Encuesta de SERNAC revela: cerca del 90% de las mujeres ha sufrido discriminación en el comercio por su género

Una encuesta realizada por el Sernac reveló que cerca del 90% de las mujeres del país ha sufrido discriminación de género al comprar un producto o contratar un servicio.

El estudio -realizado online entre el 15 y 26 de febrero- consideró a 878 mujeres de todas las edades y regiones del país, dando cuenta de un estado de percepción sobre una serie de malas prácticas discriminatorias, las cuales van desde el llamado mansplaining, cobros arbitrarios ser consideradas como personas sin capacidad económica.

Lucas Del Villar, director del Servicio, explicó que el objetivo de esta encuesta es levantar las conductas de las empresas que puedan afectar a las consumidoras en el comercio y entender aquellos ámbitos en las que puedan sentirse más vulnerables por ser mujer, con el fin de promover mejores prácticas e incluso fiscalizaciones.

“No es posible que en el comercio se mantengan prejuicios que consideren a las mujeres como personas sin capacidad económica, que no entienden sobre ciertos temas, que tienen que pedirle permiso al marido para cualquier decisión financiera, entre otros”, dijo el director del Sernac, recordando que la Ley del Consumidor no hace distinciones de género y consagra el derecho a no ser discriminado arbitrariamente.

Al preguntarle a las consumidoras si se han sentido discriminadas en el comercio por ser mujeres, un 79% afirmó que sí, mientras que un 9% lo ha sido. Es decir, un 88% de las entrevistadas indicó que se ha sentido discriminada alguna vez por ser mujer.

Las consumidoras respondieron mayoritariamente (65%) que se han sentido discriminadas cuando compran un producto o contratan un servicio culturalmente asociado a actividades masculinas, como servicios automotrices, financieros, de ferretería o tecnología. “Me hablan suponiendo que yo no sé nada de lo que estoy comprando y/o contratando”, indican.

“En estos comercios se daría el fenómeno denominado “mansplaining”, es decir, explicar algo a alguien de una forma despectiva que bordea lo condescendiente o paternalista, como si la otra persona, por ser mujer, fuera completamente ignorante del tema, generando con ello menoscabo y malestar”, se extrae desde el estudio.

¿Qué dicen las consumidoras?

¿En qué situaciones te has sentido discriminada?

En segundo lugar (61%), las mujeres indican que se han sentido discriminadas al tener que pagar de más por productos que son considerados «para mujeres», porque son de color rosado o de otra característica «femenina» (el llamado «impuesto rosa» ).

Asimismo, las mujeres indican que se han sentido discriminadas al solicitar un crédito (35%), debido a que los dependientes asumen que por ser mujeres tienen poco poder adquisitivo, lo que repercute en la mala atención. Un 33% señala que se ha sentido discriminadas debido a que les han preguntado su estado civil.

Por otra parte, las consumidoras señalan que sienten discriminación cuando se encuentran con «falta de tallas para mujeres de todos los cuerpos y edades»; o cuando van acompañadas por un hombre y quienes atienden «sólo le hablan a él»; no les venden un producto «por ser para hombres», «me discriminan por andar con niños y coches», entre otras prácticas.

También se registra un porcentaje importante de mujeres que señalan sentirse discriminadas cuando las tratan de «mijita o bonita».

Tallas.

Las encuestadas indican que el vestuario femenino debiera tener más tallas, pensando en las edades de las mujeres. Por ejemplo, que la ropa XL o más no tenga diseños sólo para mujeres adultas. Se percibe que el vestuario tiene tallas que consideran cierto tipo de mujeres, y no es variada para todas. Además de la falta de estandarización, pues una talla no es la misma en un comercio que en otro.