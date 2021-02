Lanzan segunda etapa de programa para acelerar emprendimientos de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes

• La incubadora de negocios de la Universidad Técnica Federico Santa María abrió las inscripciones para la segunda etapa de su programa “Entrénate con 3IE”, instancia formativa que ya contó con más de 150 participantes en su primera parte; y que ahora busca seguir entregando y reforzando los conocimientos y habilidades de los emprendedores de la Zona Austral.

Tal como en su primera etapa, el programa “Entrénate con 3IE” está enfocado en emprendedores de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, quienes podrán cursar 5 módulos correspondientes a la Etapa 3 del Viaje del Emprendedor de Corfo, desarrollando así una estrategia de desarrollo y crecimiento de su emprendimiento, con el objetivo de posicionarlo en el mercado.

Puede postular a este programa cualquier emprendedor o emprendedora de las regiones mencionadas, que tenga un emprendimiento con ventas, en cualquier industria, y que esté interesado en formarse en conocimientos claves para el desarrollo de su negocio y recibir apoyo para postular a financiamientos disponibles. Los cupos son limitados y las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de febrero.

Los cursos dictados abordarán temáticas como fuentes de financiamiento, Marketing, Ventas II y preparación para un un Demo Day, en el cual podrán exponer su proyecto ante un jurado especializado, el cual elegirá a los 5 mejores emprendimientos, que recibirán como premio una asesoría para postular al financiamiento Semilla de Corfo y acceso a exclusivos beneficios de Perks y actividades de formación y networking de la Comunidad 3IE. Además, los 3 primeros lugares ganarán un proceso de mentoría completo.

Leandro Luna, ejecutivo 3IE y coordinador de este programa, explica la importancia de esta instancia: “Como incubadora creemos que la Etapa 1 del Programa “Entrénate con 3IE” fue una oportunidad realmente muy enriquecedora para los participantes, por lo que en esta segunda parte se abrirá una nueva convocatoria para emprendedores también de las regiones más australes de Chile, pero que ya tengan ventas con su emprendimiento. Esta nueva serie de módulos los ayudará a mejorar sus públicos, aumentando así su facturación”.

Por su parte, Claudio Ulloa, participante de la Etapa 1, señala que “En Entrenate con 3IE tuve la oportunidad de aprender contenido de altísimo valor y de mucha relevancia para nosotros los emprendedores. Creo que el orden de los módulos, Ventas, Constitución de empresa y Desarrollo de Clientes ,versus los potentes conceptos del Mentoring y PERMA, generan una estructura ideal para orientar de muy buena manera en su camino al éxito a los negocios. Se me ha abierto un horizonte gigante y nuevo, y ante aquello, también se abre el apetito por aprender más. Me sumaré a la etapa 3 sin dudarlo . El camino del aprendizaje es eterno y sencillamente me parece que tenemos frente a nuestros ojos una oportunidad única”.

Pueden postular al Programa emprendedores que estén en fase comercial. Toda la información está en la página http://convocatoria.3ie.cl.