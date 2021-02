Día de los Humedales – Heraldo Norambuena – Opinión

Desde final del siglo pasado, debido al cambio de sensibilidad en la sociedad, se ha comenzado a valorar los humedales surgiendo un creciente interés por su conservación y recuperación. El 2 de febrero se conmemoró el Día Internacional de los Humedales, ecosistemas que no solo resultan claves para la conservación de la biodiversidad, sino que también son aliados frente al cambio climático. Para Chile, uno de los hitos más recientes, respecto a humedales, fue la aprobación durante el año 2020 de la Ley de Humedales Urbanos (N°21.202) que sin dudas abrirá una ventana a la conservación de estos ecosistemas, con una perspectiva local y desde las municipalidades. Será interesante ver el desarrollo de protección de humedales a lo largo de Chile, en particular en ciudades como Arica, Santo Domingo, Concepción, Valdivia o Punta Arenas, que se encuentran insertas en complejos de humedales que históricamente han sido rellenados para la expansión urbana o uso industrial, ¿estaremos avanzando a un desarrollo urbano sustentable? Será tarea de todos hacer fuerza para que así sea. Pero ojo, esto no resuelve la conservación de humedales y del agua en el resto de Chile, buena parte de los humedales más amenazados están fuera de los radios urbanos que cubre esta ley. Por lo tanto, es de vital importancia avanzar en conservación, restauración y revalorización de humedales urbanos. Para ello, se hace necesario estrechar lazos entre la investigación e integración con la comunidad. Concretamente, promover la concienciación pública sobre la importancia de estos ecosistemas. En este contexto, lograr a corto, medio y largo plazo reestablecer el funcionamiento de estos ecosistemas, considerando como herramienta principal el avance en legislación y revalorización de estos ecosistemas.



Heraldo V. Norambuena & Daniela López

Centro Bahía Lomas

Facultad de Ciencias

Universidad Santo Tomás.