La ciclovía – Nicolás Gálvez López – Opinión

La comuna de Punta Arenas al año 2022 espera contar con 60 kms. de ciclovías, lo que la convertirá en la de mayor cantidad de vías para este tipo de transporte que cada día toma mas fuerza. Una gran noticia para una ciudad que requiere cada vez con mas convicción modificar su estructura de transporte urbano, considerando que el parque vehicular solo va en aumento y con ello, la congestión, los accidentes y una ciudad que camina a pasos agigantados hacia el colapso vial con la impresionante cifra de 60 mil autos para poco mas de 120 mil habitantes, un exceso desde todo punto de vista. Ante el inminente colapso vial, la respuesta es la bicicleta. Las nuevas autoridades tienen el deber de fomentar la construcción y uso de la bicicleta como medio de transporte para poder enfrentar este problema, el que no se resuelve ensanchando las calles como propusiera un alopécico concejal de “oposición” que permanentemente está tomándose fotos con el Alcalde. Ensanchar las calles de la ciudad para mayor circulación de autos, es como hacer mas hoyos en el cinturón para que te entre la ropa. En definitiva, engañarse a si mismos.

En términos de salud de la población, las cifras son alarmantes, al año 2020 en la prevalencia de obesidad total en regiones en todos los niveles educativos, la zona que presenta mayor obesidad es Magallanes con 27,1%. Seguido de Aysén con 26,6% y Los Lagos con 25,9 puntos porcentuales. Que pasó con los datos de obesidad post pandemia: Enero 2021 “En Magallanes la tasa de obesidad en la población de 15 a 64 años llega al 34,1% por sobre el promedio nacional”. Es decir, la pandemia, las cuarentenas prolongadas, han traído consigo, un aumento en cifras que ya eran preocupantes. A esto debemos sumar además el sedentarismo, también característico en el país donde sobre el 85% de la población es sedentaria.

¿Es la bicicleta una respuesta a todas estas problemáticas? Lo es. En una ciudad pequeña como Punta Arenas, es factible movilizarse al trabajo en bicicleta teniendo un doble beneficio, transporte y salud. Es cierto que el clima muchas veces no acompaña, pero también es cierto que cada año tenemos mas días “pedaleables”.

Hace unos días un grupo de vecinos de una concurrida avenida de la ciudad protestaron por la construcción de la ciclovía frente a sus viviendas, lo que les provoca un conflicto dado que no podrán estacionar sus vehículos frente a sus hogares. Y hago mención de esto porque este es otro gran esfuerzo que debe hacer la comuna, avanzar en educación, tanto el automovilista como el ciclista deben respetar las leyes del transito, vemos constantemente personas caminando por las ciclovías, niños jugando en ellas, carros de comida o vehículos estacionados sobre ellas y esto responde a una falta de cultura de la población, por lo que se hace esencial educar.

Es así que con la construcción de mayor cantidad de ciclovías se avanza en espacios públicos mas agradables, se ahorran los gastos innecesarios en el uso del auto, mientras te transportas cuidas tu salud y se utiliza un medio de transporte equitativo, dado que la bicicleta es accesible para todas y todos.

Es un deber hacer mención al creciente número de ciclistas fallecidas en accidentes. Durante el 2019 sumaron 85 ciclistas fallecidas de acuerdo a las cifras entregadas por Conaset y durante 2020 llegó a mas de 200, lo que da cuenta también del creciente uso de este medio como trasporte permanente y la necesidad de que las ciudades se adapten a este importante cambio.