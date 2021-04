Atención de matronería se incorpora en Residencias Sanitarias de Magallanes

Este tipo de atención está dirigido a mujeres, gestantes, puérperas y recién nacidos, y se suma a la atención multidisciplinaria que actualmente las residencias sanitarias de la región otorgan.

Desde el 4 marzo de este año, se incorporó la atención de profesional de matronería en las residencias sanitarias de Magallanes, con el fin de entregar atención gineco-obstétrica a mujeres, gestantes y recién nacidos que hagan uso de esta estrategia de aislamiento.

La atención de profesional de matronería se suma a la atención psicológica, kinésica, nutricional, de enfermería y médica que las 11 residencias sanitarias en Magallanes brindan de manera gratuita y todas las personas, independiente de su previsión de salud, que opten por realizar su cuarentena de manera segura y con atención de salud multidisciplinaria.

En el caso de la matrona, esta profesional realiza evaluación, seguimiento y educación a gestantes, puérperas y recién nacidos, entregando educación sobre embarazo, parto y puerperio a usuarias según las guías del programa Chile Crece Contigo, acciones que se realizan de manera personal o virtual; además la matrona realiza educación sobre lactancia materna a todas las residentes puérperas. Junto a esto, la profesional está a cargo de capacitaciones al personal de salud de las residencias sanitarias respecto a síntomas y signos del desarrollo normal o patológicas de las usuarias, con el fin de alertar a médicos o matrona. Todas las usuarias mujeres tienen u contacto telefónico con la matrona a fin de educar sobre el PAP, examen de mamas, planificación familiar, control ginecológico y climaterio.

Esta atención, ha sido muy bien recibida por las usuarias en general, y por las hasta ahora, cuatro usuarias embarazadas que, a la fecha, han sido atendidas por el cuidado de Maritza Florin, matrona de residencias sanitarias de Magallanes. “Es muy importante que las usuarias puedan acceder a esta prestación ya que existe un contacto estrecho entre la profesional matrona y la usuaria, instancia en que puede resolver las dudas de cada una de ellas en forma particular y entregarle apoyo emocional durante su estadía”, recalcó.

La atención de la matrona se realiza a diario de manera telefónica, además se suman charlas educativas vía zoom tres veces por semanas, y visitas personalizadas en la ciudad de Punta Arenas. “También se gestiona su próxima consulta con Matrona del CESFAM que le corresponde, se solicita medicamentos si corresponde, la leche de la puérpera, entre otras cosas. Es hacer el vínculo entre la matrona Residencia Sanitaria y la atención primaria para que exista continuidad en la atención”.

Maria José Pérez, de 33 años, tiene 25 semanas de embarazo y esta semana, fue notificada como positivo a Covid-19. Desde la habitación donde cumple con aislamiento seguro, cuenta que en un principio tuvo mucho miedo por su embarazo pensando que el riesgo de su condición podría perjudicar el buen desarrollo del bebé por nacer, sin embargo, una vez que supo de la atención de matronería en las residencias sanitarias de Magallanes, decidió cumplir el aislamiento bajo la atención y cuidado multidisciplinario que otorgan las residencias sanitarias de la región.

“Me vine a residencia sanitaria por seguridad. Ha sido la mejor decisión que he tomado. La matrona me viene a ver a diario, sin contar con todo el personal que hay detrás de esto: enfermeras, Tens, personal de aseo doctores, psicólogos y nutricionistas. Con la matrona me siento segura, me monitorea frecuentemente, me da tranquilidad y me siento vigilada las 24 horas. La mejor decisión fue haberme venido a residencia con mi familia”, finalizó.