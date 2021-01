Dirigentes vecinales de Puerto Natales se reunieron presencialmente con Intendenta Rojas y gobernadora Farías

Autoridades y presidentes de juntas de vecinos dialogaron sobre problemáticas locales y proyectos.

Para conocer las inquietudes y subsanar dudas respecto a diversos temas, al mediodía de este miércoles, la intendenta Jenniffer Rojas; la gobernadora de Última Esperanza, Ericka Farías, y la directora regional de SERCOTEC, María Soledad Solo de Zaldívar, dialogaron de manera presencial y tomando todos los resguardos sanitarios, con dirigentes vecinales de diversos sectores de Puerto Natales.

Uno de los objetivos de la visita de la primera autoridad a la provincia de Última Esperanza, dice relación con mantener conversaciones directas con diversos actores locales, que permita aclarar dudas, escuchar problemáticas y conocer iniciativas con pertinencia territorial.

En este sentido, la intendenta Rojas manifestó concluida la cita con dirigentes de juntas vecinales: “Una muy positiva reunión sostuvimos el día de hoy con distintos representantes de junta de vecinos de la provincia de Última Esperanza, de la ciudad de Puerto Natales, de Villa Renoval, de Dorotea, donde pudimos junto a la gobernadora y la directora de SERCOTEC, recoger cuáles eran sus inquietudes y ver cuáles son los temas más relevantes en que podemos apoyar nosotros como Gobierno”, explicó la primera autoridad de Magallanes.

Específicamente, Rojas detalló que los temas más planteados se vinculan con el área de Salud y Seguridad Pública, “por tanto seguiremos trabajando estrechamente con la gobernación para poder solucionar las problemáticas de los vecinos”, afirmó.

La representante de la junta vecinal N°34 “Juan Pablo II”, A. Cuyul, comentó concluida la cita que “fue una reunión muy grata, primero para conocer a nuestra gobernadora que comenzó esta semana, conocer a la intendenta que no la conocía, poder conversar, poder plantear nuestros temas importantes que estamos pasando con esta contingencia del virus”, destacó, agregando que “tomaron unos temas muy importantes que estaban en carpeta, de la parte de salud, la disponibilidad que tuvimos de conversación y poner un tema de trabajo; así que contenta, muy satisfecha, esperemos seguir trabajando cada día más unidas para el bien de la gente de Natales, para nuestra gente, nuestro sector, ojalá logremos tener un semáforo como lo deseamos, así que en eso estamos, esperemos que cada conclusión que sacamos, cada pregunta, cada petición, se cumpla y podamos llegar al objetivo”, expresó la dirigenta natalina.

En tanto, C. Navarro, presidente de la junta vecinal N°9, “Nueva Esperanza”, expresó que “en primer lugar quiero agradecer la invitación que hizo la señora intendenta a través de la gobernación de Última Esperanza, estamos participando en esta reunión que hacía tiempo no la teníamos por la pandemia, y hoy se dio, y bueno la señora intendenta nos dio a conocer varios proyectos que se vienen para Natales más adelante, y eso es muy importante, que nosotros como dirigentes sociales estemos informados de lo que el Gobierno Regional tiene para Puerto Natales o la provincia”, afirmó.

La presidenta de la junta vecinal N°41 “Kajeco”, M. Alvarado, calificó de muy importante la reunión sostenida, porque “todavía no habíamos tenido un contacto con ellas, así que contenta, se dieron a conocer varias problemáticas que había de cada población o de cada junta de vecinos, lo dejaron anotado así que ahora a esperar que se empiecen a realizar los trabajos pendientes”, expresó, y añadió respecto a estas instancias de diálogo directo que “me parece muy importante porque hay muchas cosas que de repente uno tiene que hablar o preguntar, que no siempre tiene la posibilidad con autoridades, bueno, por mi parte no me puedo quejar porque desde que estoy en la directiva de la población, siempre he tenido buen trato y buena comunicación con todos los gobernadores, los intendentes que han estado, así que espero que esta no sea la excepción, que sea mucho mejor y que podamos seguir manteniendo las reuniones así de cercanas como se hizo hoy”, subrayó.

Por su parte, la gobernadora Ericka Farías destacó que “tuvimos una reunión bastante fructífera, conocimos las inquietudes de algunos vecinos, nosotros estamos para ser los oídos del Gobierno Regional y también del Presidente de la República en la provincia de Última Esperanza, así que esperamos seguir teniendo este tipo de reuniones, y recalco que nuestra gobernación es de puertas abiertas para todos los vecinos”, afirmó.

Finalmente, las autoridades subrayaron la importancia del compromiso de cada habitante de la comuna para mantener el autocuidado y respetar las medidas que reducen la probabilidad de contagios de Covid-19, y así poder proyectar un avance de fase en el plan Paso a Paso.