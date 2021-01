Trabajadores de la CORMUPA valoran rol de los profesores en la Educación Municipal de Punta Arenas

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Corporación valora el tremendo esfuerzo de los docentes que estuvieron impartiendo desde sus propios domicilios clases on line para que nuestros alumnos tengan una educación casi normal. Valoramos los esfuerzos de estos docentes que ocupando su propia red de conexión, sus propios aparatos tecnológicos, sus celulares y sus propios espacios habitacionales para lograr estos objetivos de conectividad.

SI NO HUBIESE HABIDO VOLUNTAD DE PARTE DE NUESTROS COLEGAS NO HABRIA HABIDO EDUCACION ESTE AÑO. A LOS ESTANDARTES DE LA EDUCACION EN LINEA VAYA NUESTRO RECONOCIMIENTO.

1.- NOS SENTIMOS ENGAÑADOS, DEFRAUDADOS Y ESTAFADOS por la autoridad de la Corporación Municipal quienes ofrecieron un bono a los docentes por el uso de su propia tecnología, sus propias herramientas tecnológicas, sus propios espacios habitacionales y han castigado a más de 500 profesionales de la educación que por no querer firmar un anexo de contrato mal hecho, observado por la Inspección del Trabajo, no quieran cancelar este escuálido bono a nuestros colegas. Recordamos que este trabajo fue realizado y por tanto se debe cancelar. Hoy día esta deuda asciende a $75 millones de pesos por el valor del bono ofertado. De acuerdo a lo solicitado por nuestro Sindicato esta deuda asciende a $350.000.000.

Se nos dice y se nos “chantajea” que mientras no firmemos ese anexo de contrato mal hecho, no se cancelará este bono señalando que necesita una prueba de que se canceló el bono. Preguntamos y para qué están las liquidaciones de sueldo como medio de prueba. Mucho nos tememos que esos dineros ya no están en las arcas de la Cormupa.

2.- EL CALENDARIO ESCOLAR ES UN INSTRUMENTO DE CASTIGO A LOS DOCENTES: Este año, un año distinto, diferente, anormal, donde dijimos que los docentes han sido baluartes de la educación pública, el Seremi de educación, sacando a relucir facultades trasnochadas, autoritarias, de otros tiempos, decide alargar inconsultamente el año escolar hasta el 08 de enero de 2.021. Situación ridícula, fuera de los derechos adquiridos de los docentes, descriteriada, sin razones ni fundamentos pedagógigos. Este es el pago que entrega el gobierno a la labor impecable que desarrollaron los docentes en un año absolutamente anormal.

3.- LLAMAMOS A LA DESOBEDIENCIA PEDAGOGICA: Hacemos un llamado a los docentes de la comuna a no asistir a trabajo on line o presencial a contar del día de hoy 30 por la medida desatinada del Seremi de alargar el calendario escolar a su puro arbitrio.