Colegio de Profesores y gremios de Trabajadores de la Educación de Magallanes reclaman postergar inicio de Servicios Locales de Educación

Estamos ciertos que uno de los grandes temas, de mucha preocupación para los pobladores, es la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, esto quedó de manifiesto y sin ambigüedades, en octubre, 2019, cuando muchos de nosotros salimos a las calles a demostrar descontento e incluso rabia, frente a situaciones de vulneración, pobreza y desigualdad que viven miles de familias de nuestro país y quienes trabajamos en educación conocemos de primera fuente aquellas necesidades, agravadas hoy por la pandemia existente.

Los y las trabajadores de la educación hemos solicitado reiteradas veces que el Estado sea garante de la educación, ya no necesitamos nuevos sostenedores, que vengan a usufructuar de lo que en regla les corresponde a nuestros estudiantes, y a quienes verdaderamente sostienen la educación de este país. La pronta implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación, es un tema grave para los y las trabajadoras de la educación de toda nuestra región, ya que, esta situación, traerá aparejado un sin número de problemáticas para los trabajadores del área y sus familias, consecuencias como inestabilidad laboral y despidos, así también, afectaría directamente a los estudiantes, con lineamientos desde una mirada economicista y poco pedagógica, por mencionar algunos.

Sabemos que la respuesta para hacer frente a las problemáticas que hoy vive la educación, no es el traspaso a los SLE, que en la práctica han demostrado, que no solucionan los problemas de fondo e incluso los profundizan, un ejemplo de ello es que dentro del marco de su funcionamiento no han implementado planes de mejora en el aspecto pedagógico, por el contrario, dedican esfuerzos a mejorar sus planes de gestión administrativo-financiera.

Como gremios organizados frente a este escenario, hemos programado varias acciones en unidad y que nos permitan llegar de alguna forma, a quienes tienen la posibilidad de revertir momentáneamente esta decisión, apelando a la postergación, como también a la mirada para la Educación Pública, dentro de la nueva carta fundamental de nuestro país.

Estimados padres, madres, apoderados, vecinos, los llamamos para hacerse parte de esta demanda, apoyando la causa, en pos del fortalecimiento de la educación pública, haciendo parte de nuestra voz, solicitando que se revierta esta decisión, para el beneficio de la comunidad y en pos del reguardo de derechos adquiridos y estabilidad laboral, para las y los trabajadores de la educación de esta región.



HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

LA EDUCACIÒN DE VUELTA AL ESTADO

COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES, SINDICATOS DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÒN, SINDICATOS DE ASISTENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EDUCACIÒNDE LA REGIÒN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA.