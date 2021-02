La Historia de la Pandemia en Chile contada en un comic – Juan Salvador Miranda – Opinión

“El año de la plaga, historias ilustradas de la pandemia”

Paula Escobar (Periodista y magister en literatura) y Francisco Javier Olea (Diseñador)

Cómic, historietas, novelas gráficas, no importa cómo le llamemos, la narrativa gráfica chilena lleva años presente en el inconsciente colectivo, ya sea en forma de tiras cortas como Condorito a historias más largas y elaboradas como Mocha Dick.

Hace tiempo que no me atrapaba un comic como “El año de la plaga, historias ilustradas de la pandemia” donde aparecen historias de habitantes comunes y corrientes enfrentados a la pandemia que se ha extendido a través del tiempo. Un matrimonio de médicos contagiados en la austral Punta Arenas. La madre que esta con covid19 que da a luz antes de perder la conciencia. La hija que no se puede despedir de su padre. La carrera contra el tiempo de un ingeniero para construir respiradores artificiales con repuestos de automóviles. La profesora en el sur que logra suplir la falta internet con la radio de la escuela. La esposa maltratada. Los emprendedores reconvertidos que buscan salir adelante. Un activista vestido de completo gigante organizando ollas comunes en Antofagasta. La lucha de una dirigente de las trabajadoras de casa particular que son las más vulneradas en la pandemia. Un adolescente explotando su creatividad para superar el confinamiento.

Son 10 historias ilustradas que retratan al Chile posterior al estallido social del 18 de Octubre del 2019 y el Chile en Pandemia 2020, muestran lo que el covid19 destapo, la desigualdad, la crisis económica y esencialmente la fragilidad a la cual estamos expuestos. Los creadores de esta obra son Paula Escobar (Periodista y magister en literatura) y Francisco Javier Olea (Diseñador) ellos lograron tomar una polaroid muy lograda de nuestra realidad.

Esta obra nos muestra como todo cambio en nuestras vidas el año 2020.