Cuando no gustan los candidatos se buscan otros – Víctor Maldonado – Opinión

 Todo tiene su límite, incluso el desgaste de este gobierno. A la derecha le sobran candidatos presidenciales, de hecho, pelean mucho entre sí, pero lo que no tiene el oficialismo son figuras que aseguren la normal entrega del poder.

 Un ministro de Hacienda, dado el poder que acumula, puede llegar a sentir que la patria lo reclama para más altos destinos. Es una sensación que viene con el cargo y que lo abandona apenas lo deja. Es un poder derivado y no un poder propio, por muchas virtudes presidenciales que su atenta mirada al espejo le devuelve y por mucho que lo aliente su entorno más cercano.

 Este es un mal gobierno, pero no puede dejar de responder a sus funciones básicas. La derecha tiene candidatos presidenciales de sobra, lo que no tiene es suficiente personal para dar la sensación de solvencia. ¿Cómo va a argumentar que supo mantener una economía sana funcionando si pone en riesgo lo alcanzado al renunciar a su puesto en un momento difícil?

 Seguir debilitando el gobierno en momentos que hay que dar señales claras hacia fuera y hacia dentro del país no es la idea más conveniente. Si el ministro Ignacio Briones sale a probar fortuna electoral será una demostración de que el nivel de improvisación en el oficialismo ha alcanzado límites insospechados. No por nada los agentes económicos están pidiendo que esta fuente de incertezas se despeje lo antes posible.

 La derecha no se da cuenta de que está difundiendo un indisimulado desagrado respecto de sus aspirantes presidenciales actuales. Este sentimiento viene de la duda acerca del triunfo, algo que lo distingue de su anterior acercamiento a la campaña presidencial. Por eso siguen buscando, en especial Evópoli, por no estar representado todavía en la competencia.

 Tampoco en el oficialismo existe un diseño concordado. Bajar el nivel del debate a una querella de persona no puede estar en la planificación racional de nadie. Si cada cual está actuando por su cuenta y riesgo, eso evidencia la falta de conducción y de trabajo en equipo.

 Una cosa es que el gobierno carezca de apoyo popular y que a pocos le importe que ocurre con él, algo muy distinto es que los más cercanos empiecen a actuar de un modo que lo haga evidente.

 No sabemos quién va a ganar en la derecha, pero sí quién va a perder. Es completamente cierto que una competencia presidencial está abierta y que nunca el resultado está predicho. Desbordes tiene toda la razón en acentuar este punto al momento de inscribir su candidatura. Lo más difícil de entender es que dedique la mayor parte del tiempo a argumentar por qué su candidatura no es inviable.

 Los que van primeros en la competencia presidencial pueden ser superados, pero no con este estado de ánimo, ni este discurso y menos en medio de un partido que se ha ido ensimismando sin ni siquiera darse cuenta. La resolución de RN no tiene misterio ni entusiasmo, será simplemente un acuerdo del consejo general extraordinario de este sábado el que dirima. La competencia interna se clausura de este modo, nadie se extrañe de lo que ocurra después.

Víctor Maldonado R.

Voto anticipado

El Gobierno presenta indicación sustitutiva «conservadora» y la oposición la califica de «decepcionante».

 Diputada Joanna Pérez (DC)

 “No me deja conforme» lo señalado. Se hizo una presentación «de última hora» considerando que los plazos apremian para la próxima elección ya que en febrero se inicia el receso legislativo.

 Dirigiéndose al ministro Segpres: «Valoro que haya una voluntad, pero quiero decir que esto no era lo que nosotros esperábamos, sin duda. Nosotros queríamos llegar a las elecciones de abril con la posibilidad de que pudieran votar inclusive personas en situación de cuarentena y esto muy por debajo de lo que se esperaba y además no es para esta elección, está claro. Se tienen restricciones que no van a ser para segundas vueltas, gobernadores, etcétera».

 «La verdad es que me deja un sinsabor porque hemos tenido toda la voluntad, llevamos casi cuatro meses para que el último día, que era mucho más posible sacar algo que nos dejara a todos conformes, veo que ahí no está esa manifestación de voluntad».

 Diputada Andrea Parra (PPD)

 Quiero «manifestar una gran decepción porque de verdad cuando uno como parlamentario de oposición hace el esfuerzo por dar todas las condiciones para que efectivamente haya un diálogo, éste sencillamente termina siendo casi infructuoso».

 «Más allá de las buenas intenciones lo concreto es que la indicación sustitutiva, que me imagino deben haberla presentado a última hora porque ninguno de nosotros la conoce, pero lo que ha descrito el ministro es de un estándar muy bajo. No es ni siquiera lo que la ciudadanía esperaría del Ejecutivo para enfrentar este gran tema que tenemos hoy día».

 “Me la compré y creí que estaban disponibles para un piloto en abril, pero evidentemente en realidad eso no ha sido así. Siempre hubo declaraciones de buenas intenciones, pero no avanzamos en nada, en lo contrario se demoró y lo mejor y más claro es que hoy día tenemos una indicación sustitutiva presentada a última hora y con un estándar bajo».

Fallo del TC sobre Ley de Migración

Catalina Pérez valoró el fallo del Tribunal Constitucional que acogió en parte el requerimiento de su bancada ante la Ley de Migración impulsada por el Gobierno.

 Diputada Catalina Pérez, presidenta RD

 «Lo que nos llevó a iniciar esta acción ante el Tribunal Constitucional fue la convicción de la evidente violación de Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, lo que ha sido además la tónica de este Gobierno».

 Algunos de los pronunciamientos hayan sido por unanimidad de los miembros del Tribunal, esto «viene a reafirmar que el proyecto del Presidente Piñera efectivamente vulnera los DD.HH. Esto ocurre cuando se legisla desde el racismo y la pirotecnia mediática, utilizando la migración en términos populistas y grotescos para no hacerse cargo, realmente, del fenómeno de fondo».