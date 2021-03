El 15 de abril sería la fecha de retorno a clases presenciales en Porvenir

El acuerdo se tomó luego de la visita que hicieran las últimas horas a la capital fueguina el secretario ministerial de educación Rodrigo Sepúlveda, quién aprovechó de constatar el estado en que se encuentran establecimientos educacionales en la comuna.



Porvenir, 09 de marzo de 2021.- Hasta el Liceo bicentenario Hernando de Magallanes de porvenir, llegó el Seremi de educación en donde se reunió con diversas autoridades locales abordaron la vuelta presencial a clases de dicha comuna que ya se encuentra en fase de apertura inicial.



El Seremi de educación Rodrigo Sepúlveda, señaló que “el compromiso al que se llegó es que el día 15 de abril se pueda ya estar trabajando en forma presencial en los establecimientos educacionales de la comuna”.



Por su parte la alcaldesa Marisol Andrade Cárdenas, dijo que “antes de la fecha acordada era imposible el retorno, básicamente por los trabajos que se están ejecutando y por lo tanto para un retorno seguro vamos a habilitar un sector de la escuela, pero sería para después del 15 de abril, mientras que en el liceo Bicentenario Hernando de Magallanes en un par de semanas más se estarán iniciando las clases presenciales”.



Precisamente en la escuela Bernardo O’Higgins de la comuna se están realizando arreglos por lo que se ha retrasado la posibilidad de volver a las aulas.



Agregó, el jefe de la cartera de educción regional que “las obras nos impiden el poder estar con clases presenciales, pero ya están trabajando vía online y también con guías y apoyo a los alumnos, así que le pedimos a los papás tranquilidad mucha comprensión, pero estamos trabajando todos juntos para volver lo antes posible y a la velocidad más rápida posible a clases presenciales en la comuna”.



Claro que desde el municipio ya barajan una vuelta paulatina a las aulas tanto en el liceo bicentenario como en la escuela Bernardo O’Higgins.



En ambos establecimientos educacionales se ha pensado solamente en los cursos superiores, en el liceo los cuartos medios y en la escuela Bernardo O’Higgins para los octavos, después lógicamente que en el liceo como es un lugar que no tiene problemas de hacinamiento, se irá en forma progresiva avanzando a terceros, segundos y hasta llegar a los alumnos de primer año de enseñanza media.



15 de abril, es la fecha tentativa en la que podrían volver a los establecimientos educacionales los estudiantes de la comuna de Porvenir, que pese a estar en la fase 4 del plan paso a paso las clases presenciales han sufrido un retraso.

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES DECLARA QUE NO ESTAN LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES.

El Colegio de Profesoras y Profesores de la Región de Magallanes, a través de su Directorio Regional, junto a los directorios de las filiales Comunal Punta Arenas, Comunal Puerto Natales y Comunal Porvenir, frente a la actual situación de la educación que atraviesa nuestro país y por ende nuestra Región de Magallanes, comunica a nuestras y nuestros colegas, a nuestros estudiantes, sus familias y a toda la comunidad lo siguiente:

1.- Como en tantas otras ocasiones, la labor del magisterio se asume como agente fundamental de educación e incidencia social del país, no eludiendo su papel pedagógico frente a la ciudadanía y especialmente frente a nuestros estudiantes. Por lo anterior y como es de conocimiento público, desde el inicio de esta pandemia, hemos puesto a disposición de nuestros estudiantes, sus familias, y al servicio de la comunidad, no sólo saberes profesionales sino también nuestros propios recursos económicos para ayudar a enfrentar la crítica situación de salud pública que se ha establecido en el territorio. Es así que, de norte a sur y de este a oeste, los profesores chilenos hemos visitado los hogares de nuestros estudiantes, asumido la entrega de canastas que corresponde a Junaeb, organizado diversas acciones de beneficencia para apoyar a aquellas familias más necesitadas, les hemos contenido emocionalmente, entre muchas acciones silenciosas e invisibles. Con un alto compromiso y vocación de servicio hemos enfrentado las difíciles y nuevas funciones con el único propósito de ir en beneficio de nuestros estudiantes.

2.- Durante todo el periodo estival , autoridades del actual gobierno se dedicaron a denostar y faltar el respeto públicamente con dichos livianos, ligeros y vergonzosos a las Maestras y los Maestros de Chile , ignorando y desconociendo la historia y la labor del magisterio en este país, un magisterio que durante el año 2020 sacó el profesionalismo y compromiso que les caracteriza para sostener la educación; dichos y actitudes que provocan molestia , decepción y repudio absoluto y que no están a la altura de personeros que ostentan cargos públicos, costeados por todas y todos los ciudadanos.

3.- En nuestra región el Seremi de Educación nombrado, ha insistido en los medios de comunicación locales que las y los profesores no hemos tenido la voluntad de integrar la mesa de trabajo, sin embargo, nunca ha mencionado que el día 22 de enero del presente año este directorio entrante del Colegio de Profesoras y Profesores, solicitó un encuentro con el propósito de que todos los nuevos directorios comunales de Magallanes se presenten e iniciar así un trabajo coordinado. De igual forma se gestionó con la Sra. Intendenta una reunión con fecha 23 de diciembre la que fue suspendida de su agenda, apareciendo luego en los medios de comunicación la información que no había recibido dicha petición. Finalmente, ésta se llevó a cabo el día 02 de marzo con la presencia del Intendente Subrogante y el Jefe de Educación de la Seremia, encuentro en el que se informa oficialmente que la reunión con el Seremi de educación se realizará el 12 de marzo; fecha tardía frente al inicio del año escolar. A todas luces, una total indiferencia y falta de compromiso con las actuales problemáticas de la educación pública y el magisterio local que se ha extendido de igual forma en todo el país por cuanto hemos sido bombardeados comunicacionalmente con los dichos del Ministro Figueroa que ya en abril del año 2020 insistía en retomar la presenciabilidad en los establecimientos incluso dictando vacaciones y dando término a un año lectivo; discurso y afán que persiste para el año 2021 y que se sustenta en señales y decisiones equívocas como la reapertura de gimnasios y casinos, permisos para vacacionar, apertura de mall y comercio, entre otras, como si la pandemia hubiese terminado y entonces se continúa presionando el regreso a clases de manera presencial como si fuese comparable las visitas a estos lugares con la convivencia estudiantil al interior de las escuelas.

4.-El año escolar se ha iniciado el 01 de marzo de manera remota en las escuelas de nuestra región, sin embargo, la entrega de equipamiento para las clases on line son insuficientes, las líneas de internet no llegan a toda la población y la conexión no siempre es la esperada, familias numerosas con menores que dependen de un solo dispositivo deben turnarse para acceder a las clases diarias y un sinnúmero de otros inconvenientes dificultan y obligan a diseñar diversas estrategias para llegar a todas y todos los estudiantes.

5.-Después de recoger información de nuestras bases a través de sus directorios gremiales comunales y delegados, vemos con preocupación el regreso a clases de manera presencial. Muchos de nuestros estudiantes viven en hogares hacinados, en situación de precariedad y vulnerabilidad, conviven con adultos mayores y con enfermedades de riesgo ante el virus, con padres y madres que deben salir a trabajar en espacios cerrados y que viven en riesgo inminente y diario, familias que ni siquiera cuentan con agua potable. Por otra parte, tenemos grandes deficiencias en infraestructura en muchos establecimientos, la implementación de protocolos sanitarios tiene un alto costo y no existen recursos para solventarlos, entre muchas otras carencias históricas de nuestra educación pública. Un panorama real que no permite un regreso seguro, todo lo contrario, creemos que podría ser un foco importante de nuevos contagios.

6.- En el actual escenario con más de 5000 contagios diarios y en aumento, con una positividad de un 8% en el país, con compatriotas que siguen falleciendo, con 379 casos activos en Magallanes, con 4 veces más contagiados en la región que cuando empezó la primera cuarentena, aumento de ocupación de camas críticas, y cambio de estación, la medida de reapertura de los colegios y el llamado a la presenciabilidad, nos parece improvisado e irresponsable, fundamentalmente porque los establecimientos no cuentan con los recursos económicos necesarios para disponer los protocolos sanitarios mínimos y los sostenedores , que debiesen proveer estos , no pueden solventar los millones de pesos requeridos. El ministerio de educación exige y promueve con tozudez este regreso presencial, sin embargo, no enfrenta el costo monetario que se requiere, engaña a nuestros padres y apoderados, e ignora la experiencia de las y los maestros de Chile, que sí conocemos las realidades de nuestras comunidades educativas y sí nos ocupa la seguridad de nuestros estudiantes y sus familias. Si bien es cierto que los colegios pueden utilizar fondos SEP, no todos cuentan con esta subvención preferencial. En definitiva, el actual Ministerio, aparece como un ente desligado con motivaciones políticas que se alejan del real problema actual en tiempos de pandemia, cual es el de resguardar la vida y salud de nuestros estudiantes, profesores, asistentes, y todos los integrantes de la comunidad.

7.- Finalmente, y por lo anteriormente expuesto, los docentes de la región de Magallanes reiteramos que las condiciones para un retorno presencial a los establecimientos de la educación municipalizada no están dadas, aunque las autoridades animadamente inviten a los padres y apoderados a enviar a sus hijas e hijos. Hacemos un llamado a la entidad de salud a revisar y fiscalizar los planes de funcionamiento y en terreno todas las escuelas y liceos de nuestra región con el fin de verificar los protocolos sanitarios.

El magisterio de Magallanes reitera su compromiso con la educación pública y exige que se reconozca su valor profesional y se respete su voz. Llamamos a todas y todos los docentes de la región a no retornar a los establecimientos, hasta que se nos garanticen todas las condiciones para el resguardo de la vida y la salud, a mantenerse informados y unidos ante los próximos pasos a seguir como gremio.

Directorio Regional Magallanes y Antártica Chilena, Colegio de Profesoras y Profesores

Directorio Comunal Punta Arenas, Colegio de Profesoras y Profesores

Directorio Comunal Puerto Natales, Colegio de Profesoras y Profesores

Directorio Comunal Porvenir, Colegio de Profesoras y Profesores

Región de Magallanes y Antártica Chilena, Martes 09 de marzo, 2021.-