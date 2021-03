Colegio Médico de Magallanes llama al diálogo y a responder a las demandas del gremio

El Colegio Médico de Magallanes ha emitido una declaración esta tarde de lunes 22 de marzo, cuyo texto es el siguiente: «

Como Consejo Regional Magallanes, vemos con preocupación la larga lista de injusticias que ha cometido este gobierno en relación al gremio y los médicos y médicas que lo conforman, colegiados o no. Sin embargo, no apoyamos el uso de epítetos de carácter ofensivo hacia ninguno de los personeros de gobierno u oposición sacados o no de contexto. Llamamos a la calma y a la unidad en un momento muy difícil para nuestra población. Invitamos a nuestras autoridades de salud a dialogar y trabajar en conjunto en el diseño e implementación de políticas públicas basadas en argumentos técnicos y respetando los compromisos con el gremio.

MESA DIRECTIVA REGIONAL CONSEJO REGIONAL MAGALLANES.

Punta Arenas, 21 de marzo de 2021.»