115 nuevos casos de covid19 hoy martes 27 de abril en Magallanes

Para hoy informamos que de acuerdo con el sistema Epivigila, Magallanes reporta 115 casos nuevos: 93 corresponden a Punta Arenas, 13 de Puerto Natales, 6 Porvenir, 1 Torres del Paine y 2 casos nuevos reportados de laboratorio o sin notificación.

A la fecha Magallanes registra 24.959 casos acumulados de Covid-19.

12,6% de los casos positivos fueron detectados en la búsqueda Activa de Casos o BAC.

Las muestras reportadas corresponden a 910 exámenes analizados en los laboratorios de la región.

Hoy tenemos 693 casos activos. Desde el inicio de la Pandemia 23.810 personas recuperadas y 367 han fallecidos

El detalle de casos activos por comuna es el siguiente:

598 en Punta Arenas,

71 en Puerto Natales,

10 en Porvenir

2 en San Gregorio y 2 en Río Verde

1 Primavera

1 Torres del Paine

En cuanto a muestras, se informa que, a la fecha se han analizado 192.406 exámenes de PCR.

Tenemos, una positividad diaria de un 13% positividad y 9% en los últimos 7 días.

Hospitalizados

Ante de dar a conocer la situación de hospitalizados por Covid en la red pública de salud, queremos hacer un llamado de atención a cuidarse, cumplir con las normas sanitarias y medidas restrictivas.

En estos momentos, la situación del Covid-19 es de caracter comunitaria, esto quiere decir que los contagios están aumentando y se encuentran en diversos sectores de la población.

Y hoy la exigencia hospitalaria nos mantiene con pacientes Covid no sólo en el centro de referencia que es el Hospital Clínico , sino también, en el recinto de las Fuerzas Armadas y la Clínica. Lo anterior, para no colapsar el principal hospital de la ciudad, pero no es menos cierto que las posibilidades de derivar a pacientes al norte del país son complejas.

El total de pacientes hospitalizados en la región es de 326, de los cuales 55 son pacientes positivos a Covid-19, lo que representa un 18% del total de internados.

Los casos positivos están distribuidos:

44 en Punta Arenas y 9 en Puerto Natales

19 personas está en aislamiento.

En las camas UCI tenemos a 24 personas: 20 en el Hospital Clínico Magallanes y 4 en el Hospital Dr. Augusto Essmann. Quedan disponible 4 camas en UCI en Punta Arenas y 1 en Puerto Natales.

De las camas UCI, 23 pacientes internados tienen Covid, 19 están en el Hospital Clínico y 4 en Hospital de Natales.

13 personas permanecen en la UTI, 10 en Punta Arenas y 3 en el Hospital Dr. Augusto Essmann. Se disponen de 2 cama UTI en Punta Arenas y Puerto Natales nos dispone de camas UTI libres.

La Red integrada presenta un 60% de ocupación en ventilación mecánica con con 25 equipos en uso y 17 disponibles.

Fiscalizaciones

Se efectuaron ayer lunes 664 inspecciones y 4 sumarios

Hasta la fecha alcanzamos un total de 124.450 fiscalizaciones y un total de 1. 125 sumarios.

Residencias sanitarias

Hoy martes las residencias tienen a 228 pacientes, haciendo uso de sus instalaciones con la ocupación de 201 habitaciones y 59 disponibles.

En estos momento nuestra ocupación regional es de un promedio de un 65%, marcando el mayor número de usuarios, en Punta Arenas con un 80% de ocupación de las residencias.

Vacunación

Hasta el día de hoy presenta un avance de 84.657 con la primera dosis y 73.679 con segunda dosis.