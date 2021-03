CORE aprobó distribución de recursos para Programas de Mejoramiento Urbano y llamó a los municipios a desarrollar proyectos y postular a estos Fondos

En la Sexta Sesión Plenaria efectuada este lunes de manera semipresencial y por videoconferencia

Punta Arenas, 16 de marzo 2021.- El Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó la distribución de recursos año 2021 para el programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU Tradicional) por un monto de 226 millones 145 mil pesos y Mejoramiento de Barrios (PMB-IRAL) correspondiente a 59 millones 774 mil pesos.

Los integrantes del CORE, junto con sancionar la propuesta manifestaron su preocupación ante la reducida lista de proyectos presentados y efectuaron un enérgico llamado a los municipios a elaborar iniciativas y postular a estos fondos administrados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), los cuales están destinados a obras como alcantarillado, agua potable, construcción de aceras, pavimentación de calles, construcción de sedes comunitarias, edificios públicos, plazas, juegos infantiles y multicanchas.

Según comentó el presidente de la comisión Presupuesto, Ramón Lobos, la cartera considera obras como el Mejoramiento del acceso a Cerro Guido en Torres del Paine, Mejoramiento de la sala de caldera en Timaukel, Mejoras a los estacionamientos en la Ruta CH 257 en la comuna Primavera, Mejoras en luminarias del Barrio 18 de Septiembre en Punta Arenas y Mejoras al Agua Potable en Pampa Guanaco.

“Hay una pobreza de trabajo en gran parte de los municipios y vemos una tendencia a utilizar principalmente los recursos que aprueba el Consejo Regional y a no apalancar ni traer recursos desde el nivel central, por tanto el llamado es a ponerse las pilas y trabajar en esto. Este Consejo, ha sido propositivo y hoy aprobamos porque es el mal menor para la región pero recogemos el guante y así como en su momento trabajamos junto a los municipios para asegurar el cumplimiento en los proyectos FRIL, hoy surge la necesidad de apalancar recursos por medio de este fondo”, afirmó el consejero Lobos.

Asimismo el consejero, Emilio Boccazzi, manifestó “una vez concretada la instalación de las nuevas autoridades y junto al Gobernador Regional, se debería convocar a una reunión de trabajo y sacar el mayor provecho a estos fondos a fin de invertir más recursos en las comunas y que estos provengan tanto desde la región como del nivel nacional”.

Finalmente el consejero de la provincia Antártica, Marcelo Garrido, expresó “siento gran frustración al ver que no hay un trabajo efectivo por parte de las autoridades del municipio en Cabo de Hornos y pido disculpas ya que hoy no tenemos iniciativas que aprobar para la provincia, veo negligencia también en otros municipios al no apalancar recursos por tanto hago un llamado a trabajar en la formulación de proyectos”, concluyó.