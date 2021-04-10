Situación de las rutas y estado del tiempo en Magallanes, sábado 10 de abril

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 10/04/2021 HORA: 08.30 Hora de Magallanes.
|Alertas Vigentes: Alerta Roja Nacional Por Pandemia. – Alerta Amarilla Comuna de Natales por Incendio Forestal.
|*Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS: MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: SECA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: SECA. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: SECA, CON RIPIO SUELTO Y BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: SECA, CON RIPIO SUELTO Y BACHES.RUTA Y 621: SECA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: HÚMEDA. KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: .SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: SECA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: SECA PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN. RUTA Y-50: RUTA: SECA CON PRECAUCIÓN POR BACHES.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|x
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: SECA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: SECA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: SECA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: SECA.KM 146 PUENTE PENITENTE: SECA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: SECA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: SECA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.RUTA Y-405: SECA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.RUTA Y- 455: SECA CON PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA, CON DESVIÓ LATERAL A LA ALTURA KM 30, SEÑALIZADO POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO DINAMARQUERO. RUTA Y-485: SECA CON PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: SECA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA DÉBIL.
|X
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y CRUCE PRIMERA ANGOSTURA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: HÚMEDA.SECTOR TOBOGANES: HÚMEDA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: HÚMEDA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|PRECA UCION RUTA MOJADA.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: MOJADA, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.
ADUANAS SANITARIASTERMINAL DE BUSES TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO”
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|SIN NOVEDADES
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: HÚMEDA. RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: HÚMEDA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: HÚMEDA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: HÚMEDA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|RUTA CH-250: RUTA SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECARUTA Y-315: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: NUBLADO, LLOVIENDO, VIENTO DÉBIL..
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-290: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL , SIN VIENTO
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTA
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|SIN NOVEDADES
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: HÚMEDA, POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBRERO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: MOJADA.SECTOR CUESTA VITELLI: MOJADA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: MOJADA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: MOJADA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA MOJADA. PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: HÚMEDA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: HÚMEDA. RUTA HACIA CALETA MARÍA: HÚMEDA. RUTA HACIA LAGO FAGNANO: HÚMEDA. SECTOR: LOS CASTORES: HÚMEDA. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: HÚMEDA. Y-79 CRUCE LAS FLORES: HÚMEDA. Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: HÚMEDA, TRANSITABLE CON RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA. RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMSCORDÓN SANITARIO EN TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO.
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA.
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
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Situación de las rutas y estado del tiempo en Magallanes, sábado 10 de abril
Abr 10, 2021MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, PRONOSTICO ESTADO DEL TIEMPO0Like
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