La eternidad desafía la imaginación – Teresa Lizondo – Opinión

Mujeres, Maestras, Madres, Esposas, Compañeras, Amigas en estos nuestros tiempos y la salud mental.

1.- CONTEXTO:

Sin lugar a dudas , que a causa del COVID-19 en el año 2020 , en nuestro país y en el mundo entero, ,hubo que cambiar la manera para hacer frente a esta nueva forma de vivir y en Educación por ejemplo , hemos tenido que utilizar las tecnologías y hacerlas nuestras aliadas para desarrollar la loable labor de formación de otro ser humano, e instalando espacios interconectados, considerando entre otros por la contingencia sanitaria, el aforo, la distancia física, el uso de mascarillas, en fin, todo nuevo. Es así como durante el 2020, nuestros establecimientos permanecieron cerrados y el trabajo Educativo fue online, sin embargo el logro de aprendizajes, según estudios desarrollados, alcanzó alrededor a un 50 %, por lo cual y ante una baja en los contagios en el tiempo que se tomó la decisión, en el año lectivo 2021 se optó en algunas regiones por desarrollar la modalidad de Educación Híbrida y en otras continuar de modo online.

2.- LAS MAESTRAS, SU LOABLE LABOR CON LA COGNICIÓN

En cualquiera de las modalidades las mujeres MAESTRAS, son la vanguardia del aprendizaje y que impregnadas de su singular coraje, construyen la sociedad del futuro , que viene sustentada por cimientos que Educadoras de antaño, impregnaron en su cognición ,habilidades de aprender estructuras de aprendizaje , en función de cómo perciben la realidad y cómo la procesan , para así lograr aprendizajes significativos, en cientos de prestigiosos profesionales que lideran nuestro país y el mundo y quienes tienen pendiente una deuda de valor intangible, con alguna singular MAESTRA que creyó en su potencial que ayudó a desarrollar .

3.-MUJERES MAESTRAS Y SU ENTORNO PROFESIONAL

En el hoy extraordinario que vivimos, las mujeres Maestras, enfrentan un escenario, que reclama atención, apoyo consideración, de quienes por ejemplo, lideran los Establecimientos Educacionales, los Servicios de Salud, los Empleadores y sus familias, como por ejemplo, creando Planes de Salud Mental para aplicar en los establecimientos educacionales, levantando convenios entre las Carreras afines a la salud de las Universidades e Institutos Profesionales y las Secretarías Ministeriales de Educación. Comités de Crisis Ya.-

4.-AGREGANDO EFECTOS DE LA PANDEMIA (SICOLOGA)

La salud mental de la Mujeres Educadoras hoy, es un mar de grandes necesidades, ya que están sometidas a altos niveles de stress, con actividad física escasa, muchas horas frente a la pantalla, escaso tiempo para la familia, pocas horas de sueño, mala alimentación, tanto en calidad como en tiempo empleado para comer, mal dormir ….. en fin , frente a este panorama , es imperativo primero sondear el estado real de cada subgrupo (Párvulos, Básica, Media y Superior ) ya que en cada uno las necesidades varían , en lo general es importante, preocuparse de los cuadros ansiosos, de los trastornos de sueño, y no menor de la alimentación, ya que se potencian mucho los trastornos alimentarios, los malos hábitos ,la subida de peso, la higiene del sueño, manejo de horarios de trabajo versus horarios de familia (los límites son importantes). Es indispensable detectar oportunamente, los síntomas de stress, depresión y ansiedad, para tratarlos oportunamente. Es importante entonces contar con un Plan de Acompañamiento, implementado por estas Instituciones..

5.- LO QUE SABEMOS QUE NO SABEMOS

Sin duda que el desafío de vivir en comunidad, más aún en momentos circunstancialmente adversos, y donde la socialización humana, y el día a día que conecta a los seres humanos a interactuar y en tiempos de pandemia, no ha sido lo ideal, por lo cual debemos volver a encontrarnos con paz y amor, para alcanzar la estabilidad emocional, la calma, la ecuanimidad la alegría de vivir, con una actitud comprensiva, altruista para con cada uno de nuestros semejantes. ¿CÓMO?, comprendiendo los sentimientos y emociones, esforzándonos de modo objetivo y racional a comprender lo que siente la otra persona. (Círculos de iguales)

El COVID-19 ha marcado nuestras vidas y nos encontramos con desafíos estresantes que desarrollan en nuestro cuerpo cambios químicos ,que elevan nuestra presión arterial , la frecuencia cardiaca , la concentración de azúcar en la sangre, ( todas , características del stress ) y en nuestro entorno, encontramos , por ejemplo, un adulto mayor que ilusionado esperaba el Bono de la Clase Media, que luego de asistir, al Si lo orientan a que asistiera a un establecimiento educacional donde le van a explicar, camina agitadamente, llega al lugar, donde la fila daba vuelta la esquina, llegó a su casa y su presión arterial paseaba por las alturas del cielo, sentimientos de enojo, frustración , ansiedad, en fin, dolor del alma. ¿Cómo los que legislan desde el poder, en nuestro país, no manejan los principios fundamentales en la toma de decisiones?,” lo que sabemos, que no sabemos no manejan

¿QUÉ HACER?

6.-Liderazgo Directivo PLAN DE SALUD MENTAL

CONVENIOS EDUCACIONALES RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR

El Liderazgo Directivo debería ser desarrollado por una (o) Docente Perfil Profesional que oriente a la Comunidad Educativa (estudiantes, docentes, auxiliares, administrativos padres apoderados), utilizando estrategias con las cuales se cree un ambiente positivo, de modo que permita el desarrollo integral de toda la comunidad escolar. Sin duda que desarrollar una estrategia de un liderazgo positivo, es una tarea desafiante, fundamental en el contexto de la pandemia.

La tarea del Equipo Directivo debe desarrollar estrategias para apoyar y orientar a sus Comunidades que viven una alta situación de stress, dado los cambios que ha afectado sin duda su calidad de vida. Los Líderes Positivos en la Educación se deben caracterizar, por entregar motivación, seguridad, para repensar como enfrentar el proceso Educativo, sin olvidar que los Docentes, son la primera línea que enfrentan la entregan del saber. .Se sugiere impregnarse de las prácticas de Liderazgos Positivos que es sustentadas por los principios rectores Liderazgo Positivo (Murphy & Louis, 2018) y además recurrir, (sugerencia) a una página orientadora de la Universidad Católica de Valparaíso lidereseducativos@pucv.cl.-

Cuán grande la labor Educativa LOS MAESTROS Y MAESTRAS, FUNDAMENTALES PARA LOGRAR LOS CAMBIOS EN LOS MOMENTOS QUE VIVIMOS.

“La Educación, es el arma más poderosa, para cambiar el mundo “ Nelson Mandela

Si, la Educación es la llama y el Maestro (a) es el dulce encendido del saber.-

CUIDEMOS Y CUIDEMONOS. YA NOS ENCONTRAREMOS FELICES EN EL PATIO DE LA VIDA…….

TERESA LIZONDO LONCOMILLA

PROFESORA DE EDUCACION PRIMARIA

VANGUARDIA COMUNITARIA.