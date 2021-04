Presidente de la República promulgará hoy proyecto de 3er retiro de fondos desde las AFP y retira proyecto del Congreso

El Presidente Sebastián Piñera, junto a los ministros del comité político, anunció la tarde de este martes que promulgará en esta jornada el proyecto del tercer retiro del 10% que fue aprobado el viernes en el Congreso y que retirará su iniciativa que fue ingresada la noche de este lunes a la Cámara de Diputados.

El Mandatario sostuvo una reunión de emergencia con sus ministros en La Moneda, luego que el Tribunal Constitucional (TC) no acogiera a trámite el requerimiento que el Ejecutivo presentó contra el proyecto del tercer retiro, aprobado en el Parlamento.

Piñera remarcó que “respetaban y aceptaban” la decisión del TC, pero que no la compartían.

El Jefe de Estado anunció que se presentará otra iniciativa que incluirá mejorías, las cuales serán: permitir el retiro de un bono de 200 mil pesos para las personas sin saldo en sus cuentas individuales. Además creará un mecanismo para recuperar los ahorros previsionales retirados.



También se liberará de todo impuesto los retiros que afecten al 90% de los cotizantes, aplicando las normas tributarias al 10% de mayores ingresos.



Piñera fue consultado por el revés del Gobierno ante el TC, ante lo cual recalcó que “como Presidente de la República juré, igual que como lo hicieron los diputados y senadores, y los ministros al asumir nuestros cargos, respetar la Constitución y el Estado de derecho”.



“Eso es lo que hemos intentado hacer, y hoy día, respetando ese Estado de derecho acatamos y respetamos la decisión del TC”, enfatizó.

Declaraciones del Ministro Aróstica del Tribunal Constitucional.

El ministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, se refirió la tarde de este martes al fallo del tribunal que decretó no acoger a trámite el requerimiento interpuesto por el Gobierno ante el TC, para frenar el proyecto de retiro de fondos de pensiones que fue aprobado por el Congreso.

El juez manifestó que aspectos de forma impidieron la tramitación del requerimiento, señalando que el documento “carece de fundamentos completos”.

“Tiene fundamentos, porque es un escrito extenso, faltó que se hiciera cargo de algunos antecedentes, tal como dijimos en la mañana”, agregó.

Según el juez, los antecedentes que impidieron dar curso al requerimiento desde la Moneda tienen relación con la sentencia referente al segundo retiro de los fondos de pensiones, el cual sólo se resolvió con el voto dirimente de la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm.

“Esos antecedentes dicen relación con la sentencia anterior del Tribunal Constitucional en la materia, sentencia que tiene dos factores importantes que el Presidente no consideró. Uno es el voto de 5 ministros que estuvieron ya por no admitirlo. El Presidente está en su derecho de no estar de acuerdo con ellos pero debe decir y explicar por qué en su sentir están equivocados”.

A juicio del magistrado, además, la sentencia del TC que redactó no constituyó un “cheque en blanco” que los habilitaba a hacer retiro de fondos, señalando que el Presidente podía legislar en cuanto a la materia con iniciativa exclusiva, pero legislar para “retribuir a las personas el menoscabo en su remuneración”.

“Entendemos que no es una disputa entre dos poderes para saber quién tiene la prerrogativa. Hay que mirar por los terceros, que son las personas que han perdido sus remuneraciones”, manifestó Aróstica.