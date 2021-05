Bono $ 200.000: se inicia el proceso de pago y 5 AFP habilitan sitios web

El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, explicó que el bono funcionará de forma similar al retiro del 10%. «Es decir, a través de las páginas de las administradoras de fondos de pensiones, ahí la persona hace la solicitud, señala alguna entidad bancaria donde quiera recibir la transferencia y algunos días después va a recibir esos dineros en su cuenta», señaló.

Hasta las 17 horas de este viernes, cinco de las siete AFP empezaron a desplegar plataformas para que los afiliados puedan revisar si son beneficiarios del bono de $200 mil.

Se trata de Planvital, Provida, Cuprum, Uno y Capital que ya habilitaron sus sitios web para las solicitudes del aporte estatal que se incorporará directamente las cuentas de ahorro previsional.



El beneficio está destinado a quienes hayan quedado sin fondos previsionales producto de los retiros del 10%, con fecha de referencia al 31 de marzo. Además, funcionará de forma complementaria para quienes tengan menos de $200 mil. Es decir, si alguien quedó con $50 mil producto del primer o segundo retiro, recibirá $150 mil.



El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, explicó que el bono funcionará de forma similar al retiro del 10%. “Es decir, a través de las páginas de las administradoras de fondos de pensiones, ahí la persona hace la solicitud, señala alguna entidad bancaria donde quiera recibir la transferencia y algunos días después va a recibir esos dineros en su cuenta”, señaló.



Añadió que los pagos podrían realizarse a partir de la próxima semana. “El día jueves se enviaban las nóminas por parte de las administradoras a Tesorería, eso ocurrió, mientras que los portales iban a estar arriba a más tardar el martes. Pero tenemos que al día de hoy al menos cuatro administradoras que ya tienen los portales arriba funcionando y eso nos permite augurar que los primeros pagos debiesen estar a fines de la próxima semana o a más tardar el día lunes 24 de mayo”.



“Aquellas personas que entre el mes de julio del año pasado y el mes de marzo de este año, con ocasión de los retiros de ahorro previsionales quedaron en algún momento con saldo cero, esas personas van a recibir $200 mil íntegros”, agregó.



“Pero también tenemos otro universo de personas que con ocasión de los retiros no quedaron con saldo cero, pero quedaron con un monto inferior a $200 mil, bueno todos ellos van recibir el complemento, la diferencia para tener $200 mil. Aquí la idea de fondo es que todas las personas que hayan hecho retiros de ahorros previsionales hasta el mes de marzo, puedan en esta ocasión retirar al menos $200 mil”, destacó el subsecretario.



Consignar que las AFP Modelo y Hábitat no han actualizado sus sitios web para la entrega del bono. De todas formas, todas las administradoras ya habrían enviado la nómina de beneficiados a la Tesorería General de la República.



Por otro lado, el Gobierno señaló que este viernes se empezará a pagar la segunda parte del Bono Clase Media, el que tendrá más de 617 mil beneficios a distribuir en personas con cargas familiares, de las cuales 371 mil recibirán 371.000 pesos, 188 mil obtendrán 187.000 pesos y 58 mil se beneficiarán con 250.000 pesos.



La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, indicó que quienes hayan postulado al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Ampliado entre el 21 y el 30 de abril tendrán su pago el 19 de mayo y no a fines de mes, como estaba presupuestado.