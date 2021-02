Gobernadora de Ultima Esperanza Ericka Farías refuerza llamado a la comunidad para postular al segundo pago del IFE Covid

– Las postulaciones a estos beneficios estarán abiertas hasta el jueves 18 de febrero.

Con diferentes actividades en medios de comunicación, despliegues en terreno y capacitaciones online, la gobernadora Ericka Farías, ha hecho énfasis en que la comunidad de la provincia de Última Esperanza se haga parte del proceso de postulación del IFE Covid y Bono Covid, beneficios del Estado que están orientados a ser un apoyo para sobrellevar los tiempos de pandemia que el país ha vivido.

Sobre el proceso de postulación, la gobernadora Ericka Farías señaló que “es muy importante que las personas puedan acceder a este beneficio, para el Gobierno es una prioridad poder acompañar a las personas en tiempos difíciles, y sabemos que este aporte será una ayuda importante para las familias de Chile”.

En esta oportunidad, a Natales le corresponde el IFE Covid Transición por haberse encontrado en Fase 2 del plan Paso a Paso (al menos 14 días) entre el 28 de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021. De este modo, el monto será de 40 mil pesos por integrante del grupo familiar, suma que disminuye a partir del quinto integrante. En cuanto al modo de postulación, se debe realizar de manera online al igual que la vez anterior.

Con la finalidad de que esta información pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible, es que a lo largo de todos estos días, personal de la Gobernación Provincial se ha desplegado por diferentes lugares de la comuna de Natales, procurando abarcar distintos sectores, de manera tal de llegar de mejor manera a la comunidad.

Asimismo, para aquellas personas que se les dificulta el proceso de postulación o que no tienen acceso a internet, al igual que con el primer pago de este beneficio, se ha habilitado una oficina de la Gobernación donde funcionarios están ayudando y orientando a las personas respecto a las postulaciones.

El primer pago del IFE y Bono Covid, benefició a 20.641 hogares de la región de Magallanes, por lo anterior, quienes deseen postular a este beneficio del Estado, deberán hacerlo en el sitio web www.ingresodeemergencia.cl teniendo como plazo final el jueves 18 de febrero.

Finalmente, la autoridad provincial hizo hincapié en no esperar para postular, “es muy importante que las personas ingresen lo antes posible al sitio web www.ingresodeemergencia.cl, ya que no queremos que a último momento, la página de postulación pueda tener problemas debido a la gran cantidad de gente que intenta ingresar al sitio. Los invito a todos a postular, es un procedimiento sencillo y rápido que puede ayudar mucho a quienes sean beneficiarios”, señaló.