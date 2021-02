Partido Comunista de Magallanes lanzó campaña electoral y presentó candidaturas para el 11 de abril

Con un banderazo, y resguardando las necesarias medidas sanitarias, en la tarde de este viernes 19 de febrero el Partido Comunista de Magallanes presentó sus candidaturas e inició oficialmente su campaña de cara a las elecciones del próximo 11 de abril.

Una veintena de adherentes, candidatos y candidatas, se reunieron en las inmediaciones de la Plaza de los DD.HH. en Punta Arenas para difundir los nombres y propuesta programática con que los comunistas disputan las plazas de Gobernador Regional y Convencionales Constituyentes, además de Concejalías en Porvenir, Natales y la capital regional.

La actividad contó además con la participación de Arturo Díaz, abanderado opositor a la alcaldía de Punta Arenas, quien enfatizó la imprescindible unidad para lograr democratizar la ciudad y la región, tarea compleja en medio de la pandemia donde las campañas son mucho más difíciles, según señaló, «especialmente para quienes no tenemos financiamiento empresarial», y por tanto debemos redoblar el trabajo territorial, siempre en contacto con la comunidad.

A su vez, el candidato a Gobernador Regional, Presidente del Partido Comunista de Magallanes, y ex dirigente sindical, Dalivor Eterovic, fustigó a los sectores que se acomodaron con la persitencia del actual modelo. «Los que un día dijeron que no lo vieron venir mienten, nosotros lo veíamos venir, sabíamos que tarde o temprano esto iba a ocurrir, la buena noticia es que llegó, está aquí, el momento es hoy y es hora de dar la pelea, de lograr un triunfo electoral en toda la línea, para construir una nueva Constitución que es la que el país se merece», afirmó Eterovic.

El dirigente comunista llamó a luchar por un país justo y digno, donde los gobernadores y gobernadoras electas en las regiones sean los primeros en la calle a la hora de plantear las demandas de la ciudadanía, y exigió terminar con las mentiras y excusas de «que no tenemos las atribuciones, o de que el centralismo nos mata». Con el paro del gas y otras movilizaciones históricas en Magallanes «hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera, a favor de las y los trabajadores», sostuvo.

Según afirmó Dalivor Eterovic, pese al crecimiento en diversos sectores productivos, los trabajadores se han mantenido siempre al margen del desarrollo que tiene nuestra región, con remuneraciones estancadas, con salarios bajos, con costos de vida altos, y en consecuencia se busca que los entes del Estado actúen a la altura de lo que el país demanda. «La riqueza debe ser repartida y llegar a las y los trabajadores, los municipios tienen un rol que cumplir en esto, así como también los gobiernos regionales y la forma en que se redacte la nueva constitución, nuestras candidaturas están empeñados en la tarea de que esas demandas y anhelos del pueblo se vayan cumpliendo», aseveró.

Finalmente, el aspirante a Gobernador Regional afirmó que “esta es la única candidatura de izquierda en Magallanes”, y llamó «a votar sin miedo por los comunistas» porque a lo largo del país cuando han sido electos han demostrado que lo han hecho bien en favor de la gente y eso es perfectamente replicable también en nuestra región.

Candidato a Gobernador (PC) :

Dalivor Eterovic

Candidaturas a Concejalías (PC) :

Punta Arenas / Ibis Rogel, Darío Igor, Alejandro Olate, Natasha Alarcón

Natales / Javiera Gómez, Benito Ruiz, Rodrigo Hernández

Porvenir / Giannina Álvarez, Judith San Martín

Candidaturas Constituyentes :

Subpacto Partido Comunista – independientes / Nikos Ortega, Margarita Makuc, Julio Contreras