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sábado 10 abril 2021
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Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

Situación de las rutas y estado del tiempo en Magallanes, sábado 10 de abril

Abr 10, 2021MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, PRONOSTICO ESTADO DEL TIEMPO0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 10/04/2021 HORA: 08.30 Hora de Magallanes.
Alertas Vigentes: Alerta Roja Nacional Por Pandemia.   – Alerta Amarilla Comuna de Natales por Incendio Forestal.
*Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.        
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS:   MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                              RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA HÚMEDA.  

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RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.     RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: SECA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: SECA.      RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: SECA, CON RIPIO SUELTO Y BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: SECA, CON RIPIO SUELTO Y BACHES.RUTA Y 621:  SECA 

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SUBCOMISARIA RÍO SECO 
 


CONDICIÓN: NUBLADO, SIN  VIENTO.        RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:   HÚMEDA.  KON AIKENK, KM 32 AL NORTE:  .SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: SECA.  RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: SECA PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.  RUTA Y-50: RUTA: SECA CON PRECAUCIÓN POR BACHES.

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL,  SIN VIENTO                PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: SECA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: SECA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: SECA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: SECA.






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RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.   RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: SECA.KM 146 PUENTE PENITENTE: SECA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: SECA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: SECA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: SECA. 

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.   PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.RUTA Y-405: SECA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.RUTA Y- 455: SECA CON PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA, CON DESVIÓ LATERAL A LA ALTURA KM 30, SEÑALIZADO POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO DINAMARQUERO.   RUTA Y-485:   SECA CON PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.            RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO:   SECA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.  

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TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL   ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y   CRUCE PRIMERA ANGOSTURA
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.   PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: HÚMEDA.SECTOR TOBOGANES: HÚMEDA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: HÚMEDA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: HÚMEDA.  

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RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.     PRECA                                                                                                                                                                                                                       UCION RUTA MOJADA.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: MOJADA, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.










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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

2DA. COMISARÍA NATALES.
ADUANAS SANITARIASTERMINAL DE BUSES  TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO”  		CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO                                                             SIN NOVEDADES 

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 SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO   		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.   RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: HÚMEDA. RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: HÚMEDA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: HÚMEDA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: HÚMEDA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: HÚMEDA.

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ESCARCHA XX 

RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADOCONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.             RUTA CH-250: RUTA SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECARUTA Y-315: RUTA SECA.

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ESCARCHAXX            
   
RETÉN PUERTO EDÉN  CONDICIÓN: NUBLADO, LLOVIENDO, VIENTO DÉBIL..       SIN NOVEDADES.

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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.   PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-290: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.



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RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL , SIN VIENTO     PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA CON   BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. 

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTA
CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO  SIN NOVEDADES


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TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.       PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS  RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: HÚMEDA, POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

TENENCIA CERRO SOMBRERO

  		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: MOJADA.SECTOR CUESTA VITELLI: MOJADA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: MOJADA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: MOJADA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:      RUTA MOJADA. PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.








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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO                                                                                                            		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.        PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: HÚMEDA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: HÚMEDA. RUTA HACIA CALETA MARÍA: HÚMEDA.   RUTA HACIA LAGO FAGNANO: HÚMEDA.  SECTOR: LOS CASTORES: HÚMEDA.   RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: HÚMEDA.   Y-79 CRUCE LAS FLORES: HÚMEDA.       Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: HÚMEDA, TRANSITABLE CON RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA.     RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: HÚMEDA.

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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMSCORDÓN SANITARIO EN TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO. CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: SECA.
 

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TENENCIAYENDEGAIA. CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES.  




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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: CUBIERTO,  VIENTO DÉBIL. SIN NOVEDADES.  

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