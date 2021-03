Gabriel Boric: “Nos vamos a centrar en construir alternativas y en darle esperanza al pueblo de Chile”

Esta mañana desde el mirador del Cerro La Cruz en Punta Arenas, el diputado por Magallanes y la Antártica Chilena, Gabriel Boric, lanzó oficialmente su candidatura presidencial, tras ser proclamado la noche del miércoles por su partido, Convergencia Social.

“Tenemos un sueño gigante que lo hemos venido trabajando durante muchos años. Soñamos con un país igualitario, donde no haya discriminación de género, con un Estado que cuide y no que reprima, con un país que respete a la naturaleza y donde todas y todos sus habitantes tengan derecho a ser felices, todos y todas sus habitantes sean dignos, donde los derechos como la educación, la vivienda las pensiones, cosas tan básicas, no sean un negocio para unos pocos. Que la riqueza que generan las y los trabajadores se quede en las y los trabajadores”, aseguró Gabriel Boric.

Acompañado por las y los candidatos de Convergencia Social por Magallanes, el parlamentario destacó comenzar la campaña en su región: «Santiago no es Chile, queremos dar una señal de descentralización súper fuerte, una señal de inclusión y de que nos la vamos a jugar desde los territorios para cambiar Chile”.

Respecto de la unidad en la oposición, Boric afirmó: «Vamos a poner las ideas en el centro y, en función de que se compartan esas ideas, que haya proyecto colectivo y no sean proyectos personales, vamos a avanzar hacia generar esa unidad. La política es colectiva, eso es lo más importante». Y fue crítico al referirse al actual gobierno: “El pueblo de Chile, después de todo lo que ha sucedido, no nos perdonaría que continúe una administración como la de Sebastián Piñera. Tenemos que estar dispuestos, en función de contenidos, a hablar con todos los que sean necesarios”.

“Hoy día nos vamos a centrar en construir alternativas y en darle esperanza al pueblo de Chile que está dispuesto a enfrentar cambios con un horizonte”, explicó y añadió: «Vamos a dar esta pelea con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alegría”.

Entre las primeras propuestas planteó: «Restablecer los derechos humanos en nuestro país, Carabineros no puede seguir violando los derechos humanos; vamos a luchar por un estado que cuide, un sistema nacional de cuidados para reactivar la economía y para que las mujeres no se lleven la carga reproductiva que el patriarcado les ha impuesto durante tanto tiempo; una agenda antiabusos para que el pueblo sepa que todos somos iguales y eso lo vamos a pelear en todas las canchas y, por cierto, en el proceso constituyente, ahí va a estar nuestro centro, no en la pelea chica».

La presidenta del partido, Alondra Arellano, destacó la elección de Boric: “En Convergencia Social hemos decidido proponerle a Chile y a todas las personas que han sido abandonadas por el Estado en esta crisis, una alternativa de gobierno diferente y creemos que Gabriel Boric representa las ideas, el valor y la energía para encabezar esa propuesta”.

Uno de los grandes desafíos para la colectividad será reunir las firmas para poder estar en la papeleta de primarias: “Necesitamos juntar más de 20 mil firmas, desde ya nos pueden contactar en la página www.boric2022.cl. Vamos a tener una gesta épica para poder lograrlo”

Gabriel Boric se suma así a la carrera presidencial en el Frente Amplio, en la que también figura como precandidato presidencial Marcelo Díaz del Movimiento Unir.