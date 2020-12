Programa «Quiero mi Barrio» premió a ganadores de concursos vecinales en Eusebio Lillo – Cumbres Patagónicas de Punta Arenas

– Los premios correspondieron a los certámenes “Talentos Dieciocheros”, “Cuentos y Relatos Libres” y Concurso de Dibujo y Pintura Infantil “Mi Barrio, Mi Familia Mi Vida”, todos impulsados a través del Programa Quiero Mi Barrio durante los últimos meses.

Viernes 11 de diciembre de 2020.- Resguardando las correspondientes medidas de distanciamiento, vecinas y vecinos del barrio Eusebio Lillo-Cumbres Patagónicas, se dieron cita en la multicancha del sector para premiar a los ganadores de los concursos on-line impulsados durante los últimos meses a través del Programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en alianza con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

La actividad, que contó con la participación del seremi del ramo, José Miguel Horcos, junto a equipos sectoriales y municipales del Programa, consistió en la entrega de un presente a cada ganador y ganadora por categoría de los concursos “Talentos Dieciocheros”, “Cuentos y Relatos Libres” y de dibujo y pintura infantil “Mi Barrio, Mi Familia Mi Vida”.

Al respecto, la presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo, Ximena Mella Arteaga, destacó que “estos concursos online han ayudado muchísimo a fortalecernos y mantenernos unidos como vecinos, tanto de Eusebio Lillo como de Cumbres Patagónicas, así que los invito a continuar participando en todas las actividades que el Programa Quiero Mi Barrio nos ofrece y un saludo fraternal a todos los vecinos porque ya nos volveremos a reunir”.

Consecuentemente, el concurso de “Talentos Dieciocheros”, buscó incentivar a vecinas y vecinos para registrar sus actividades familiares en Fiestas Patrias, como música, bailes o juegos típicos, entre otros, mientras que el certamen de “Cuentos y Relatos Libres”, similarmente al de dibujo y pintura infantil, tuvieron como objetivo rescatar la memoria de vecinos y vecinas cuando llegaron al barrio, recuerdos de vecinos célebres, o historias y experiencias vividas con la situación actual de encierro y restricciones producto de la pandemia.

En este sentido, el seremi José Miguel Horcos destacó la participación de los vecinos en las actividades durante la pandemia: “Ha sido muy importante porque hemos podido sincronizar con los vecinos y seguir con nuestra intervención social, las mesas de discusión de lo que queremos en los barrios, y esto refleja el esfuerzo y compromiso que tiene cada uno de los vecinos de Magallanes con nuestro Programa, siendo que a pesar de la pandemia hemos seguido trabajando y esto habla muy bien de ellos y nuestro Ministerio.”

Por su parte, la ganadora del concurso de dibujo y pintura en categoría 6 a 10 años, Catalina Griffin Navarro, resaltó que “Es muy emocionante, me gusta dibujar, me gusta hacer arte, mi clase favorita es de arte, dibujé ese parque que está allá arriba, quería que le hagan un laguito, que arreglen todo el parque, que jueguen más niños, me gusta ese parque, pero quiero que lo arreglen más.”

Igualmente, una mención honrosa en el concurso de cuentos se llevó el conocido vecino don Custodio Velásquez Águila, quien manifestó: “Muy bonito el evento que se ha hecho y los concursos muy gravitantes para el adulto mayor y la juventud que puede participar, la gente me reconoce porque yo fui iniciador de esta Junta de Vecinos, incluso esa placita que está al fondo lleva mi nombre.”