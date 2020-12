Sandra Amar y Carolina Goic piden flexibilizar medidas de cuarentena en Magallanes

Apertura de la actividad económica en diferentes rubros en las ciudades de Punta Arenas y de Puerto Natales, alargar el inicio del toque de queda, permitir visitas a los cementerios municipales y flexibilizar las medidas de confinamiento que hoy están viviendo los habitantes de nuestra región, fueron algunos de los temas que abordaron las parlamentarias magallánicas con el Ministro del Interior Rodrigo Delgado.



En el encuentro sostenido mediante plataforma virtual, participaron la intendenta regional Jennifer Rojas, los alcaldes Claudio Radonich y Fernando Paredes, la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell y Rafael Araos, asesor del Ministerio de Salud, oportunidad en la cual las autoridades regionales expusieron al titular del interior, la difícil situación que están enfrentando los habitantes de la región ante la prolongada cuarentena que rige desde hace más de 100 días.



“Esta prolongada cuarentena no sólo está afectando a las personas por estar confinadas en sus casas, si no que también ha dañado y está dañando fuertemente la economía regional, el rubro del turismo, la gastronomía, el comercio en general está sumida en una crisis que cuesta dimensionar, por lo tanto ministro es necesario que se tenga una mirada regional y flexibilizar las medidas que permitan activar algunos rubros, dar mayor movilidad de desplazamiento a las personas”, entre otras medidas”, expresó en parte la senadora Goic.



Por su parte la diputada Sandra Amar apuntó, entre otros temas, al encierro de las personas y cómo a raíz de la pandemia, existen testimonios del deterioro de salud en las personas que lo están viviendo.



“La gente ya está cansada y necesita salir de sus hogares, necesitan caminar, tomar aire. Tenemos una costanera donde el desplazamiento de las personas no es un peligro de contagios por un tema de espacios y distanciamiento social. Nadie se explica cómo las personas pueden ir a un supermercado y no puedan desplazarse en un lugar abierto y quiero dejar en claro en que no estamos en contra de medidas para evitar mayores contagios, pero creemos que se debe tener una mirada especial para Magallanes; el comercio menor o los emprendedores no resisten más”, agregó Amar.



Tanto las parlamentarias como los alcaldes Radonich y Paredes, en su exposición ante el ministro del interior, coincidieron en que, por ejemplo, está instaurado un toque de queda a partir de las 20 horas, en una región en donde se oscurece en esta época a las 23 horas, por lo que solicitaron ampliar el horario tal como ocurre en el resto de país. Por otra parte, coincidieron en revisar la prohibición del funcionamiento de los cementerios, señalando que no se entiende que lugares de gran afluencia de público, como son los supermercados, bancos y otros, puedan funcionar, pero no un camposanto, al aire libre y con gran espacio de movilidad y poco contacto entre las personas.



Al finalizar el encuentro, las autoridades nacionales encabezadas por el Ministro del Interior Rodrigo Delgado, se comprometieron a revisar las solicitudes expuestas y que dentro de los próximos días entregaran una respuesta sobre las materias tratadas.