Texto despachado por el Senado: Tercer retiro tendrá acceso universal, libre de impuestos y con inclusión de pensionados de rentas vitalicias

Tras la aprobación en general de la iniciativa sobre tercer retiro, el debate en particular se centró en los mismos temas que se analizaron en la Comisión de Constitución: la universalidad del retiro, si estaría o no sujeto a tributos, algunos perfeccionamientos a las retenciones por concepto de pago de pensiones de alimentos y si se incluía o no a los pensionados de rentas vitalicias en esta reforma.UNIVERSALIDADsubir

El debate en particular, comenzó con el análisis de la indicación de los senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, Rafael Prohens y Rodrigo Galilea que proponía que se autorizara el retiro voluntario a solo aquellos que hayan tenido alguna interrupción en el pago de sus cotizaciones previsionales entre enero del año 2020 y marzo del año 2021.

La propuesta fue rechazada con 5 votos a favor, 27 en contra y 7 abstenciones, e intervinieron los senadores Rodrigo Galilea quien explicó que la idea es que “las platas lleguen donde deben llegar que son solo los que han visto merma en sus fondos” y Alejandro Navarro quien manifestó que la indicación “ignora que hay cientos de miles de chilenos que no cotizan”.

Finalmente, con 30 votos a favor y 9 en contra se aprobó la norma despachada por la Comisión de Constitución que establece la universalidad del retiro de los fondos previsionales.TRIBUTOSsubir

Posteriormente se sometió a votación la indicación de los senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens que buscaba que los fondos retirados fueran sujetos de impuestos.

La propuesta fue rechazada con 4 votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones. En este punto, el senador Rodigo Galilea manifestó que debe haber una retribución tributaria respecto de los recursos obtenidos y en contraposición, el senador Carlos Bianchi manifestó que aplicar impuestos «es no entender la situación en que se encuentran miles de familias en el país».

Asimismo, con 10 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, se rechazó una indicación de los senadores Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, Claudio Alvarado y Rodrigo Galilea que planteaba eliminar la frase de que los fondos retirados «no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal».

En este punto el senador Juan Antonio Coloma señaló que tal como en el segundo retiro se esperaba que se pudieran pagar impuestos en esta ocasión; mientras que el senador Pedro Araya manifestó que no es partidario de gravar con tributos el retiro pues eso implica poner dificultades adicionales.

Luego, las disposiciones que señalan que los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y que no constituirán renta, fueron aprobadas en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Constitución con 28 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.PENSIONES DE ALIMENTOSsubir

Seguidamente, se rechazó -con 9 votos a favor, 26 en contra y 5 abstenciones– una indicación del senador Alejandro Navarro que proponía disminuir de 10 a 5 días el plazo para concretar el pago a quienes han solicitado la retención por concepto de pensiones de alimentos. El senador Rodrigo Galilea explicó que este tema está resuelto de mejor manera en el resto del proyecto con una norma aprobada por mayoría en la Comisión.

De este modo, con 29 votos a favor y 9 en contra se aprobó la norma que establece el procedimiento que utilizarán las AFPs para la retención de recursos destinados al pago de pensiones.

Luego, la senadora Isabel Allende planteó la votación separada de una norma aprobada por la comisión, pues consideró que era necesario que la subrogación opere de pleno derecho estimando que la norma es contradictoria a la subrogación legal ya aprobada. El senador Francisco Chahuán argumentó en otra línea, mientras que la senadora Ximena Rincón precisó su petición señalando que el texto en cuestión genera más burocracia y eventuales demoras en los tribunales.RENTAS VITALICIASsubir

La Sala también rechazó con 10 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención una indicación del senador Rodrigo Galilea que buscaba suprimir la norma que permite que los pensionados de rentas vitalicias pudieran hacer un retiro de fondos. En contraposición, el senador Alfonso De Urresti planteó que la idea es posibilitar que cerca de 700 mil personas que están acogidas a esa modalidad puedan acceder al tercer retiro.

Así las cosas, con 30 votos a favor y 10 en contra, se ratificó la norma que señala que desde la publicación en el Diario Oficial de esta reforma y hasta los 365 días siguientes, los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de 150 UF.

Posteriormente, se rechazó con 10 votos a favor, 27 en contra y 4 abstenciones, una propuesta del senador Rodrigo Galilea que apuntaba a que el retiro de fondos por parte de quienes están en la modalidad de rentas vitalicias pagaran el tributo respectivo. En contra, el senador Pedro Araya manifestó que sería contraproducente imponer un gravamen a estos pensionados.

De este modo, la norma fue aprobada en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Constitución con 27 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones.AUMENTO OPCIONALsubir

Luego, con 31 votos a favor y 9 en contra, se aprobó la norma que señala que quienes hubieren hecho ejercicio del derecho, podrán aumentar en un punto porcentual la cotización obligatoria al 11% de sus remuneraciones y rentas imponibles, por un período mínimo de un año a contar del mes siguiente a aquel en que comuniquen la decisión a la AFP a la que estén afiliados, y hasta por el plazo que estimen pertinente, debiendo asimismo comunicar a la administradora su decisión de revertir el aumento en la cotización. Esta cotización adicional se regirá por todas las disposiciones aplicables a la cotización legal obligatoria.

Seguidamente, con 9 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones, se rechazó una propuesta hecha por los senadores Luz Ebensperger, Claudio Alvarado, Rodrigo Galilea y Juan Antonio Coloma para suprimir una norma que señala que «quienes hubieran retirado recursos podrán recibir un aporte fiscal a la cuenta individual por cada año en que se postergue la pensión. El monto del aporte fiscal establecido en este inciso y la forma en que se percibirá serán determinados en una ley de quórum calificado». En contra de esta indicación se manifestó el senador José Miguel Insulza.

Por su parte, el senador Alejandro Navarro pidió votar separadamente dicho artículo, mientras que el senador Francisco Chahuán argumentó a favor. Finalmente fue aprobado con 26 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones, quedado el proyecto listo para cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

Fuente: Senado de la República.