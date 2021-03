A dos semanas de un Nuevo Chile – Elisa Giustinianovich Campos – Opinión

Viernes 26 de marzo de 2021

¿Cómo desmontar la casa del amo sin las herramientas del amo? La clásica paradoja de la feminista Audre Lorde, se nos ha venido a la cabeza todo este tiempo de campaña, intentando desempeñarnos en tan desconocida faceta para nosotras -que nuestro trabajo es activando con mujeres en el territorio-, y que hemos debido reorientar y redoblar para llegar con este mensaje transformador a un público masivo.

Hace sólo un par de días de la Revuelta Popular de Octubre, cuando en una reunión de urgencia con compañeras de la Coordinadora Feminista de Punta Arenas decidimos posicionarnos y sumarnos activamente en esta Rebelión por una vida digna, jamás pensamos que acabaríamos en estas lides. Pero responsablemente y emulando a las compañeras feministas de Bolivia que habían vivido en la misma época un Golpe de Estado, comenzamos a levantar un Parlamento de Mujeres porque queríamos que nuestros sueños y nuestros anhelos de justicia feminista quedaran plasmados en una Nueva Constitución. En enero de 2020 y tras ese manoseado Acuerdo por la Paz, comenzamos a construir el mandato social el que, luego de un arduo trabajo, decidimos colectivamente que debíamos ir a defender con nuestras propias voces a la Convención Constitucional, porque son indelegables. Un trabajo que ahora a 15 meses de nuestro primer Parlamento de Mujeres de la Patagonia Rebelde, encausa políticas transversales, porque el feminismo no es solo para las mujeres, la emancipación y la dignidad entrecruzan las agendas y demandas de todo el territorio.

Y aquí estamos, a dos semanas de cerrar una campaña tan intensa y tan desigual. Aceptamos las reglas ajadas de este juego, porque no se las íbamos a dejar en bandeja a los mismo de siempre, entendiendo ahora en la práctica lo increíblemente dispar (la misma desigualdad por la que abarrotamos las calles) que es competir para candidates independientes, y el porqué partidos políticos de izquierda a derecha negociaron y aceptaron estos (des)criterios y no hicieron nada para adecuarlos a este contexto único sin parangón en la historia de Chile. Porque así es el poder: corrompe. Y quiénes lo han ostentado y con el cual han administrado la miseria los últimos 30 años, no quieren soltarlo.

¿Cómo hacerle frente a campañas opulentas en donde vemos que se aceptan donaciones de grupos de interés como los Mate Larraín o ex – gerentes de Bancos? (*Información abierta disponible en Servel.cl) Pero también donde “independientes” en cupos de partido no reniegan del financiamiento de quienes le ofrecieron un espacio y la foto con el caudillo político de turno. Ante eso no nos queda más que hacer lo de siempre. Si finalmente, por algo nos caracterizamos en esta vereda -la de los movimientos sociales-, donde el privilegio no existe y todo tiene que costar tanto, es el hablar de frente, el ingenio, y la mística de una cruzada que levantamos porque creemos en algo más trascendental que el poder, y eso nos diferencia, nos guía, y nos estimula.

Ahora y tal como decía 30 años atrás Patricio Bañados depende de Usted, informarse y no dejar que el Movimiento Social por el cual muchos perdieron la libertad, la vista y hasta las vidas en manos de la fuerza represiva del Estado, acabe nuevamente aplacado y la Nueva Constitución termine siendo escrita por una élite que busca salvaguardar los privilegios de unos pocos.

Nosotras, nosotres, nosotros, en tanto, no abandonamos ni abandonaremos las calles y nuestros activismos en la puebla y todo el territorio. Hasta que la dignidad se haga costumbre.

Elisa Giustinianovich.

Coordinadora Feminista de Punta Arenas

Candidata a Constituyente por la Coordinadora Social de Magallanes.