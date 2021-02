Comenzó a trabajar y a desarrollar su labor en Porvenir la Fundación social y comunitaria creada por la Municipalidad de la capital fueguina

La citada Fundación trabajará en forma unida con los pobladores de la capital de Tierra del Fuego, el día de hoy recibieron la primera donación 500 litros de desinfectante.



Porvenir, 02 de febrero de 2021.- La iniciativa de la Municipalidad de Porvenir llamada Fundación social y comunitaria ya comenzó a operar en la comuna, lo cierto es que la institución ya comenzó a funcionar con una proyección clara respecto al primer semestre.



Hace unos pocos días, se dio inicio al funcionamiento de está Fundación en la comuna de Porvenir. La Fundación social de giro comunitario pretende ayudar a todas y a todos los vecinos y vecinas de la comuna, tiene diferentes giros de funcionamiento y es por eso por lo que en estos primeros 6 meses se pretende empezar a trabajar directamente con la población que está más vulnerable y también enfocarlo en el tema de la pandemia. Además, la Fundación social tiene un giro importante que es la formulación y poder desarrollar proyectos sociales, tanto con recursos dentro de la comuna como recursos que se puedan obtener desde afuera tanto a nivel regional como a nivel nacional y también del extranjero.



“Estamos muy contentos por esta donación que consistió en 500 litros de sanotec que es un producto desinfectante, y es la primera donación que recibimos como Fundación social y comunitaria de Porvenir, dijo el director ejecutivo de la Fundación, Cristián Andrade Gallardo.



Al respecto la Alcaldesa de Porvenir Marisol Andrade Cárdenas, manifestó “sentirse muy agradecida por el aporte de estos desinfectantes que hizo Inokua. Por que es el primer aporte que recibimos como Fundación municipal y esto va solamente pensado para entregarlo a la comunidad, estamos pensando entregar los productos de sanitización en los colegios en la apertura del estadio, en la sala de uso múltiple donde se realiza la atención social para la comunidad, en las viviendas tuteladas y también estamos considerando en aquellos locales comerciales que de pronto para el pequeño comerciante le es tan difícil poder comprar este tipo de sanitizante, en concreto queremos entregar cobertura a la mayor cantidad de beneficiarios con esta donación que para nosotros es tan importante”



La jefa comunal finalizó diciendo que “estamos muy contentos por este hecho y la verdad que solamente agradecido de Inokua que nos entregó esta donación y de este producto el que nos va a ayudar a tener una línea mayor de sanitización para la comuna”.



Por su parte Carolina Aguilar, directora ejecutiva de Inokua señaló que “como Inokua sociedad de operaciones, vine a entregar una donación de 500 litros de Sanotec que es nuestro desinfectante, tiene principio activo de ácido hipocloroso es un desinfectante de superficie totalmente inocuo no tóxico, no irrita la piel ni mucosa y no contamina el ambiente, es amigable con personas, animales y el medio ambiente que es un tema importante”.



Agregó que “estamos en una campaña como empresa que se llama ayuda a las comunas y hemos hecho varias donaciones a municipalidades entre ellas la de Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir, Castro entre otras ciudades”.