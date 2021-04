Dos detenidos por robo en tienda The North Face en el centro de Punta Arenas

Esta mañana de miércoles 7 de abril, Carabineros puso a disposición de los Tribunales de Punta Arenas, a dos detenidos por el robo ocurrido en la madrugada del miércoles 31 de marzo pasado en Tienda The North Face, local comercial ubicado en la intersección de Bories y José Menéndez.

Algunas de las especies sustraidas fueron encontradas en el domicilio de los detenidos.

Las cámaras de seguridad del centro de Punta Arenas y el estudio de aplicaciones para el llamado de taxis, permitieron detectar a los presuntos autores del robo.

Ambos detenidos, un adulto y un menor de 16 años, identificados con las iniciales J. C. A. C., 29 años, y de A. I. V. M., 16 años. no son oriundos de Punta Arenas ni de la región y fueron detectados y capturados por Carabineros en circunstancias que se estaban efectuando un test PCR para salir de Punta Arenas y cuentan con antecedentes policiales anteriores por delitos de robo en lugar no habitado.

En la investigación efectuada por personal de LABOCAR y la Sección de Investigación Policial SIP de Carabineros, resultó que en el domicilio de los detenidos, fueron encontradas numerosas especies, vinculadas al robo en la tienda The North Face, pero además algunas de otra procedencia, atribuibles a otros delitos.

Dado que es una investigación en curso, no se ha concluido de establecer el monto total en dinero de las especies robadas recuperadas.

Ambos detenidos pasaron a control de detención a Tribunales en el día de hoy.