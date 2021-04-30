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viernes 30 abril 2021
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Estado de rutas y del tiempo en la región de Magallanes, viernes 30 de abril

Abr 30, 2021CLIMA Y PRONÓSTICO, NOTICIAS, TITULARES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTAS FECHA: 30/04/2021 HORA: 08.30 Hora de Magallanes.
Alertas Vigentes: Alerta Roja Nacional Por Pandemia.  
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES PUNTA ARENAS CONDICIÓN METEOROLÓGICA ESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENAS ADUANAS SANITARIAS:   MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES CONDICIÓN: CUBIERTO CON NEBLINA, VIENTO DÉBIL.  RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA MOJADA.      
  SI NO  
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ESCARCHA      X            
 
  RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, SIN VIENTO.      RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA MOJADA. SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA MOJADA. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA MOJADA. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA MOJADA. RUTA Y 621: RUTA MOJADA.  
  SI NO  
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ESCARCHA   X     
 
  SUBCOMISARIA RÍO SECO           CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.               PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:   MOJADA.   KON AIKENK, DEL KM 32 AL NORTE: MOJADA. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: MOJADA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: MOJADA.        
  SI NO          
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ESCARCHA   X           
 
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES LAGUNA BLANCA CONDICIÓN METEOROLÓGICA   ESTADO DE RUTAS  
  RETÉN VILLA TEHUELCHES CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                      KM 55 RUTA 9 CAMIÓN EN PANNE, SEÑALIZADO CON CONOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.   RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA.
  SI NO  
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ESCARCHA   X          
 
RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: CUBIERTO CON NEBLINA, SIN VIENTO.       RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA MOJADA. KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA MOJADA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA MOJADA. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA MOJADA. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA MOJADA.
  SI NO  
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PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES SAN GREGORIO CONDICIÓN METEOROLÓGICA ESTADO DE RUTAS
 RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.     PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-405: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. RUTA Y- 455: RUTA HÚMEDA,    PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA, CON DESVIÓ LATERAL A LA ALTURA KM 30, SEÑALIZADO POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO DINAMARQUERO.   RUTA Y-485: RUTA HÚMEDA,    PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.            RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.  
  SI NO  
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ESCARCHA      X  
 
  TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL    ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y   CRUCE PRIMERA ANGOSTURA   CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.        PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA HÚMEDA.   SECTOR TOBOGANES: RUTA HÚMEDA. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:     RUTA HÚMEDA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA HÚMEDA.    
  SI NO          
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 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                                                                                                                                PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: HÚMEDA, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.        
  SI NO  
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PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA NATALES CONDICIÓN METEOROLÓGICA ESTADO DE RUTAS
  2DA. COMISARÍA NATALES.   ADUANAS SANITARIAS TERMINAL DE BUSES  TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO”  CONDICIÓN: CUBIERTO, SIN VIENTO.  SIN NOVEDADES
  SI NO  
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