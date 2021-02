Día Mundial contra el Cáncer: una patología que puede ser prevenible

El cáncer continúa siendo una patología que afecta a una gran parte de la población magallánica.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se prevé que en 2040 la carga mundial por esta enfermedad aumente en unos 30 millones y, el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos.

El médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Clínico de Magallanes, doctor Ramón Lobos, explicó que, de acuerdo con un Estudio de la Universidad de Chile, Magallanes ocupa el tercer lugar con mejores indicadores de control y atención de pacientes oncológicos.

“Independiente de que estamos en pandemia los casos no disminuyen y nuestra región sigue diagnosticando estos cuadros, entonces es importante que esta lucha no se detenga, no porque estamos en pandemia se deben dejar de hacer ciertas cosas importantes y una de ellas sigue siendo la lucha contra el cáncer”, dijo el doctor Lobos.

A pesar de la pandemia la Unidad de Oncología del HCM se ha preparado de la mejor manera para seguir atendiendo pacientes, esta vez por telemedicina, medida que se veía lejos, pero que ahora es una realidad.

“Nosotros tomamos una serie de resguardos para que las atenciones continuaran. Disminuimos la carga de personas que están en la Unidad para favorecer a aquellos que están en tratamiento oncológico con quimioterapia para que no tengan mayor riesgo de contagio. Eso ha sido un tremendo logro de nuestra unidad”, precisó el facultativo.

Cáncer de mama

La coordinadora de Red Oncológica del Servicio de Salud Magallanes, Mónica Biskupovic, señaló que a nivel nacional Punta Arenas y Valdivia lideran los casos de cáncer de mama. Patología que puede ser prevenible con estilos de vidas saludables.

“El 60 por ciento de los cánceres empiezan a manifestarse sobre los 65 años. Aunque las tendencias son a nivel internacional reflejan que hay cánceres que se están manifestando a edades más tempranas”, indicó la profesional.