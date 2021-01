COVID-19 en la Antártida: senadores escuchan explicaciones del Ejecutivo pero critican medidas preventivas

Con muchas interrogantes sobre el protocolo de COVID- 19 aplicado en la Antártida, los integrantes de la Comisión de Salud recibieron a los ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand; y de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, en su última sesión.

A finales de diciembre pasado se conoció de un brote en la base chilena en ese continente a cargo del Ejército, lo que generó un rápido operativo para trasladar a ese personal militar hasta el continente, hacer la debida trazabilidad y cuarentena, y relevar al contingente.

Pero ¿cómo se produjo esta situación? y ¿qué falló en el protocolo que permitió el acceso a la base Bernardo O’Higgins del Ejército y sus puntos colindantes al paciente cero? Esas preguntas hicieron los senadores de la Comisión a dichas autoridades, quienes describieron las medidas que se adoptaron tras conocerse el caso.

Según la presidenta de la instancia, la senadora por la región de Magallanes Carolina Goic, “esto es la máxima gravedad porque la Antártida era el único punto del planeta sin COVID- 19 y precisamente Chile es responsable que eso cambiara. Ahora hay un dato que no es menor. Entiendo que se dictó una recomendación a todos los países dignatarios en ese territorio. Se dijo que se redujera el personal, de manera de operar solo las tareas esenciales pero Chile fue el único que no cumplió aquello. ¿Por qué no se hizo?”.

En esa línea, el senador Guido Girardi emplazó al Ejecutivo a cerrar la base. “No veo la necesidad de seguir exponiendo a esa zona al contagio. Ahora si por razones de investigación hay que mantener a gente allí, por qué no se hace PCR a todos los que llegan y se mantiene esa medida cada tantos días. Veo un relajo peligroso en los protocolos”.

En tanto, el senador Francisco Chahuán manifestó que “prefiero mirar el vaso medio lleno. Claro que debe investigarse qué pasó y sancionar a los responsables, pero me quedo con la rápida reacción de los ministros Prokurica, Allamand y Paris. Esto podría haber tenido consecuencias mucho peores”.

EXPOSICIONES





Al comenzar la sesión, el canciller Allamand explicó que el Ministerio de Defensa y el Instituto Chileno Antártico (INACH) tienen una investigación en curso. “Apenas supimos del brote, se cerraron las bases científicas, que se trasladó al personal a bahía Fildes, se les realizó PCR y finalmente, se informó a los encargados de los programas antárticos internacionales y las embajadas”, describió.

Por su parte, el ministro Prokurica manifestó que “se conoció un brote positivo en la base O’Higgins, eran personas que provenían del continente a relevar al personal. El 21 de diciembre se concluyó el traslado de los efectivos positivos y hoy no hay pacientes con COVID-19 allá. Actualmente existen 154 personas desplegadas en el territorio antártico, ellos son el relevo de aquellos que fueron contagiados. Entendemos la gravedad de la situación, por eso estamos investigando”.

ANTECEDENTES

Cabe consignar que el 21 de diciembre el Ejército informó que 36 hombres habían resultado positivos para COVID- 19, de los cuales 26 correspondían a efectivos del Ejército y diez a civiles de una empresa contratista que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento programados en la Base Antártica. Éstos fueron trasladados a bahía Fildes siendo sanitizado todo el recinto.

El pasado 17 de diciembre, la Armada informó que la tripulación del buque Sargento Aldea inició una cuarentena preventiva al interior de la nave tras detectarse tres casos de coronavirus entre sus 208 tripulantes. La embarcación visitó la base Bernardo O’Higgins entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre.