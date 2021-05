Colegio Médico advierte que se vienen semanas muy duras con la pandemia por covid19

El secretario general del Colmed, José Miguel Bernucci, señaló que el aumento de contagiados es “preocupante” pero “esperable” dado el desconfinamiento en algunas comunas del país, pese al avance de la vacunación a nivel nacional. «El plan Paso a Paso ya está fuera, es una política que no rinde ningún fruto, está totalmente fundido. (…) Mientras no logremos controlar el contagios, las actividades de alto riesgo deben ser la menor cantidad».

El Colegio Médico observa con preocupación el alza de contagios de coronavirus durante las últimas semanas, con la enfermedad anotándose el sábado más de 7 mil casos nuevos por tercer día consecutivo.

“Las cifras son preocupantes para todos y todas, sospechábamos que la movilidad (iba a afectar) hasta dónde va el alza, no lo sabemos, es preocupante”, indicó el directivo, aunque destacó que “era esperable, no podemos tener resultados distintos si no hemos hecho nada diferente para controlar la pandemia, se nos vienen cuatro o cinco semanas que pueden ser muy, muy duras”.

El representante del Colegio Médico respondió duramente a la posibilidad de organizar la Copa América en Chile, torneo que no se realizará en Colombia por el clima político y su presencia en Argentina está en duda por la alta tasa de contagios en el país.

“Se entiende que Copa América, más allá de que nos guste el fútbol, es un negocio, una inversión. Pero estos incentivos que vemos con este tema de la pandemia, en que podemos tener 12 mil personas en un mall y en un parque el aforo es de 50, estos incentivos son los que llevan a la gente a que cuestione, a que no siga a la autoridad”, manifestó.

En ese contexto, el secretario aseguró que “el plan Paso a Paso ya está fuera, es una política que no rinde ningún fruto, está totalmente fundido. Reitero que se nos vienen cuatro, cinco, seis semanas muy complicadas (…) mientras no logremos controlar el contagios, las actividades de alto riesgo deben ser la menor cantidad”.

En cuanto a los factores que permitirían reducir el confinamiento, Bernucci expresó a que “tenemos siete millones de dos personas vacunadas con dos dosis (…) Hay que aplaudir lo bueno, es un tremendo logro de nuestras autoridades, pero es sólo 35% de la población objetivo del país, hay un 65% de gente susceptible de a contagiarse, estamos en un trayecto que es muy largo”.

“Lo que esperamos es que los casos se van a mantener y las hospitalizaciones van a bajar, (pero) esto no lo vamos a lograr todavía y probablemente lo vamos a lograr el tercer trimestre de este año o el próximo año”, manifestó.