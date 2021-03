Ex presidentes de la Democracia Cristiana de Magallanes entregan público apoyo a Jorge Flies, candidato a Gobernador Regional

En Avenida Colón con el Estrecho de Magallanes de fondo, este fin de semana Jorge Flies candidato a Gobernador Regional por el pacto Unidad Constituyente, recibió el apoyo de los ex presidentes de la Democracia Cristiana de Magallanes: Eugenia Mancilla, José Saldivia, Jorge Restovic, Oscar Vargas y Gabriel Muñoz.

En la ocasión los falangistas ratificaron el compromiso de apoyar al ganador de las primarias legales de noviembre pasado, señalando que el futuro de Magallanes requiere de un gran esfuerzo de unidad de la oposición para derrotar a la derecha en las próximas elecciones de abril.

Al respecto, requerida por su opinión Eugenia Mancilla señaló la importancia del apoyo entregado: “Somos históricos democratacristianos, comprometidos con las justas demandas de justicia social de nuestra población, hemos liderado el partido en años complejos y no estamos disponibles para hipotecar el futuro político por rencillas pequeñas y caudillismos que la gente no comparte. Jorge Flies es un legitimo ganador de las primarias de nuestro pacto político, un ex intendente de nuestra coalición y una persona intachable. Lo apoyamos sin condiciones. Será un gran Gobernador Regional”, finalizó la ex dirigente y ex intendenta regional.