Ministro Ward anuncia aumento en construcción de viviendas para Magallanes: gestión superará las 5.600 entre 2018 y 2021

El titular de Vivienda y Urbanismo confirmó que meta presidencial de construir 4.100 viviendas se superó con la entrega de certificados de subsidio habitacional correspondientes al Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) a las agrupaciones Estepa Austral 1, Weche Pepiukelen y Tierra Austral 1, quienes recientemente obtuvieron la calificación de sus proyectos habitacionales, los que beneficiarán en total a 273 familias.

Punta Arenas, 4 de marzo de 2021.- En el marco de la colocación de la primera piedra de los loteos Monte Aymond, Monte Sarmiento y Monte Fenton, en Punta Arenas, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, anunció un aumento en la gestión habitacional hasta 5.622 viviendas para la región de Magallanes, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En detalle, se han entregado 2.888 viviendas, hay 1.102 en ejecución, mientras que 1.632 iniciarán obras próximamente.

Sobre esto, el titular de la cartera aseguró que “cuando se producen programas de gobierno, cuando hay una meta que cumplir al inicio de cada gobierno, uno se obliga con esa cifra y pandemia más, pandemia menos, verdaderamente es muy sorprendente constatar que, a un año de terminar el gobierno, que aún está vigente y al que le quedan 12 meses, ya cumplimos y sobrepasamos la meta a nivel regional de las 4.100 soluciones habitacionales que propuso y ofreció el Presidente de la República cuando inició el gobierno”. El ministro agregó que “estas 5.622 dan cuenta de buenas noticias, son soluciones habitacionales ya entregadas, construyéndose, o con subsidios asignados. A eso se va a sumar lo que logremos iniciar el 2021 y eso habla de buenas gestiones a nivel regional”.

Esta actividad fue realizada junto al intendente (s) de Magallanes, Alejandro Vásquez, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y dirigentes de los loteos Monte Aymond, Monte Sarmiento y Monte Fenton, quienes participaron del hito de inicio de obras del conjunto habitacional que albergará 232 familias y también contempla la urbanización del terreno y la construcción de la Avenida Dalcahue para conectarla con la prolongación de calle Manuel Rodríguez.

El Intendente (s) Alejandro Vásquez se mostró “feliz de haber participado hoy día en esta colocación de la primera piedra, e impresionado también por la cantidad de soluciones habitacionales que se han entregado en el Gobierno actual, que ya, como se decía acá, son más de 5.622 soluciones. Lo otro también que me impresiona es la calidad de las viviendas, ayer tuve la oportunidad de estar en Puerto Natales también, hoy día acá, y he visto que realmente los metros cuadrados que se están entregando y la calidad es bastante importante. Así que también me pongo en el lugar de los vecinos que están dando cumplimiento a este sueño tan anhelado que es de la familia chilena, que es tener su casa propia”.

Por otro lado, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, declaró que “el año 2017 se entregaron en nuestra ciudad solamente 250 subsidios, el año 2020 mil doscientos subsidios. Hoy estamos en obra con mil cien casas en Punta Arenas, viviendas sociales para familias de esfuerzo. Eso marca la diferencia, hay un trabajo en conjunto con la municipalidad, con Serviu, con el Minvu, con el Consejo Regional. Cuando estamos todos aliados, ¿quién gana?, son estas familias que están viendo cómo sus casas se hacen. Porque estamos aquí en la primera piedra, pero a 100 metros, ya estamos construyendo 200 viviendas más. Por tanto, esto no para y la idea es justamente que este vínculo virtuoso que hemos logrado con el ministro, se mantenga”.

El proyecto implica una inversión de 15 mil millones de pesos, siendo la principal obra en ejecución del Plan Paso a Paso Chile se Recupera en la región. Se trata de un conjunto de condominios, de cuatro edificios con 80 departamentos que corresponden al Loteo Monte Aymond, y 19 cuadripareos con 152 departamentos que conformarán los loteos Monte Fenton y Monte Sarmiento.

Posteriormente, el ministro Ward hizo entrega del certificado de subsidio habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) a los presidentes de las agrupaciones Estepa Austral 1, Weche Pepiukelen y Tierra Austral 1, quienes recientemente obtuvieron la calificación de sus proyectos habitacionales, los que beneficiarán en total a 273 familias. Con esta asignación de subsidios, se concreta la superación de la meta presidencial.