Con minuto de silencio por magallánicos (as) fallecidos, autoridades regionales conmemoraron un año desde la llegada del covid-19 a Magallanes

“Nunca hemos hablado de triunfo sino de avanzar y no lo hacemos porque recordamos a los 335 magallánicos y magallánicas que en esta pandemia han perdido la vida”, dijo el Seremi (s) Salud Eduardo Castillo.

En uno de los patios interiores de la Intendencia , las autoridades regionales efectuaron un punto de prensa al cumplirse un año desde la notificación del primer caso positivo a Covid-19 en la región, recordando con un minuto de silencio a los 325 magallánicos que hasta hoy han perdido la vida en esta pandemia y que a pesar de los esfuerzos realizados por el personal de salud para su recuperación, no pudieron superar sus graves cuadros, perdiendo la batalla contra este virus.

La primera autoridad regional, Intendenta, Jennifer Rojas, al iniciar este encuentro mencionó que: “al cumplirse un año desde que conocimos el primer caso positivo, es el momento de ver todo el camino avanzado, que ha tenido de dulce y de agraz. Sin duda debimos afrontar periodos muy duros en términos sanitarios, y por las cuarentenas extensas, meses muy difíciles en términos sociales y económicos”.

Explicó que esto obligó como región a tomar medidas extraordinarias, a gestionar diversos tipos de recursos, a implementar laboratorios para análisis de PCR, todo lo que hoy permite afrontar la pandemia de manera mucho más adecuada. En sus palabras entregó su reconocimiento al Consejo Regional por el apoyo económico brindado; más de 6 mil millones para múltiples requerimientos en el área de salud, social y en emprendimientos en el contexto de esta Pandemia.,

La Intendenta reconoció a los funcionarios de Salud por el gran trabajo que han efectuado, a las Fuerzas Armadas, y a toda la comunidad, que de una u otra forma han puesto todo su esfuerzo para salir adelante. ” Quiero destacar especialmente el trabajo comprometido de los funcionarios de salud, tanto del servicio como de los hospitales, los que estaban en la primera línea y que no han descansado desde el día 1 y que han dado su vida por atender a nuestros pacientes. Así también a la SEREMI de Salud que comenzaron el proceso de trazabilidad, al inicio un poco lento, pero que hoy tenemos un estándar superior con una gran cantidad de testeo que un minuto eran impensables y que han logrado que el día de hoy podamos reducir la positividad y que el día de mañana se abra esta luz de esperanza de pasar a Paso 3 y que comenzó también el 25 de diciembre con la llegada de las primeras 165 vacunas contra el Covid-19 y que en la actualidad por el trabajo coordinado que se ha realizado nos ha permitido cumplir la primera meta propuesta para el 30 marzo de alcanzar la vacunación de 50 mil personas. Hoy tenemos más de 62 mil vacunados con la primera dosis y 31 mil personas con la segunda dosis”.

Acotó que espera que al final del semestre se tenga esa esperada inmunidad de rebaño, que permita levantar a Magallanes completamente. “Somos uno de los países con mayor cantidad de vacunados y esta región es la primera del país con mayor cobertura y que ha tenido un proceso impecable y seguro”.

Controles y Fiscalizaciones en Pandemia

El jefe de Defensa de Nacional de Magallanes y Antártica Chilena, General de Brigada Sergio Estévez Valencia expresó en este balance que “Nuestro principal llamado ahora es a no descuidarnos. Este es un trabajo en conjunto entre ustedes y nosotros. La pandemia no se va a superar con más militares, más carabineros, más marinos o más aviadores en las calles. La pandemia se va a superar y lograr avanzar a una nueva etapa con la cooperación y entendimiento de que no hay que relajarse, en especial a los que organizan fiestas clandestinas y que son focos aumento de contagios, los que no respetan el toque de queda, a que tomen conciencia. Todos queremos lograr la normalidad, la que se logra con conciencia y cooperación”.

Red Integrada

El Director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, manifestó que este año se ha caracterizado por un año de trabajo en red, “un año de trabajo con las autoridades bajo un objetivo común que ha sido poder dar respuesta a la región, sobre todo por los contagios, entregar respuesta a las pruebas PCR, tener camas disponibles, recursos y equipamientos”.

Agradeció el trabajo del personal de salud y de todas las personas que componen la Red Integrada COVID-19. “Ellos han sido un factor importante para darle respuesta a todos nuestros usuarios este año de pandemia tan difícil para todos”.

Respecto al funcionamiento de la red durante este año el Director explicó que el trabajo se concentró en todos los pacientes Covid y, por ende, se dejó a un grupo de usuarios con otras patologías que no han sido atendidos. ”Primero porque los recursos humanos se han concentrado en la atención de pacientes críticos, pero también la comunidad de alguna forma ha estado temerosa de acercarse a los centros de salud para continuar con su tratamiento. El avanzar a fase 3, nos permitirá atender a estos pacientes, tanto en red hospitalaria y Atención Primaria de Salud. Hoy día tenemos esta ventana de ir recuperando a aquellos pacientes que están esperando, que le podamos dar respuesta a sus intervenciones quirúrgicas en procedimientos y consultas”.

El SEREMI de Salud (S) de Magallanes, Eduardo Castillo, señaló que este año ha significado un desafío para todos, un gran sacrificio y para cientos de familias, un gran dolor.

Mas de 4 mil personas han estado en residencias sanitarias, sobre 104 mil fiscalizaciones a domicilio para verificar que las personas estén cumpliendo con sus cuarentenas y aislamientos, 160 mil exámenes de PCR, casi completando el total de la población de Magallanes, más de 1 millón de fiscalizaciones en los puntos de control de barreras sanitarias para ingreso a la región y para el traslado interregionales.

Para el SEREMI todas estas cifras, reflejan un trabajo sostenido que ha mantenido esta Autoridad Sanitaria, junto con todas las instancias de la salud y todos los organismos que se han involucrado en este proceso, “Queremos agradecer a todos, las autoridades, Fuerzas Armadas, PDI, instituciones, líderes sociales y en especial queremos agradecer todo el compromiso de la comunidad. Nunca hemos hablado de triunfo sino de avanzar y no lo hacemos porque recordamos a los 335 magallánicos y magallánicas que en esta pandemia han perdido la vida, hay duelos que no se han cerrado, momentos difíciles, hay personas que han perdido su trabajo y emprendimientos que no han podido progresar, a todos queremos rendir un homenaje desde quienes han realizado pequeños sacrificios y gestos hasta quienes han efectuado grandes obras. Todos han colaborado para llegar a la situación en que estamos ahora”

Recalcó que la actual Intendenta asumió el 22 de septiembre del año 2020, en la mitad de una de las situaciones más difíciles de la pandemia que estamos viviendo como región. El 6 de octubre alcanzábamos 324 casos positivos, la cifra más alta que hemos tenido y fuimos ese día la región que más notificaciones tuvo a nivel nacional, superando la región metropolitana. “Casualmente al cumplir un año de pandemia, somos la región que menos casos tiene en Chile, 14 casos ,menos casos incluso que la región de Aysén y esto ha sido signo de la gestión actual y producto también de un trabajo coordinado de muchos, constante y sin descanso”

Heroísmo de Salud

El director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras sostuvo que “Cuando se menciona el heroísmo del personal de salud, entiendo y reconozco en ellos todo el esfuerzo y sacrificio que ha significado para los profesionales y personal hacer frente a esta pandemia, créanme que tanto el personal clínico como administrativo del hospital se transformó en un recurso disponible 24/7; claramente al transcurrir un año, hay demostraciones de cansancio, agotamiento y otras expresiones humanas, pero tampoco es menos cierto que todo el equipo del Hospital reconoce y entiende claramente que somos el establecimiento de mayor complejidad de la región y, el llamado también es a poder dar respuesta a toda la carga de enfermedad que hoy afecta a nuestra población, porque ahora tenemos un enorme desafío que es atender las listas de espera, tanto quirúrgica como de consulta”.

Las autoridades llamaron a seguir cuidándonos, a no bajar los brazos, a no relajarse frente a esta Pandemia, que aún quedan muchos días por delante para hacer frente a este virus.