un futuro próximo, gozar de las mismas prestaciones básicas, tal cual lo hacen quienes habitan en centros urbanos mayores.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Comuna Cabo de Hornos, con una inversión de más de 517 millones de pesos; los cuales se distribuyen en el FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, con un monto de 465 millones de pesos y SECTORIAL, que se refiere a algunas iniciativas secto-riales que requieren pronunciamiento del Consejo Regional, para su ejecución y contempla un monto de más de 52 millones de pesos.

Antártica, con una inversión de más de 2.400 millones de pesos; los cuales corresponden en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y se destaca en forma individual, toda vez que estas inversiones regionales refuerzan el ejercicio de nuestra soberanía y presencia en el continente antártico.

Iniciativas destacadas de financiamiento – Provincia Antártica Chilena, año 2020.

Distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, año 2020” – Cabo de Hornos, (465 millones de pesos).

“Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes, Antártica Chilena”, en su etapa de Ejecución, (más de 2.400 millones de pesos), proyecto recientemente aprobado por el Consejo Regional.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN INTERCOMUNAL

La inversión del año 2020, es más de 14 mil millones de pesos, los cuales se distribuyen en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con un monto de más de 8.800 millones de pesos; FNDR 6%, con más de 1.100 millones de pesos; FIC; Fondo de Innovación para la Competitividad, con un monto de más de 494 millones de pesos; y FONDEMA, Fondo de Desarrollo de Magallanes; con un monto de más de 3.500 millones de pesos.

Debido a la contingencia sanitaria, económica y social vinculada al COVID-19 y que tan duramente a golpeado a los habitantes de nuestra Región, muy tempranamente este Cuerpo Colegiado focalizó el esfuerzo regional para hacerle frente en tres grupos, Salud, para contribuir en la prevención, análisis en la detección de COVID-19, exámenes y seguimientos; también entregando apoyo Social y Aportes Financieros, esto último, con el propósito de contribuir en la economía regional y también doméstica.

Iniciativas destacadas Intercomunales

En el área de apoyo directo a la gestión de Salud, cabe des-tacar el proyecto “Adquisición de Equipamientos e Insumos CO-VID-19 Servicio Salud de Magallanes”, por más de 4.100 millones de pesos, lo que incluyó equipos para adultos como ser los ventiladores mecánicos, elementos de protección personal para evitar el contagio del personal de salud y la adquisición de equipos PCR, entre otros.

Distribución de Recursos 6% año 2020, los que se concentraron exclusivamente en el Fondo Social por vía de asignación no concursable a instituciones privadas sin fines de lucro conforme a la ley, con expresa indicación de financiar iniciativas relacionadas con situaciones originadas a causa o con ocasión de la pandemia y también, para la prevención de este flagelo actual de la humanidad, lo que significó disponer de más de 1.100 millones de pesos para este fin.

Así, de acuerdo a lo informado por la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE; se pueden destacar algunas de estas iniciativas que han sido un importante aporte en cada una de las provincias de nuestra Región:

Entrega de elementos de protección personal y otros insumos para comunas rurales de la Región de Magallanes y programas sociales del Hogar de Cristo, derivada de la pandemia COVID-19, con más de 148 millones de pesos, resultando beneficiadas las comunas rurales de nuestra región.

Prevención y mitigación de la Pandemia COVID-19 en la comuna de Porvenir (2 INICIATIVAS), con más de 110 millones de pesos.

Cabo de Hornos previene y mitiga el contagio de COVID-19, con más de 13 millones de pesos.

Prevención y cuidado de los adultos mayores de Puerto Natales contra el COVID-19, con más de 132 millones de pesos.

Adquisición y distribución y entrega de agua potable a familias vulnerables y/o afectadas por la emergencia sanitaria residentes en sectores periurbanos y rurales de la comuna de Punta Arenas, con más de 50 millones de pesos.

Entrega de leña a 150 beneficiarios en situación de vulnerabilidad social en la ciudad de Punta Arenas (2 INICIATIVAS), con más de 69 millones de pesos.

Tratamiento con plasma hiperinmune para pacientes críticos con covid-19, Magallanes y de la Antártica Chilena, con más de 91 millones de pesos.

Mención aparte a esta iniciativa, pues gracias a ella, se han podido recuperar satisfactoriamente alrededor de 60 personas y cuyo desenlace a causa del COVID-19 pudo haber sido otro muy lamentable, de no haber mediado este novedoso tratamiento de salud, financiado con estos recursos regionales del fondo Social 6% FNDR. Este tipo de cosas son las que justifican el esfuerzo de todos los actores e incumbentes y reconfortan notablemente el espíritu al encontrar el sentido y el propósito del trabajo mancomunado.

Contratación de recursos humanos para habilitación de 12 camas UTI y reforzando atención UCI en el hospital Clínico de Magallanes, con más de 212 millones de pesos.

Además, cabe destacar:

-Atención para 80 personas consistente en Servicios de Colecistectomía por videolaparoscopía.

-Atención para 80 personas en Servicios de Hernia simple y/o compleja (diafragmática, abdominal, inguinal y/o cualquiera otra hernia con uso de prótesis).

-Servicios de Toma de Procedimientos de Ecocardiogramas para 100 personas.

-Contratación de un profesional de salud que se encargue del seguimiento de los pacientes.

Traspaso de recursos de emergencia del 5% del presupuesto total de la Región, considerados en el marco de la glosa 06 común de la Ley de Presupuestos para los Gobiernos Regionales del año 2020, a la Subsecretaría del Interior, con el objeto de financiar situaciones de emergencias generadas a causa o con ocasión del COVID-19, (más de 2.300 millones de pesos)

De acuerdo a lo informado por el Departamento Social de Gobierno Interior; estos recursos se han distribuido de acuerdo a la siguiente descripción:

Canastas Familiares; se han entregado un monto de más de 1.900 millones de pesos y corresponde a un 83,41% del monto total.

Aportes en Arriendo; se han entregado un monto de más de 285 millones de pesos y corresponde a un 12,35% del monto total.

Aportes en Gas; se han entregado un monto de más de 77 millones de pesos y corresponde a un 3,36% del monto total.

Aportes en Medicamentos, pañales e Insumos Médi-cos; se han entregado un monto de más de 20 millones de pesos y corresponde a un 0,89% del monto total.

Respecto de la entrega de Canastas familiares y según lo informado, han sido beneficiados 51.653 habitantes de nuestra Región, distribuidos en cada una de las comunas, cuyo desglose se puede apreciar en la tabla.

En cuanto al aporte en Medicamentos, pañales e Insumos Médicos, han sido beneficiados 684 personas, distribuidos en las comunas de Puerto Natales y Punta Arenas, como se puede ver en la tabla.

Por su parte, con el Aporte en Gas, han sido beneficiados 2.730 personas, distribuidas en las comunas de Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas, como se puede observar en la presentación que se despliega ante ustedes. Finalmente, con el aporte en arriendos, han sido beneficia-dos 1.918 personas, distribuidas en las comunas de Cabo de Hornos, Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas, lo que también se puede apreciar en la tabla.

Subsidio para ser distribuido en los 10 municipios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena conforme a lo indicado en la Glosa 2.3. común de la Ley de Presupuestos del presente año, (450 millones de pesos) y es importante considerar que el propósito de la entrega de este subsidio, buscaba permitir liberar recursos a cada municipio, estableciéndose clara-mente en el Acuerdo del Consejo Regional, que los nuevos recursos disponibles, producto de la entrega de este subsidio, debían ser utilizados exclusivamente para financiar iniciativas en materia social, económica y/o sanitaria derivadas del COVID-19.

Distribución de Recursos para Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R) año 2020, (494 millones de pesos), exclusivamente orientados a proyectos relacionados directamente con temáticas de desarrollo productivo, emprendimiento, fomento e innovación derivado de la crisis social, económica y sanitaria a causa o con ocasión del COVID-19.

Reevaluación del programa denominado; “Transferencia recursos y capacitación a emprendedores y MIPES de la Región”, el cual incorpora el componente “Apoyo a la MIPE Regional”, líneas “Reactívate Multisectorial” y “Reactívate Turismo”, (más de 3.300 millones de pesos, lo que hace un total de más de 6.900 millones de pesos). El nuevo enfoque se vincula con ampliar la cobertura a los beneficiarios de este programa para mitigar los efectos negativos por la pandemia en esta área. Elevar la competitividad y productividad de los emprendedores/as y las MIPES de la Región, aumentando y facilitando el acceso a competencias y financiamiento para el desarrollo de negocios de los emprendedores, emprendedoras y MIPES.

Reevaluación del programa denominado; “Capacitación Técnica de Horticultura Sustentable para pequeños Agricultores de Magallanes”, (más de 183 millones de pesos, lo que hace un total de más de 750 millones de pesos). Cuyo nuevo objetivo contempló ampliar la cobertura a los beneficiarios de este programa para mitigar efectos negativos por la pandemia, en esta área.

“Transferencia de Recursos para Reactivación del Sector Turismo de Magallanes”, (más de 1.100 millones de pesos). Este programa considera una serie de actividades del turismo al escenario post pandemia y así asegurar que estén dadas las condiciones para su reactivación, apenas se levanten las restricciones al desplazamiento y privilegiar la contratación de servicios y mano de obra regional. Principalmente, una parte de este pro-grama se llevará a efecto en la Provincia de Última Esperanza, sin embargo, se considerará igualmente la participación de las otras provincias de la Región a través de subproductos asocia-dos, lo que fue una clara exigencia del Consejo Regional, plasmado en el Acuerdo correspondiente.

La ejecución de este programa de CORFO, cuyo resultado de marca mundial se denomina “Ecochallenge” y que es producido por las compañías Metro-Goldwyn-Mayer y Amazon Prime, se inserta en lo que se conoce como “Industria de Locaciones” y constituye la “punta de lanza” para la realización de otros proyectos futuros en el área audiovisual con proyección internacional, abriendo un nuevo mercado que hoy en Chile no existe, ya que, como todos sabemos, nuestra Región tiene escenarios naturales inigualables y capacidades para desarrollar el “Turismo de Locaciones”. Además, una vez finalizada esta megaproducción fílmica y sea difundida por el mundo, probablemente, se convertirá en un producto de turismo de aventura, estableciéndose de esta forma, un vínculo virtuoso entre la “Industria de Locaciones” y el “Turismo de Locaciones”, lo que, finalmente, podría fortalecer nuestra vocación turística regional y posicionarnos de mejor forma a nivel global.

Reevaluación del programa denominado “Capacitación y Apoyo a Mujeres Para el Fortalecimiento de Autonomía Económica, Magallanes”, (más de 730 millones de pesos, lo que hace un total de más de 1.800 millones de pesos), cuyo nuevo objetivo contempló ampliar la cobertura a los beneficiarios de este programa para mitigar efectos negativos por la pandemia en esta área.

Cabe señalar que estas reevaluaciones y transferencias, fueron las únicas herramientas con que contó este Consejo Regional destinadas a brindar algún tipo de apoyo financiero semidirecto, toda vez que la Dirección de Presupuestos (DI-PRES), dependiente del Ministerio de Hacienda, congeló por el presente año la posibilidad de presentar nuevos proyectos en esta línea, centralizando además, los flujos financieros de todos los Gobiernos Regionales, lo que ralentizó enormemente el trata-miento de todas estas materias, atentando así, con el proceso de descentralización que está en marcha.

En este punto relacionado con el COVID-19 respecto de la distribución intercomunal a nivel Regional, cabe destacar que los Consejeros y Consejeras aquí presentes, fueron los primeros en reaccionar a nivel nacional y hacer frente a este flagelo, por aquel entonces, aun en ciernes, de forma tal que en el mes de abril del presente año, el Consejo había aprobado aproximadamente 4.100 millones de pesos para la compra de equipamientos e insumos médicos para el Servicio de Salud de Magallanes, lo que incluyó entre otros, los tan anhelados ventiladores mecánicos y equipos PCR; dispuso además, que alrededor de 1.100 millones de pesos del 6% FNDR se concentraran en el fondo Social y se distribuyeran en forma más expedita a través de asignación no concursable, sacrificando para el resto del año las otras líneas de financiamiento como ser deporte, cultura, seguridad ciudadana y medioambiente por nombrar algunas; y también en dicho mes, autorizó el traspaso a la Subsecretaría del Interior del 5% del marco del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), es decir, más de 2.300 millones de pesos, como Fondos de Emergencia, dineros que administró directamente la Intendencia Regional, es decir, Gobierno Interior, en la compra de canastas, pagos de arriendos y diversos subsidios.

En síntesis, solamente en el mes de abril de este año, el CORE aprobó más de 7.500 millones de pesos, es decir, al rededor del 15% del total del presupuesto anual del FNDR de la Región, para combatir a un enemigo que, a esa fecha, aún era desconocido. A esto, hay que sumar todo lo indicado anteriormente, lo que nos entrega un total aproximado de 14 mil millones de pesos destinados exclusivamente a hacer frente a los estragos de esta pandemia. Además, la temprana preocupación del Consejo Regional redundó en aumentar considerablemente los exámenes de PCR que se realizaban en la Región, toda vez que se incorporó al Centro CADI-UMAG en esta importantísima labor que permitió identificar con mayor precisión quienes portaban el virus, alertando la posibilidad de contagio. Con esto último, finalizamos la revisión de los montos sanciona-dos por el Consejo Regional en el período comprendido entre los meses de enero a diciembre del presente año.

Como ustedes han podido observar, pese a ser este un año muy difícil en todos los sentidos de la palabra, el Consejo Regional igual-mente aprobó una importante cantidad de recursos regionales, procurando siempre equilibrar el urgente apoyo en el plano sanitario y social con el de moderada reactivación en materia económica, lo que aún dista mucho de ser lo que se requiere y en ello estará nuestro empeño en los meses que vienen. Sin embargo, como órgano colegiado, esta pandemia también nos dejó otras enseñanzas y muchos nuevos desafíos. Uno de los primeros problemas prácticos que tuvimos que enfrentar, fue la forma de trabajo. La necesidad de operar con estas plataformas informáticas de videoconferencias ha resultado un desafío no menor, tanto en adaptarse a una forma distinta de relacionarse con las otras personas, lo que no ha resultado del agrado de todos, como las dificultades de conectividad que aún sufre nuestra Región, que han quedado al descubierto al conectar Consejeros que se encuentran en distintos puntos geográficos.

Con todo, el trabajo del Consejo Regional no se detuvo ni un instante siquiera. Por el contrario, aumentamos notoriamente en este año las cantidad y frecuencias de las reuniones y en muchos casos, los horarios y las duraciones de las mismas, reuniéndonos con muchas personas de los distintos ámbitos del quehacer regional con el propósito de hacer frente a las diversas situaciones que se nos ponían por delante. En este punto, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer al equipo profesional y administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional, quienes nos han apoyado en todo momento y han hecho posible que, a pesar de todo, pudiéramos seguir trabajando como un cuerpo colegiado, no obstante estar distanciados física y geográficamente, como lo es en este mismo instante.

Otro punto que nos ha develado esta pandemia, es evidenciar el brutal centralismo con que se toman las decisiones en este país. Respetando y reconociendo la inmensa labor que ha desempeñado la Autoridad Sanitaria en estos difíciles tiempos, no podemos pasar por alto la falta de sensibilidad y empatía con las realidades locales al momento de disponer de ciertas medidas, donde, claramente, la opinión fundada de los representantes locales y regionales, simple-mente, no se tomaron en cuenta, lo que constituye un grave error, toda vez que, sin desconocer el sentido país, debemos reconocernos en nuestras diferencias y realidades.

No es lo mismo Antofagasta que Magallanes o Santiago con el resto de las regiones. La necesidad de contar con protocolos propios para el comercio y otras actividades, nacidos desde cada una de las regiones, adaptados a sus propias realidades locales, era lo que clamábamos a gritos durante meses, sin embargo, cuando la “capital del reino” ingresó a Fase 2 del Plan “Paso a Paso”, inmediatamente ellos realizaron las adecuaciones necesarias para que su comercio y sus establecimientos gastronómicos pudieran seguir funcionando. La indolencia y la desidia con que actuó en esta materia el centralismo con todas las regiones, es francamente inaceptable, considerando en la práctica a nuestras autoridades territoriales como si fueran de “papel”, al igual como lo fuera su fallida cuarentena prolongada.

Con todo, los primeros llamados a cuidarnos de este virus, somos nosotros y por lo mismo, se reitera la obligación del uso de la mascarilla, el frecuente lavado de manos y mantener la debida distancia física. Es preocupante lo que ha ocurrido en los últimos días con grandes aglomeraciones de personas en algunos centros comerciales mayores de la ciudad de Punta Arenas.

¡Señoras y señores, a problemas locales, soluciones locales y punto!

Sin embargo, no todo está perdido. Se nos presenta una gran oportunidad para generar un nuevo trato con el centralismo, una nueva forma de relacionarnos con el nivel central y ello es a través del proceso constituyente que está en marcha. Una nueva Constitución debiera reconocer una nueva forma de distribución del poder, una relación más equilibrada en la toma de decisiones y en la distribución de los recursos económicos. Nuestras esperanzas en esta y otras materias, están depositadas en la futura Convención Constitucional, la que, confiamos, estará a la altura de los grandes desafíos que nos depara el destino como país y como Región.

Otro aspecto relevante del próximo año 2021, es la elección del futuro Gobernador o Gobernadora Regional. Esta nueva autoridad electa por sufragio universal, además de convertirse en el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional, presidirá el Consejo Regional.

Este es otro aspecto destacable del proceso de descentralización en marcha, toda vez que permitirá establecer una estabilidad y continuidad de gestión, la consecución de un proyecto de principio a fin, a lo menos, durante cuatro años, renovable por una vez, por cuatro años más y no lo que ocurre en la actualidad con esta dualidad de los hoy Intendentes Regionales, quienes sólo se mantienen en el ejercicio de su cargo mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República, lo que puede llegar a situaciones extremas y de tanta fragilidad, como lo que ha ocurrido en nuestra Región, donde en menos de tres años del actual Gobierno, ya han habido cuatro Intendentes, lo que, claramente, no permite una conducción óptima de la Región.

El nuevo Gobernador o Gobernadora Regional asumirá sus funciones a partir del 10 de junio del año 2021 y desde allí en adelante, como se indicó, presidirá el Consejo Regional. Los Consejeros y Consejeras Regionales actualmente en ejercicio aquí presentes, acompañarán a esta nueva autoridad, en principio, hasta el 10 de marzo del año 2022, aportando con toda su experiencia y compromiso con el progreso y desarrollo de nuestra Región y en consecuencia, colaborarán en su adecuada instalación, en esta primera parte de su gestión.

Otro punto importante y aprovechando la presencia de la Sra. Intendenta Regional y de los alcaldes y alcaldesas de la Región, es lo que dice relación con el uso adecuado de los recursos regionales a la hora de invertirlos en proyectos e iniciativas diseñados y ejecutados por las diversas unidades técnicas de la Región. Con pesar, hemos sido testigos de una serie de falencias que han presentado muchos de estos proyectos e iniciativas debido a fallas en sus diseños por parte de las unidades técnicas, produciendo aumentos de obras, obras extraordinarias o incluso, reevaluaciones, que han demorado en demasía la ejecución de los mismos, perdiendo el sentido de oportunidad y generando una razonable frustración respecto de los destinatarios finales, además del desembolso de nuevos recursos públicos que, tal vez, se pudieran haber evitado, lo que muchas veces se ha agravado aún más, por la notable falta de fiscalización en di-chas obras, entregándose finalmente un producto defectuoso o de poca duración en el tiempo, llegando inclusive, a ser denunciado ante la propia Contraloría, lo que aún demora más todo el proceso. Todo ello debilita enormemente el esfuerzo y la dedicación que compromete todo el Consejo Regional al momento de aprobar muchas de estas obras que, finalmente, llegan a destiempo o con serias fallas que se evidencian al poco tiempo de uso.

Hoy día, la situación cambió diametralmente y “de un peso hay que rendir dos”, porque, literalmente, hay compatriotas que no tiene que echarle a la olla. Este es un llamado de atención a que las Unida-des Técnicas pongan su mejor esfuerzo, tanto en la prolijidad de su trabajo, así como en el seguimiento y control de las obras que diseñan o ejecutan, de forma tal, que todo el esfuerzo del aparato público regional, llegue a tiempo y de la mejor forma, es decir, eficiente y eficazmente, velando todos los actores, por el buen uso de los recursos que son de los habitantes de magallanes.

Austeridad, oportunidad, funcionalidad y durabilidad deben ser los principios rectores en esta nueva etapa de la obra pública regional.

Finalmente y en el mismo sentido, aprovechando este espacio, quiero manifestar que ésta apremiante situación, la que que nos aqueja a todos y todas sin distinción alguna, nos obliga, como Administración Regional, a actuar en forma coordinada, oportuna y diligentemente, ello para hacer frente común a los grandes desafíos presentes y futuros que nos depara el destino y es por ello que, como Consejo Regional, invitamos desde esta tribuna a la señora Intendenta Regional y a través de ella, a todo el aparato administrativo regional, así como a los alcaldes y alcaldesas presentes y sus respectivos equipos municipales de trabajo, a que todos redoblemos nuestros esfuerzos y saquemos lo mejor de sí, ello con el firme propósito de azuzar la pasividad de los espíritus y quebrantar la nefasta inercia y desazón que a ratos nos embarga y entre todos, generemos un polo virtuoso de progreso y desarrollo, como los tiempos y nuestra gente nos demanda y requiere.

El futuro es promisorio y está en todos nosotros alcanzarlo. Este es un mensaje de esperanza y fe en tiempos oscuros, porque de lo que sí estamos seguros, es que la fortaleza del pueblo magallánico siempre prevalecerá, a pesar de todas las adversidades presentes. Nosotros somos hijos del rigor, del viento, del frio y la escarcha, donde nada se nos ha dado fácilmente en esta “bendita tierra” que amamos infinitamente, con todo nuestro ser y nuestra alma.

¡Viva Magallanes! Muchas gracias.