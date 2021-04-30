Estado de rutas y del tiempo en la región de Magallanes, viernes 30 de abril

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTAS FECHA: 30/04/2021 HORA: 08.30 Hora de Magallanes.
|Alertas Vigentes: Alerta Roja Nacional Por Pandemia.
|PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES PUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|PUNTA ARENAS ADUANAS SANITARIAS: MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON NEBLINA, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA MOJADA.
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|NO
|AGUANIEVE
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|ESCARCHA
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|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, SIN VIENTO.
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA MOJADA. SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA MOJADA. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA MOJADA. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA MOJADA. RUTA Y 621: RUTA MOJADA.
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|NO
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|ESCARCHA
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|SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: MOJADA. KON AIKENK, DEL KM 32 AL NORTE: MOJADA. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: MOJADA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: MOJADA.
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|NO
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|ESCARCHA
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|PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES LAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|KM 55 RUTA 9 CAMIÓN EN PANNE, SEÑALIZADO CON CONOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA.
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|NO
|AGUANIEVE
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|ESCARCHA
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|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON NEBLINA, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA MOJADA. KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA MOJADA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA MOJADA. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA MOJADA. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA MOJADA.
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|NO
|AGUANIEVE
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|ESCARCHA
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|PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES SAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-405: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. RUTA Y- 455: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA, CON DESVIÓ LATERAL A LA ALTURA KM 30, SEÑALIZADO POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO DINAMARQUERO. RUTA Y-485: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.
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|NO
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|ESCARCHA
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|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y CRUCE PRIMERA ANGOSTURA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA HÚMEDA. SECTOR TOBOGANES: RUTA HÚMEDA. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA HÚMEDA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA HÚMEDA.
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|ESCARCHA
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|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: HÚMEDA, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
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|NO
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|ESCARCHA
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|PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA NATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES. ADUANAS SANITARIAS TERMINAL DE BUSES TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO”
|CONDICIÓN: CUBIERTO, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES
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|AGUANIEVE
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Estado de rutas y del tiempo en la región de Magallanes, viernes 30 de abril
Abr 30, 2021CLIMA Y PRONÓSTICO, NOTICIAS, TITULARES0Like
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