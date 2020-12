Juventud acumulada – Ernesto Sepúlveda – Opinión

No se de donde proviene la frase, se la escuché por primera vez a la presidenta Michelle Bachelet, aludiendo en forma divertida, a la edad madura, y a la edad en general. El tema ha motivado esta reflexión, viendo en distintos ámbitos del quehacer mundial, como hombres y mujeres, que superan los 70 años, continúan sus carreras profesionales, en la ciencia, en las letras, en el cine o en la política. Anthony Hopkins, Clint Eastwood, Morgan Freeman, la gran Sofia Loren, por nombrar algunos. El presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden, su rival derrotado, y actual presidente Donald Trump. El Papa Francisco, Los Rolling Stones. El presidente Ricardo Lagos, la senadora Allende, Insulza, Carlos Montes, entre muchos otros. Son la muestra de que las personas pueden aspirar a continuar activas mas allá de la famosa, edad de jubilación. La que como es sabido de jubilosa tiene poco.

​​Es inevitable mirar el pasado, es imprescindible conocer nuestra historia, de donde venimos. Tanto a nivel personal, como a nivel social e histórico. Siempre me gustó leer a un escritor excepcional, de pluma ágil y punzante, don Joaquín Edwards Bello. Entre muchísimos otros temas, él escribió una columna sobre su cumple número 70. En el siglo pasado tuve ocasión de leer varias décadas de sus escritos en Diario La Nación, en los diarios mismos, conservados en la Biblioteca Nacional. Conservé una copia de ésta que es del jueves 6 de junio de 1957. Parte así “En mayo de 1887 me bautizaron en la iglesia del Espíritu Santo en Valparaíso. En el sitio de la iglesia se levanta hoy un edificio de departamentos. Donde menos se nota el Espíritu Santo. Un buen par de zapatos valía dos pesos. Nací en la calle del Teatro, donde estaba el Teatro Odeón, que el año anterior había inaugurado las tandas a chaucha.” … En otro párrafo señala “En cuanto a mí concierne, quiero vivir hasta ver en que para lo de la bomba atómica, lo de la paz universal, y lo del metropolitano de Santiago”. “Me queda micho cerebro por estrenar. Azorín aseguró que escribimos por vanidad. Yo escribo para llamar la atención. Si no llamara la atención, ya me habrían chiflado del diario. Si no escribiera estaría muerto. El filósofo Kierkegaard decía,” Scherezade, de las Mil y una Noches, salvó su vida contando fábulas al Sultán. Yo salvo la mía escribiendo fábulas”.

​​En otra parte “He sobrepasado el término medio de la vida del ciudadano de mi tierra. He pasado lejos el largo de la vida del hermano conejo, que vive 5 años. De los hermanos perro y cabra, que viene 15 años. Del caballo que vive 25 y del camello y el león que viven 40 años.” Del gato don Joaquín escribe “El gato suele vivir veinte años, Hasta los diez goza de terribles crisis de amor. En adelante contempla su pasado de aventuras como el Abate Casanova, y duerme. A veces, como el perro, sueña y tiene pesadillas. Amado Nervo dijo del gato “Diez años de aventuras voluptuosas y diez de contemplación”

​​¿Cuál es el secreto para alcanzar una larga vida?, don Joaquín nos dice “No creo em secretas ni en sistemas especiales. El señor Churchill, es un fenómeno de vitalidad. Ha fumado un habano grande como la torre Eiffel y cantidades navegables de whisky. En mi caso bebo a veces, nunca de noche, Nadie me quita el derecho a dormir desde las nueve o diez. No tengo auto. No les dé por regalarme un Cadillac. Nada envejece tanto como el automóvil.” “…No creo en las virtudes de la jalea real. Las industriosas abejas viven solamente un año. Consejos: No hablar de clínicas ni hospitales. Tratar con gente alegre. Tratar solamente con aquellos tipos pesados que no se puedan evitar. “…Andar y andar a pie, es gran preservativo. Hablar bastante es un buen purgante”.

​​​Esta semana se conoció el caso, del ingeniero colombiano Lucio Chiquito de 104 años, que terminó su tesis de doctorado en la Universidad de Manchester, Inglaterra después de haberla dejado durante 30 años. En ella entrega una solución a un problema no resuelto desde hace 100 años, sobre como determinar la cantidad de agua que se puede extraer de un río, para cualquier uso. Personas como esta hay en todas partes. Por cierto, también en Chile, y en Magallanes. Son, como don Joaquín Edwards Bello, verdaderos ejemplos para las generaciones nacidas en las últimas décadas del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Son los abuelos, en otros casos los padres, quienes vencieron guerras, superaron catástrofes naturales, derrotaron dictaduras, y también cumplieron con sus estudios y su trabajo. Y más encima construyeron familias, y criaron hijos, que ahora se preparan para tomar la posta. No es poca cosa, lo que han hecho nuestros mayores. Lo hicieron y siguen dando, ejemplo de coraje, de entrega, de esfuerzo, de generosidad. En este término de año 2020, mi agradecimiento eterno a nuestros padres y abuelos, sin cuyo cuidado y devoción, no andaríamos por estos lados.

Ernesto Sepúlveda Tornero

