Representantes de Gremios del turismo y gastronomía de Magallanes no fueron recibidos en La Moneda en Santiago

Un grupo de dirigentes gremiales de Magallanes del sector turístico, hotelero y gastronómico viajaron a Santiago con la promesas de ser recibidos por Ministros y autoridades nacionales, en medio de la grave crisis que vive ese sector de la actividad económica regional.

Los dirigentes llegaron al palacio presidencial y esperaron desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas en La Moneda, hora que se les informó que la reunión agendada con los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de Economía, Enrique Lucas Palacios; y de Salud, Enrique París; no podría concretarse por problemas de agenda, los casi 30 gremios del turismo, la gastronomía y el comercio citados, manifestaron su desagrado.

Jaime Jelincic Aguilar, presidente de movimiento gremial Magallanes se Levanta, dijo al respecto: “Queremos que haya una explicación de lo que pasó, nosotros no somos una moneda de cambio de problemas políticos, somos representantes gremiales que iban con una propuesta a discutir temas que son muy complejos. Están sufriendo sectores importantes de la actividad económica regional, y la autoridad no nos da ninguna razón de por qué se produjo esta situación”.

Jelincic dijo además que “la desconfianza hacia una de las principales autoridades como es el ministro del Interior es un tema difícil de sobrellevar si no hay una respuesta clara, porque esta falta de respeto no es sólo para unos dirigentes gremiales, sino para casi 30 gremios de nuestra región”, además de que lamentó de que se crea de que los temas “quedan en el aire” y no hay claridad en su tratamiento. “Si hubo errores nuestros, que se digan; si hubo errores de la autoridad, que se asuman”.

Pilar Irribarra Baranda, presidenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, explicó que “para los gremios de turismo y comercio de Última Esperanza la reunión de ayer con los ministros era clave para poder instalar ciertos temas luego de 10 meses de crisis, para poder comenzar a dar un alivio a nuestro sector. Más allá de salir de la cuarentena, se requieren recursos para las empresas, proyectando una reactivación para fines del 2021”.

Valoró la reunión con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, el que comprometió un trabajo en una serie de puntos que fueron expuestos: “Esperamos que se concrete su visita a la región y se demuestre que somos más que el rostro bonito de chile y una postal turística para el gobierno”.

A su vez, Adriana Aguilar, vocera del movimiento #NecesitamosTrabajar, explicó que al no ser recibidos por las autoridades en La Moneda, “independientemente de la razón, todas son comprendidas, y estamos dispuestos a generar nuevos espacios para mantener el diálogo y para mantener el objetivo de nuestra visita a Santiago”, por lo tanto están dispuestos a quedarse en la capital hasta la próxima semana.

Expresó además, que el viaje de estos dirigentes gremiales a Santiago “no responde simplemente a un acto desesperado por falta de atención, sino que, más bien, presenta una oportunidad para las autoridades de poder trabajar junto a los gremios y asociaciones del sector comercio y turismo de la Región de Magallanes buscando juntos las diferentes opciones que nos permitan poner en equilibrio la situación de salud y la economía de un territorio que es ampliamente conocido por su vocación turística y que ha sido gravemente dañado, no solamente por la pandemia y la crisis social, si no también por la falta de medidas efectivas para la región. El sector turismo está perdiendo tiempos valiosos para reponerse de esta catástrofe”.

En cuanto a las acciones de los gremios y asociaciones a seguir si no hay respuesta de las autoridades sobre la reunión frustrada en La Moneda, se discutirán los gremios en conjunto en los próximos días.

Reapertura de locales gastronómicos y hoteleros en Punta Arenas

El dirigente gremial Jaime Jelincic explicó que “el tema no se resuelve solo con poder reabrir, la apertura en terraza en esta región y en la Patagonia en general es una ruleta rusa por las condiciones climáticas, y vamos tratar de hacer un esfuerzo, pero estábamos esperando todavía un compromiso del ministro (Enrique) París, que decía que iba a evaluar esta situación desde Puerto Montt al el sur, y pasan las semanas y no hay una respuesta”.

Manifestó Jelincic que es un avance, “por supuesto que estamos contentos de que Punta Arenas haya salido, pero nos parece relevante que Natales también pase de fase. Y segundo que hay que preocuparse por parte de las autoridades el reinicio de las actividades de otros gremios” y esperó que trabajadores independientes, los banqueteros, los gimnasios también sean apoyados.

Finalizó indicando que el gremio gastronómico se ha adaptado en este primer día de funcionamiento a la realidad magallánica, siguiendo todos los protocolos sanitarios dentro de las posibilidades que le permiten las actuales regulaciones, y agradece la respuesta de los clientes