Más de 4 mil familias en Magallanes serán beneficiadas con tercer pago del Aporte Familiar Permanente

– Las personas deben consultar por su fecha y lugar de pago en www.aportefamiliar.cl.

Desde este 15 de marzo, el Instituto de Previsión Social (IPS) inició el pago a la tercera nómina de personas beneficiadas con el Aporte Familiar Permanente, ex Bono Marzo.

Este grupo corresponde a más de 570 mil familias a nivel nacional y a 4.101 en la región, que tienen como requisito el recibir Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares al 31 de diciembre, ya sea a través de Cajas de Compensación, IPS u otras entidades.

En este caso, el monto del Aporte es de $49.184 por carga familiar acreditada.

“Con este tercer pago vamos a sumar un total de más de 17 mil personas beneficiarias de este bono. En este año que ha sido tan complicado, 2021 y 2020 que pasó, y en un esfuerzo muy importante del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, esperamos que efectivamente este bono alcance al 60 por ciento más vulnerable de la población y también a la clase media”, afirmó la seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés Schiattino.

Por su parte, el director regional del Instituto de Previsión Social, Eduardo Barahona Kompatzki, indicó que “es un proceso que ha sido exitoso. Para este tercer grupo que comenzó el 15 de marzo se espera que sean 4.101 familias beneficiarias y que eso llegue a más de 5.800 aportes. Es un proceso que ha sido expedito, rápido, consultado por la gente en las plataformas como también en el Call Center, así que invitamos a la gente que pueda visitar en www.aportefamiliar.cl o llamar al Call Center 101, haciendo hincapié en que es un proceso de pago que no puede durar más de 9 meses”, refiriéndose con ello al plazo para realizar el cobro.

Además, se recordó que para evitar posibles estafas, las personas no entreguen sus claves de cuentas bancarias, pues éstas jamás deben ser solicitadas ni por teléfono, correo u otro medio.

Desde este 15 de marzo, también está habilitada la opción de reclamo para las personas que crean cumplir los requisitos, y que no aparezcan en las nóminas de beneficiarios que se han publicado hasta ahora (www.aportefamiliar.cl).

También se puede consultar por el Aporte Familiar Permanente en www.chileatiende.cl o llamando al Call Center 101 de ChileAtiende, opción1.

Si las personas tienen dudas respecto a éste u otros beneficios, pueden contactarse con las redes sociales ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram.