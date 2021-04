El egoismo supera los principios – Verónica Aguilar – Opinión

El egoísmo supera los principios.

Sin duda que han sido semanas y meses intensos, un estallido social, luego la pandemia mas grande de los últimos 100 años, ha dejado en evidencia que nuestro país no estaba a ala altura en muchas cosas, detalles para algunos, la vida entera para otros.

La desigualdad se hizo notar de tal forma, que en menos de un año se aprobó por la ciudadanía una nueva constitución, en menos de un año los chilenos y chilenas le doblaron la mano a un presidente empresario y sus secuaces se atrincheraban en una constitución impuesta por sus antepasados políticos.

Eso lo hicieron los chilenos y chilenas, había un solo color en la calle una sola bandera, un solo espíritu.

Luego las campañas, en un error incomprensible en donde no escuche a ningún sector político dar su opinión al respecto, se decidió realizar la elección municipal, en conjunto con la de gobernadores regionales y constituyentes, poniendo a todo en un mismo saco, perdón en un mismo día, resultado, CONFUSION.

No es posible que ambas elecciones se desarrollen en la misma fecha, les quita legitimidad, importancia, a este proceso que es histórico, una nueva constitución para lo que habrán 155 hombres y mujeres responsables de cada coma de cada punto de cada priorización, y que representaran a los miles y miles de chilenos que al igual que yo no vemos esto como una FIESTA DEMOCRATICA, sino que la vemos como LA ESPERANZA DEL CAMBIO.

Y ahí me quiero detener, hoy este proyecto, esta voz única esta gran lucha, se diluye con una ordinaria franja televisiva, es que no se ustedes, pero ¿la han visto?, mas parece una feria repleta de buenos menús que a los gritos intentan convencer a los comensales, NO SEÑORES, se equivocaron de nuevo, había que educar, había que informar, para que los vecinos no se guíen por quienes tienen mas minutos en la televisión, o mejor folletería, o mas lunetas, esto NO puede ser un premio al mas popular, se deben mostrar posiciones que permitan a los electores, informarse, participar y elegir libremente.

Y bueno, los partidos e independientes hicieron sus listas, otra falla mas, otra vez no entendieron nada, miles de listas, miles de posibilidades, en vez de intentar un acuerdo, de mirar a futuro, porque eso es lo que hoy esta en juego, el futuro de Chile.

El egoísmo se ha cruzado con la política, ha generado grandes quiebres en la otrora oposición unida, hoy las excusas son “es que estamos en campaña”, porque te juntas con uno o con otro, no podemos decir nada públicamente porque “estamos en campaña”, no podemos defender a nadie “porque estamos en campaña”. No puede ser que el estar en campaña signifique dejar de lado nuestras convicciones, se supone que somos de oposición, se supone que mas allá de nuestras diferencias tenemos muchos tema que nos unen, muchas causas que nos hacen ir por la misma vereda, hoy nos tenemos que apoyar, nos tenemos que defender, hoy tenemos que conversar pero sin pequeñeces, mirando a futuro, buscando la unidad, buscando un proyecto en común.

Hoy nuestro país nos necesita, pero como un solo cuerpo. Si puede ser que sea una utopía lo que escribo en estas líneas, porque como dicen los políticos con “experiencia”, “siempre ha sido igual”, pero yo aun tengo esperanza de la unidad, la renovación para generar el cambio, la esperanza para Punta Arenas.

Compartir Pin 0 Compartir