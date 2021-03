Más de 200 candidaturas constituyentes se han comprometido en incluir a los animales en la Nueva Constitución

Desde diversos sectores y distritos se han sumado candidaturas a la campaña #NoSonMuebles de la Fundación Vegetarianos Hoy, quienes se comprometen a incluir a los animales en la nueva Carta Magna y que sean reconocidos como seres sintientes y conscientes.

La campaña #NoSonMuebles, que inició en 2015, busca incluir a los animales en la Constitución como individuos dotados de sensibilidad. Hasta hoy la campaña cuenta con más de 210.000 ciudadanos firmantes que la apoyan y son más de 200 candidaturas a la Convención que han firmado esta Propuesta Constitucional, redactada por la Fundación Vegetarianos Hoy junto a la Fundación Abogados Por Los Animales (APLA).

La Propuesta Constitucional #NoSonMuebles considera cinco pilares fundamentales, dentro de los cuales se busca que la protección de los animales sea un deber del Estado, como también, que se incorpore a todos los animales más allá́ de quienes son parte de las familias multiespecie o viven en los hogares. Además, se busca su protección teniendo en cuenta sus intereses y necesidades de acuerdo a su especie y territorio, y que se les reconozca como seres sintientes y conscientes.

Actualmente, la propuesta de una Constitución Animalista cuenta con el apoyo de candidatas y candidatos tanto de todo el país, y de todos los sectores y movimientos sociales, como ecologistas, feministas, comunidad LGBTQ, pueblos originarios, dirigentes gremiales, abogadas y abogados constitucionalistas, activistas por los derechos humanos, periodistas, artistas, entre muchos otros representantes que consideran que los animales no humanos deberían tener un reconocimiento en la Nueva Constitución, tal como lo han hecho otras constituciones alrededor del mundo.

El director legal de Vegetarianos Hoy, Cristian Apiolaza, explica que “es imperante que la nueva Carta Fundamental de Chile considere a los animales como seres sintientes y se les otorgue la misma protección constitucional que se ha establecido en otros países como Alemania, Suiza, India, Brasil y Egipto”.



¿Qué dicen las candidatas y candidatos?

La ex candidata presidencial y actual candidata a constituyente por el distrito 12, Beatriz Sánchez comenta que “nos comprometimos con la campaña #NoSonMuebles para que los animales sean considerados como seres sintientes y no cosas en la Nueva Constitución. Valoramos el trabajo de investigación y de derecho comparado que hicieron las fundaciones Vegetarianos Hoy y APLA, que promueven esta campaña y seremos sus aliados en la Convención Constitucional”

Para Jaime Parada, ex concejal de Providencia y candidato del Distrito 10, “este compromiso va en el sentido de la cultura y de una ética universal y sentido común que se está instalando, que es que los animales no son muebles. Entonces debemos tomar no solamente posicionamientos éticos, pero también políticos”.

“Me motiva la creciente conciencia al derecho animal y la importancia que tiene de ver a los animales no humanos más allá de la exclusiva protección a través del maltrato, sino, de qué manera tenemos una relación mucho más horizontal e integral al respecto. El reconocimiento de los animales como seres sentientes es un paso para ir avanzando”, afirma Constanza Valdés, feminista trans y candidata por el Distrito 07.

Por su parte, el Ingeniero con Master en Gestión Pública Guido Lillo, candidato por el Distrito 20, comenta que “para mí la naturaleza, entre ellos los animales, tienen derechos por sí solos, no solamente para protegerlos económicamente de nosotros, sino, porque de por sí deben ser sujetos de derechos”.

Por otra parte, Jessica Cayupi, integrante de la Asociación de Abogadas Indígenas y candidata del Distrito 9, señaló que “es relevante incorporarlos en el nuevo pacto social, esto contribuiría a lograr un trato digno con ellos, libre de crueldad, y ayudaría a superar el ‘paradigma antropocéntrico’ que hoy existe a nivel constitucional”.

Para quienes estén interesados en conocer e informarse acerca de las candidaturas por distrito que apoyan una Constitución Animalista y se comprometieron con la campaña #NoSonMuebles, pueden ingresar a www.nosonmuebles.cl/constituyentes.