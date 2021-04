Diputada Amar propone que personas con discapacidad no tengan límite de edad en el acceso a educación especial

Junto al Diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien también es autor de este proyecto de ley, se reunieron con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, a quien le solicitaron revisar y apoyar esta iniciativa.

Con el fin de presentarle el proyecto de ley que establece normas sobre inclusión e igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, y prohíbe las limitaciones etarias en el acceso a la educación especial, la Diputada Sandra Amar junto al Diputado Juan Antonio Coloma se reunieron con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Esta iniciativa, de la cual son autores ambos diputados, busca que no exista límite de edad para en el acceso a la educación especial para personas con discapacidad, lo cual actualmente son los 24 años y en algunos casos 26.

Al respecto, la Diputada Sandra Amar explicó que se reunieron con el Ministro de Educación para explicarle el proyecto de ley. “Sostuvimos una reunión con el Ministro de Educación Raúl Figueroa, haciéndole presente en conjunto con el Diputado Juan Antonio Coloma, que somos los autores del proyecto, un planteamiento que se nos ha venido señalando por distintas organizaciones de personas con discapacidad y que justamente tiende, este proyecto, a que aquellos niños y jóvenes que cumplen 24 años de edad y a veces excepcionalmente hasta los 26 años, puedan seguir cursando educación especial”.

A eso agregó que lo que establece la ley actualmente es “un límite de edad para poder recibir educación especial, posterior a ello, muchos se tienen que retornar, estar en las casas, donde no reciben una atención especializada, donde a veces los padres no cuentan con los medios para brindarle también una atención más integral y nos vemos enfrentados a esta situación, donde jóvenes han estado por muchos años asistiendo a educación especial, después no tienen otro medio, ni cuentan algunos tampoco con redes de apoyo para seguir asistiendo a algún tipo de actividad”.

Por todo lo anterior, los parlamentarios vieron necesario elaborar este proyecto de ley que vaya en apoyo de las personas con discapacidad. “Hemos presentado este proyecto de ley, donde estamos exigiendo que haya una modificación a la Ley de Inclusión y de Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, de tal manera que se elimine este límite de edad para que los jóvenes puedan seguir asistiendo a educación especial. Eso es lo que le planteamos hoy día al Ministro Raúl Figueroa, quien justamente va a estudiar el proyecto para ver cuánto significaría en términos de inversión, porque esto significa continuar con la subvención y se estarían reuniendo además con otros ministerios para ver cómo podemos coordinar y prontamente nos va a dar una respuesta para ver cómo podríamos encausar esta necesidad que es tan sentida por parte de los padre, madres y apoderados que tienen una persona joven con discapacidad”.

Señalar que este proyecto, que prontamente será presentado en la Cámara de Diputado para buscar su aprobación, es esencial para que las personas con discapacidad dispongan de una educación digna, de calidad, con las mismas oportunidades y sin restricciones.