Mamógrafo móvil del Servicio de Salud Magallanes llegó por primera vez a Puerto Edén: trece mujeres accedieron a un diagnóstico oportuno

Tras cuarenta horas de navegación ininterrumpidas por aguas magallánicas, el mamógrafo móvil del Servicio de Salud Magallanes (SSM), llegó por primera vez a la localidad de Puerto Edén, Provincia de Última Esperanza.

La gestión de trasladado y coordinación se convirtió en un hito histórico para la Región de Magallanes, ya que todas las usuarias debían viajar a Puerto Natales o Punta Arenas para acceder a este tipo de examen.

El tecnólogo médico del Servicio de Salud Magallanes, Mario Abad, explicó que trece mujeres de Puerto Edén, pudieron acceder a una mamografía, incluso, varias de ellas se realizaron el examen por primera vez.

“Fue un hito histórico para la salud pública de Magallanes. Se atendió a toda la población objetivo y por ahora vamos a esperar la siguiente ronda del mamógrafo para volver a Puerto Edén, ya que este examen debe realizarse cada dos años”, señaló el profesional.

Agregando el tecnólogo que, “la detección temprana del cáncer de mama es súper importante ya que evita las complicaciones de las pacientes a largo plazo. Un cáncer detectado temprano puede decidir que solo sea una cirugía y disminuya la posibilidad de mayores complicaciones”, agregó Abad.

Señalar que el cáncer de mama, es considerado una de las patologías que provoca mayor mortalidad en la población femenina, siendo Magallanes una de las regiones del país con mayor tasa de mortalidad por este tipo de cáncer.

Marcela Yáñez, nunca había podido acceder a una mamografía y gracias a esta iniciativa del Servicio de Salud Magallanes, su próximo examen será en dos años.

“La verdad es que es algo que nunca había visto y tampoco me lo había hecho porque no tenemos los medios para ir a Punta Arenas o una clínica. Que hayan venido para acá es algo muy importante para nosotras porque todas tenemos hijos, y la idea es prevenir el cáncer de mama que cada día aumenta en las mujeres. Es un bien lo que hicieron, no puedo estar más agradecida”, remarcó Yáñez.

La integrante de la comunidad Kawésqar en Puerto Edén, Carolina Huenucoy, resaltó la importancia de que por primera vez la unidad se trasladara a la apartada zona de la Región de Magallanes.

“Fue fantástico porque así evitan que las mujeres tengan que viajar a Natales. Antes había que ir a Punta Arenas y era bastante costoso hacerse este examen tan necesario”, indicó Huenucoy

Las próximas rutas que recorrerá el dispositivo móvil del SSM serán Primavera, Porvenir y finalizar con la lista de espera de Puerto Natales.

