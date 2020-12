Movimiento gremial «Necesitamos Trabajar» de Ultima Esperanza pide la renuncia de la Intendenta Regional

Agotamiento, malestar y cambio de estrategia anuncian los gremios de turismo y comercio frente a la incapacidad de gestiones por parte de las autoridades regionales en búsqueda de soluciones ante el caótico momento que enfrenta la provincia de Última Esperanza.

A nueve meses desde el comienzo del confinamiento y a pocos días de cumplir tres meses de cuarentena en Puerto Natales, los representantes del movimiento gremial #NecesitamosTrabajar agotan sus esfuerzos con las autoridades regionales. Después de la última reunión con las autoridades y donde no se presentó la intendenta, vemos claramente que no hay ninguna capacidad de gestión ni de interés por parte de esta autoridad regional.

El dirigente del transporte turístico, Esteban Kruze, expresó “los transportistas estamos sumamente molestos con las autoridades, hemos tenido varias reuniones y no tenemos nada claro a la fecha ¿Hasta cuándo creen ustedes que podemos aguantar esta situación? da la impresión de que se están burlando de nuestro gremio llevamos meses sin trabajar desde marzo y no hemos recibido ni si quiera un bono para los choferes que están sin trabajo. Nosotros hemos sido muy consecuentes con las autoridades tratando de llegar a un acuerdo a través del diálogo y evitar las protestas o barricadas, pero parece que hay que hacerlas para que nos puedan escuchar y nos puedan dar alguna solución. Esperábamos que en la última reunión nos darían una aspirina por lo menos pero no pasó nada, nada concreto. Por favor póngase en nuestro lugar hay colegas que no tienen nada para alimentar a su familia mientras ustedes no tienen problema porque siguen recibiendo su sueldo, pero la gran mayoría de nuestros colegas, los conductores del turismo que son independientes no tienen trabajo desde marzo”.

Por su parte, Ana María Díaz, presidenta de la Asociación Gremial del Pueblo Artesanal Etherh Aike dijo que “han pasado prácticamente 9 meses en los que no hemos podido abrir nuestras pequeñas empresas y negocios, seguimos sin ingresos para mantener a nuestras familias, “Necesitamos Trabajar” es el mensaje que a las autoridades le hacemos sentir en cada reunión y acá estamos como en un comienzo, nada claro en el levantamiento de la cuarentena, poca claridad en los mensajes de auto cuidado, un paso a pasó que no nos sirve en nuestra región, el Parque Torres del Paine funcionando a medias, en fin, no vemos soluciones a corto plazo, es agotador en todo sentido seguir esperando y la paciencia se está acabando”.

Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación Gremial de Guías de Turismo Locales de Puerto Natales indicó que “nuevamente tuvimos a las mismas autoridades, con las mismas excusas y cero avances en materias de reactivación económica para los trabajadores dependientes e independientes. La poca empatía de las autoridades queda en evidencia al no trabajar como equipo coordinado para dar soluciones a las solicitudes de quienes no tendremos cómo sobrevivir el próximo invierno sin generar los ingresos que nos da el turismo”.

Daniel Ramírez, vicepresidente del Barrio Comercial 25 de Octubre enfatizó que “los desórdenes en temas de protocolos y de fiscalización de los mismos, las reuniones interminables con distintas entidades sin nada concreto, ¡NADA!, turistas llegando a la región, los ciudadanos locales encerrados, Ministro Paris diciendo que ni loco tomaría vacaciones en el sur de Chile, pequeños comercios cerrados, pero el mall y zona Franca llegan a burbujear de gente, 140 días encerrados haciendo sacrificios mientras la Intendenta replica órdenes centralistas que se alejan de las realidades geográficas y ambientales de nuestra región y hace caso omiso a solicitudes de este movimiento gremial que quiso desde un comienzo siempre entablar dialogo, todo es inaceptable, este gremio se hartó de nuestras autoridades que desde su cúpula y seguridad financiera que no ha sido tocada en esta dura pandemia, se hartó de la nula capacidad de entender las necesidades básicas que representa este movimiento #NecesitamosTrabajar, se hartó de empleados públicos que se deben a su pueblo y no están capacitadas(os) para liderar un movimiento que permita salir de cuarentena y establecer una apertura segura en la provincia de última esperanza. Queremos respuestas a un petitorio (carta) enviado desde un comienzo a la intendenta de la región”.

Lidia Melo, dirigente de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo A.G., indicó que “los planteamientos del movimiento gremial se han dado a conocer desde hace mucho tiempo, un plan especial de salud para Puerto Natales que realmente se ajuste a nuestra realidad y que solucione las debilidades locales respecto al mal manejo de la pandemia en Magallanes que incluya las consideraciones como el refuerzo hospitalario y el autocuidado junto a las acciones que nos permitan salir de la cuarentena sin tener que retroceder, de esta manera toma fuerza la otra petición que es salir de la cuarenta y que comercio menor y turismo sean declarados actividades esenciales permitiendo que las micro y pequeñas empresas de estos sectores puedan trabajar en las siguientes fases, dicho lo anterior los gremios mantienen la petición de apoyo económico para reactivarse ya que las deudas a la fecha son insostenibles”.

Andrés Gader, representante de la Asociación Gremial de Hostels y Afines Natales señaló que “la última reunión nos ha mostrado que las autoridades siguen sin entender realmente el problema de fondo, nuestra provincia y la región necesitan medidas y programas diferentes, que no sólo muestren los indicadores que se plantean a nivel nacional, si no que puedan solucionar la problemática actual y comenzar a planificar la recuperación de nuestra actividad. La ausencia de la principal figura política de la región nos deja más interrogantes y dudas, seguramente que la incapacidad de gestión y la falta de empatía, no permiten liderar un trabajo integral que pueda solucionar nuestras demandas. Ante la situación actual y la falta de soluciones, creemos que es necesario cambiar ciertos cargos y poner gente nueva que pueda gestionar de mejor manera lo que está ocurriendo, con una comunicación institucional que realmente este a la altura de la realidad y no que genere más complicaciones, enfrentamientos y malestares en la comunidad general”.

El movimiento #NecesitamosTrabajar anunció que se están evaluando otras estrategias al interior del movimiento gremial de Última Esperanza, ya que los plazos se están acercando y los diferentes gremios no están dispuestos a continuar esperando por soluciones que no se están gestionando a nivel regional como medidas excepcionales para la provincia. Los gremios se están preparado para otras acciones ante la nula respuesta a sus peticiones.

Asociación Gremial de Hostales, Residenciales y Servicios Turísticos.

Asociación Gremial de Guías Turísticos Locales de Puerto Natales.

Asociación Gremial Pueblo Artesanal Etherh Aike.

Asociación Gremial Mujeres Patagonas.

Agrupación de Transportistas de Turismo de Última Esperanza.

Asociación Agrupación Barrios Comerciales Natalis.

Cámara de Comercio Detallista y Turismo A.G.

Barrio Comercial 25 de Octubre.

Asociación gremial de Hostels y Afines Natales

Cámara de Operadores Turísticos y Agencias Locales UE. (COTA)