Gonzalo Valdés: “el municipio es el responsable del abandono de la seguridad ciudadana en Puerto Natales”

El candidato a concejal por la comuna de Natales, Gonzalo Valdés Lufi, durante su recorrido territorial ha recibido variadas inquietudes y sugerencias por parte de los vecinos, que van desde instalar más “lomos de toro” o sobresaltos, pintar los pasos de cebra, y poner mayor énfasis en la fiscalización municipal y policial, entre otras.

Sin embargo la que más se repite es la molestia generada por parte de vehículos que circulan a alta velocidad por diferentes vías de la ciudad y que además generan un ensordecedor ruido producido por los tubos de escape, situación que afecta a lactantes, adultos mayores y en general a las familias que son expuestas a sonidos por sobre la norma de cualquier país.



“Aquí vemos que el municipio es el principal responsable del abandono de la seguridad ciudadana en Puerto Natales” es enfático en indicar Valdés Lufi .Luego de las denuncias de los vecinos, el candidato a concejal se reunió con las autoridades, mandos de Carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones de forma de recopilar mayores antecedentes para poder apoyar a los vecinos afectados y que puede hacer el concejo municipal para contener este tipo de acciones, encontrando que las principales brechas se encuentran en la nula gestión del municipio en entregar las herramientas de soporte para que las policías cumplan efectivamente su rol.



En conclusión, la comuna no cuenta con un corral de vehículos municipal para retener los vehículos y tampoco con un con un convenio para servicios de un camión grúa para retirar los vehículos infractores de la ley de tránsito, a esto se suma que el Juzgado de Policía Local ha tomado un rol secundario en torno a la seguridad comunal y que hace tiempo no retiren licencias de conducir a los conductores lo que fomenta este tipo de ilícitos.



Gonzalo Valdés Lufi afirma que “como vecino de esta comuna me parece grave que el municipio este de observador pasivo de la situación que afecta a las familias, el municipio también debe fomentar el Estado de Derecho y que imponga la Ley, pero eso hasta ahora no lo vemos, por este motivo y muchos más soy candidato, para gestionar y llevar estos temas que, si importan al concejo municipal, conmigo no tendrán sorpresas ni dobles discursos”.